Hindistan’ın en inanılmaz 7 doğa harikası

İnsanoğlu, yenilikçi fikirleri ile dünyayı günden güne daha da güzel bir yer haline getiriyor. Fakat şöyle bir gerçek var ki tabiatın kendi yaratılarından doğan güzelliklerin yeri bir başka. Hatta bazıları o kadar büyüleyici ki kimileri tanrının bir sanatçı, dünyanın ise onun tuvali olduğuna inanıyor. Hindistan da bu doğal harikaların birkaçına, ziyaretçilerin içini keyifle ve şaşkınlıkla dolduran güzelliklere ev sahipliği yapıyor. Her seyahat severin gezi listesinde olmayı hak edenlerden birkaçını şöyle sıralayabiliriz.