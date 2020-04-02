Nohut yahnisi

Malzemeler;

10 adet arpacık soğan

1 adet incik eti

Zeytinyağı

Un

Domates salçası

Tuz

Karabiber





Yapılışı;

Bir tencerenin içerisine göz kararı zeytinyağı ekleyip incik etimizi mühürleyelim. Sonrasında incik etimizin üzerine sıcak su ilave edip iyice yumuşayana kadar düdüklü tencerede haşlayalım.

Diğer tarafta bir tavanın içerisinde soymuş olduğumuz arpacık soğanlarımızı zeytinyağında rengi değişinceye kadar çevirip bir tabağın içerisine alalım. Aynı tavanın içerisinde 2 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı domates salçasını kavuralım.

Kavurduğumuz un ve salçayı, haşlanmış olan incik etimizin bulunduğu tencereye yavaş yavaş ekleyelim. Ardından 2 su bardağı nohutumuzu ve arpacık soğanları, tuzunu ve karabiberi de ilave edelim. Eğer tencerenin içerisindeki su, size az gelirse sıcak su ilavesi yapabilirsiniz. Yahninizi iyice özleşene kadar 25 dakika kaynatın.