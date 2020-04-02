Nohutlu semizotu
Malzemeler
- 1 küçük bağ semizotu
- 1 küçük kase nohut
- 1 küçük boy soğan
- 1 tatlı kaşığı domates salçası
- 1 tatlı kaşığı bir salçası
- 4-+5 diş sarımsak
- tuz
Yapılışı
Yemeklik doğranmış soğanları, salçalar ve zeytinyağı ile birlikte kavuruyoruz. Yıkayıp ayıklamış olduğumuz semizotlarını, haşlanmış nohutu ve sarımsakları da ekledikten sonra karıştırıp kapağı kapatıyor ve kendi suyuyla pişmeye bırakıyoruz. Piştikten sonra karabiber ve tuz ile lezzetlendirip altını kapatıyoruz.
Suni kebap (nohut dürüm)
Malzemeler;
- Haşlanmış nohut
- 1 adet büyük soğan
- Biber salçası
- Limon
- Maydanoz
- Kimyon
- Tuz
- Pul biber
- Sumak
- Lavaş
Yapılışı;
Bir gün öncesinden ıslatmış olduğunuz nohutlarınızı haşlayın. Haşlanmış nohutlarınızı küçük parçalara ayırıp bir tabağa alın. Soğanlarınızı ikiye bölüp ince ince doğrayın. Üzerine yine ince doğradığınız maydanozları, 1 tatlı kaşığı biber salçasını, sumağı ve tuzu ekleyerek karıştırın.
Hazır lavaş ekmeğimizin içine nohutlarımızı ince bir sıra şeklinde koyalım. Üzerine kimyon ve tuz serpelim. Diğer tarafta hazırladığımız soğan zerzavatımızı da ilave ettikten sonra isteğe göre limonumuzu sıkıp lavaşımızı dürüm şeklinde saralım.
Humus
Malzemeler;
- 500 gr nohut
- 1 çay bardağı tahin
- Limon
- Sarımsak
- Tuz
Yapılışı;
Nohutları haşla. Haşlandıktan sonra nohutların kabuklarını soyun ve blenderdan geçirip iyice ezin. Ezdiğiniz nohutların içine 1 çay bardağı tahini ekleyin. Nohutla tahini karıştırın. Katı olursa açılana kadar kaynar su ilavesi ile açın. Daha sonra damak tadınıza göre bolca limon suyu ve 3-4 diş sarımsağınızı da içine ekleyin. Hazır olan humusunuzu kaşığın arka kısmını suyla hafif ıslatarak servis tabağınıza açıp, süsleyebilirsiniz.
Nohut yahnisi
Malzemeler;
- 10 adet arpacık soğan
- 1 adet incik eti
- Zeytinyağı
- Un
- Domates salçası
- Tuz
- Karabiber
Yapılışı;
Bir tencerenin içerisine göz kararı zeytinyağı ekleyip incik etimizi mühürleyelim. Sonrasında incik etimizin üzerine sıcak su ilave edip iyice yumuşayana kadar düdüklü tencerede haşlayalım.
Diğer tarafta bir tavanın içerisinde soymuş olduğumuz arpacık soğanlarımızı zeytinyağında rengi değişinceye kadar çevirip bir tabağın içerisine alalım. Aynı tavanın içerisinde 2 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı domates salçasını kavuralım.
Kavurduğumuz un ve salçayı, haşlanmış olan incik etimizin bulunduğu tencereye yavaş yavaş ekleyelim. Ardından 2 su bardağı nohutumuzu ve arpacık soğanları, tuzunu ve karabiberi de ilave edelim. Eğer tencerenin içerisindeki su, size az gelirse sıcak su ilavesi yapabilirsiniz. Yahninizi iyice özleşene kadar 25 dakika kaynatın.
Nohutlu pilav
Malzemeler;
- 1 su bardağı pirinç
- 1 çay bardağı nohut
- Tereyağ
- Tuz
- Karabiber
Yapılışı;
Pirincinizi bir kabın içerisine sıcak su ve tuz ekleyerek yarım saat bekletin.
2 kaşık tereyağını pilavımızı pişireceğimiz tencerenin içerisine alalım. Tereyağımız eridikten sonra içine suda beklettiğimiz pirincimizi süzüp ekleyelim. Pirincimizi tereyağında kavurup üzerine 2 bardak sıcak suyumuzu döküp nohutlarımızı ve tuzumuzu ekleyelim. Su kaynadıktan sonra tencerenin altını kısıp pilavımız suyunu çekene kadar pişirelim. Pişen pilavımızı dinlendirip servis tabağımıza alıp üzerine karabiber serpebiliriz.
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