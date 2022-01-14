Yarıyıl tatilinde çocuklarla İstanbul

İstanbul Oyuncak Müzesi

Şair ve yazar Sunay Akın tarafından kurulan İstanbul Oyuncak Müzesi'nde, 1700'lü yıllardan günümüze oyuncak tarihinin en gözde örnekleri sergileniyor. Akın'ın 20 yılda 40'ı aşkın ülkedeki koleksiyonerlerden, antikacılardan ve açık artırmalardan satın aldığı oyuncaklarla kurduğu İstanbul Oyuncak Müzesi, dünya tarihini daha eğlenceli, daha akılda kalıcı bir öğrenme yöntemiyle ziyaretçilere sunuyor. Uzay oyuncaklarının sergilendiği bölümde Ay'a ulaşma çabası, trenlerin bulunduğu bölümde ise Sanayi Devrimi, oyuncakların diliyle anlatılıyor. Aileyi bütün üyeleriyle kucaklayan müze, bu özelliği ile 3 kuşağın bir arada vakit geçirebileceği ve ortak mutluluğu paylaşabileceği bir mekan olduğu için de sömestr tatilinde görülmeye değer yerler arasında.

Adres: Ömerpaşa Caddesi Dr. Zeki Zeren Sokağı, No: 17 Göztepe / İSTANBUL

Ulaşım: Otobüs ile gelmek için 10B, 10S, 14Ç, 17, 17L, 19F, 19M, 19S numaralı otobüslerle "Göztepe", GZ1, GZ2 numaralı otobüslerle "Tütüncü Mehmet Efendi Camii", ER1, ER2 numaralı otobüslerle "Erenköy İstasyonu" durağında inebilirsiniz. Tren ile gelmek için, Erenköy durağında inerek yaklaşık 10 dakikalık yürüme mesafesinden sonra müzeye ulaşabilirsiniz.

Ziyaret saatleri: Müze pazartesi hariç hafta içi 10:00 - 18:00, hafta sonu 10.00- 18.30 saatleri arasında ziyarete açıktır. Pandemi önlemleri kapsamında ziyaretçilerden giriş esnasında 2 doz aşı olduklarını gösteren "Aşı Kartı" veya en fazla 48 saat öncesine ait negatif "PCR Testi" sonucunun gösterilmesi istenir.

Ücret: Tam 40 TL, indirimli 25 TL (3 yaş ve üzeri çocuklar, öğrenciler, öğretmenler, öğretim görevlileri, 65 yaş ve üstü) Engelliler, 3 yaş altı çocuklar, ICOM kart sahipleri, MMKD üyeleri, kokartlı rehber ve basın mensupları ücretsiz.