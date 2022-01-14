Yarıyıl tatilinde çocuklarla İstanbul

Öğrenciler 15 gün sürecek sömestr tatilinin başlamasını iple çekiyor. İstanbul'da çocukların yarıyıl tatilini birbirinden eğlenceli, eğitici ve öğretici etkinliklerle değerlendirebilecekleri seçenekler var: Oyuncak Müzesi, Rahmi M. Koç Müzesi, Barış Manço Müzesi, Uçurtma Müzesi, Miniatürk, Çikolata Müzesi, Aslan Park, Akvaryum, Snowpark, Korsan Adası Tema Park, İsfanbul, Legoland, KidZania...
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İstanbul Oyuncak Müzesi
Şair ve yazar Sunay Akın tarafından kurulan İstanbul Oyuncak Müzesi'nde, 1700'lü yıllardan günümüze oyuncak tarihinin en gözde örnekleri sergileniyor. Akın'ın 20 yılda 40'ı aşkın ülkedeki koleksiyonerlerden, antikacılardan ve açık artırmalardan satın aldığı oyuncaklarla kurduğu İstanbul Oyuncak Müzesi, dünya tarihini daha eğlenceli, daha akılda kalıcı bir öğrenme yöntemiyle ziyaretçilere sunuyor. Uzay oyuncaklarının sergilendiği bölümde Ay'a ulaşma çabası, trenlerin bulunduğu bölümde ise Sanayi Devrimi, oyuncakların diliyle anlatılıyor. Aileyi bütün üyeleriyle kucaklayan müze, bu özelliği ile 3 kuşağın bir arada vakit geçirebileceği ve ortak mutluluğu paylaşabileceği bir mekan olduğu için de sömestr tatilinde görülmeye değer yerler arasında.
Adres: Ömerpaşa Caddesi Dr. Zeki Zeren Sokağı, No: 17 Göztepe / İSTANBUL
Ulaşım: Otobüs ile gelmek için 10B, 10S, 14Ç, 17, 17L, 19F, 19M, 19S numaralı otobüslerle "Göztepe", GZ1, GZ2 numaralı otobüslerle "Tütüncü Mehmet Efendi Camii", ER1, ER2 numaralı otobüslerle "Erenköy İstasyonu" durağında inebilirsiniz. Tren ile gelmek için, Erenköy durağında inerek yaklaşık 10 dakikalık yürüme mesafesinden sonra müzeye ulaşabilirsiniz.
Ziyaret saatleri: Müze pazartesi hariç hafta içi 10:00 - 18:00, hafta sonu 10.00- 18.30 saatleri arasında ziyarete açıktır. Pandemi önlemleri kapsamında ziyaretçilerden giriş esnasında 2 doz aşı olduklarını gösteren "Aşı Kartı" veya en fazla 48 saat öncesine ait negatif "PCR Testi" sonucunun gösterilmesi istenir.
Ücret: Tam 40 TL, indirimli 25 TL (3 yaş ve üzeri çocuklar, öğrenciler, öğretmenler, öğretim görevlileri, 65 yaş ve üstü) Engelliler, 3 yaş altı çocuklar, ICOM kart sahipleri, MMKD üyeleri, kokartlı rehber ve basın mensupları ücretsiz.
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Rahmi M. Koç Müzesi
Haliç'in kuzey yakasındaki Hasköy semtinde, yaklaşık 27 bin metrekarelik alana yayılan Rahmi M. Koç Müzesi, Mustafa Koç Binası, Tarihi Hasköy Tershanesi, Açık Hava Sergileme Alanı olmak üzere üç ana bölümden oluşuyor. Müzede, Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e ayrılan bölüm başta olmak üzere, kara yolu ulaşımı, demir yolu ulaşımı, denizcilik, havacılık, tipo baskı atölyesi, yaşayan geçmiş, makineler, iletişim, bilimsel aletler, modeller ve oyuncaklar, özel koleksiyonlar (Yalvaç Ural Teneke Oyuncakları ve Zeki Alasya Diorama) gibi çok sayıda kısım bulunuyor. Portsmouth Tersanesi'nde 1944'te inşa edilen TGC Uluçreis, Fenerbahçe Vapuru, tekne ile Haliç turları, nostaljik demir yolu seferi, müzede mutlaka görülmesi gerekenler arasında yer alıyor. Çocuklara yönelik DNA, astronomi, matbaa ve matematik gibi birbirinden farklı eğitimlerin de verildiği atölyelerin bulunduğu müzede, tüm ülkelere ve geçmişten günümüze tüm dönemlere ait endüstri ve mühendislikle ilgili objeler ve belgeleriyle çocukların beğenisini topluyor. Devam eden Dünya Bebekleri ve Anamorfoz sergisi oldukça etkileyici.
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Çalışma saatleri: Salı - Cuma 10:00 - 17:30, Cumartesi - Pazar 10:00 - 18:00, Pazartesi Kapalı
Ulaşım: İETT Otobüsleri ile Kırmızı Minare Durağına 36T Taksim - Cebeci, 38T Taksim - Küçükköy, 47 Eminönü – Yeşilpınar, 47Ç Eminönü – Güzeltepe, 47E Eminönü - Binevler, 54HŞ Şişli – Hasköy, 54HT Taksim – Hasköy ve minibüs Şişhane - Alibeyköy Hattı ile ulaşabilirsiniz.
Adres: Rahmi M. Koç Müzesi Hasköy Cad. No: 5 Hasköy 34445 İstanbul, Türkiye
Telefon: 0 212 369 66 00
Ziyaret Saatleri: Haftaiçi Salı-Cuma 10:00 - 17:30, Haftasonu Cumartesi-Pazar 10:00 - 18:00, Pazartesi Kapalı
Ücret: Yetişkin 35 TL Öğrenci 15 TL
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Miniatürk
Antik Çağ'dan Roma'ya ve Bizans'a, Selçuklu'ya Osmanlı'ya kadar, bu topraklarda hüküm sürmüş ve iz bırakmış her medeniyetin kültürlerinden günümüze kalan zengin mimari mirası bir araya getiren Haliç'teki Miniatürk, masalsı bir yolculuğa çıkmak isteyen çocukları yarıyıl tatilinde de ağırlayacak. Binlerce tarihi eser arasından bilinirliğine, dönemini temsil yeteneğine göre Türkiye ve Osmanlı coğrafyasından seçilen İstanbul'dan 61 eser, Anadolu'dan 9 eser, Türkiye sınırları dışında kalan Osmanlı coğrafyasından 12 eserin 1/25 oranına küçültülmüş minyatür modellerinin yer aldığı Miniatürk, çocukların ilgiyle gezecekleri yerlerin başında geliyor.
Adres: Örnektepe Mahallesi, İmrahor Caddesi, No.7 Sütlüce 34445 Beyoğlu - İstanbul
Tel: 0 (212) 222 28 82
Ücret: Tam bilet ücreti 20 TL, indirimli bilet ücreti 10 TL, Yabancı (turist) ziyaretçi giriş bilet ücreti: 50 TL
İETT Hatları ile ulaşım
Eminönü: 47, 47Ç, 47E, 47N Belediye Otobüsü
Mecidiyeköy ve Şişli: 54 HŞ (Hasköy/Şişli) Belediye Otobüsü
Taksim: 36 T (Cebeci- Taksim) Belediye Otobüsü
Topkapı: 41 ST ( Seyrantepe – Topkapı) Belediye Otobüsü
Sultanahmet- Dolmabahçe: TB 1
İETT’nin web adresinden hatların detayları ve saatleri hakkında bilgi almak üzere tıklayınız.
Minibüs : Seyrantepe / Topkapı
Metrobüs: Metrobüs ile gelecek olan ziyaretçilerimiz, Halıcıoğlu durağında indikten sonra 41 ST (Seyrantepe-Topkapı) Belediye Otobüsüne veya dolmuşuna binip Miniatürk durağında inerek buraya ulaşabilirler.
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Barış Manço Müzesi
Şarkılarıyla yetişkinlerin olduğu kadar çocukların da gönüllerinde taht kuran Barış Manço'nun yaşadığı, eserlerini ürettiği ve Kadıköy Belediyesi tarafından müzeye dönüştürülen Moda'daki evi de yarıyıl tatilinde ziyaretçilerini bekliyor. Barış Manço'nun bal mumu heykeli, Türkiye'nin adresini ezbere bildiği bu evin antresinin sağında, bestelerini yaptığı kuyruklu piyanosunun başında ziyaretçilerini karşılıyor. Sanatçının dünyanın farklı ülkelerinden topladığı cam eşyalar, sanat hayatı boyunca aldığı ödüller, yemek odası, kıyafet odası, "Adam olacak çocuk odası", kışlık ve yazlık bahçenin yer aldığı müze, çocukların merakla gezecekleri bir yer.
Adres: Caferağa Mahallesi, Yusuf Kamil Paşa Sok. No:5, 34710 Kadıköy/İstanbul (Barış Manço Evi)
Telefon: 0(216) 337 9413
Ziyaret saatleri: Barış Manço Evi, Pazartesi ve resmi tatiller dışında her gün 09:00-16:00 (Bahçe kapısı ve gişe 16:00'de kapanır.) saatlerinde açıktır.
Ücretler: Tam 10 TL İndirimli 5 TL
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