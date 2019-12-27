Türkiye'de Gaziantep ile Hatay'ın ardından UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına dahil olan Afyonkarahisar mutfağının yöresel ürünlerine aldığı coğrafi işaret tescil belgeleri her geçen gün artıyor.
Haşhaş, lokum, sucuk, pastırma, keşkek, vişne ve patatesli köy ekmeğinin ardından TÜRKPATENT tarafından son olarak kentin yöresel şerbetli tatlısı "ekmek kadayıfı" da coğrafi işaret tescili almaya hak kazandı.
Kentte, sade, vişneli, portakallı, kakaolu ve Antep fıstıklısı yapılan "ekmek kadayıfı", manda kaymağı ile buluşunca damakta eşsiz bir lezzet bırakıyor.
Afyonkarahisar'daki restoran ve tatlıcı esnafı, şehirle markalaşmış damak tatları ekmek kadayıfının bugün aldığı coğrafi işaret tescili haberini sevinçle karşıladı.
Kentteki bir restoranın İşletme Müdürü Mehmet Polat, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na yeni dahil olan Afyonkarahisar mutfağının yöresel lezzetlerinin kente gelen misafirler tarafından çok beğenildiğini söyledi.
Ekmek kadayıfının kente özgü şerbetli bir tatlı çeşidi olduğunu dile getiren Polat, şunları belirtti:
"Sade, vişneli, portakallı, kakaolu ve Antep fıstıklı çeşitleriyle yapılan ekmek kadayıfı, her yemeğin ardından sevilerek tüketilen bir tatlı çeşidimizdir. Manda kaymağı ile tüketilmesi de tarifi imkansız bir lezzet ortaya çıkıyor. Özellikle 'Yeşil Bomba' ismini verdiğimiz Antep fıstıklı ekmek kadayıfını ilk yapan işletmeyiz. Ar-Ge'sini ve üretimini yaptığımız tatlımız, yeşil görünümüyle Afyonkarahisar ve Türkiye genelinde büyük ilgi görmektedir. Hatta tadına bakan misafirlerimiz, hediye olarak giderken alıp götürüyorlar."
Polat, coğrafi işaret tescili alan ekmek kadayıfının UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil olan Afyonkarahisar'a büyük avantaj sağladığını, kente gelen misafirlerin bu lezzeti tatmadan şehirden ayrılmamalarını tavsiye etti.
Tatlıcı esnafı Şükrü Pancar da ekmek kadayıfının Afyonkarahisar'ın geleneksel bir tatlı çeşidi olduğunu belirterek, "Tatlımızın geçmişi, Osmanlı mutfağına dayanmaktadır. Kaymakla beraber tüketildiğinde ağızda güzel bir damak tadı bırakıyor. Geleneksel tatlımızın coğrafi işaret tescili alması bizleri sevindirdi ve güzel bir haber oldu." dedi.
Tatlıcıları mutlu etti
Tatlıcı esnafı Enver Öney de coğrafi işaret tescili alan yöresel lezzetleri ekmek kadayıfı için girişimde bulunan Afyonkarahisar Valiliği ile Belediye Başkanlığına teşekkür etti.
Coğrafi işaretin ekmek kadayıfının tanıtımına büyük katkı sağlayacağına işaret eden Öney, "Bu güzel haber, Afyonkarahisarlı tatlıcıları çok mutlu etti. Biz de şehrimize verilen coğrafi işaret tescilini sürekli en güzel ekmek kadayıflarını yapmak ve misafirlerimize sunmak için elimizden gelen bütün çabaları sarf edeceğiz ve koruyacağız." diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!