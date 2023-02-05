İstanbul'un en iyi müzeleri

-
Beylerbeyi Sarayı Müzesi
Farklı tarihsel dönemlerde inşa edilen yapıların ardından Sultan 2. Mahmud (1808-1839) döneminde yaptırılan ahşap sarayın yanmasıyla Sultan Abdülaziz, 1863-1865 yılları arasında Beylerbeyi Sarayı'nı ve ek binaları yaptırdı. Günümüzde Mabeyn ve Harem bölümlerinden oluşan saray ana binası ziyarete açık. Deniz Köşkleri ile üst set bahçelerle büyük havuzun etrafındaki Sarı Köşk, Mermer Köşk ve saltanat atlarını barındırmak amacıyla inşa edilmiş olan Ahır Köşk ise ziyarete kapalı.
Ziyaret Gün ve Saatleri: Beylerbeyi Sarayı Müzesi, Pazartesi hariç haftanın her günü 09.00-18.00 saatleri arasında misafirlerini kabul ediyor.
Adres: Beylerbeyi Mah. Abdullah Ağa Cad. No: 12, Beylerbeyi, Üsküdar
Telefon: 0216 321 93 20
-
-
Borusan Contemporary
Borusan Contemporary, İstanbul'da Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu'nu merkez alan sergiler, etkinlikler, eğitim faaliyetleri, yeni sipariş edilmiş işler ve kuruma özel yerleştirmelerden oluşan çok platformlu bir program olarak 2011'de hayatımıza girdi. Bu sanat merkezinin bünyesinde galeri, ofis alanları, kafe, Borusan Art Store ve açık hava terasları yer alıyor.
Ziyaret Gün ve Saatleri: Borusan Contemporaray, Borusan Holding'in yönetim binası olan Perili Köşk'te yer alması nedeniyle hafta içi çalışma saatlerinde ziyarete kapalı olup, Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-19.00 saatlerinde misafirlerini ağırlıyor.
Adres: Baltalimanı Hisar Cad. Perili Köşk No: 5, Rumelihisarı, Sarıyer
Telefon: 0212 393 52 00
-
Büyük Saray Mozaikleri Müzesi
Büyük Saray Mozaikleri Müzesi'nde, Doğu Roma Büyük Sarayı'nın revaklı avlusunun kuzeydoğu bölümünde 1935'de başlayan kazılarla ortaya çıkan mozaikler sergileniyor. Zengin sahne betimlemeleriyle göz alan mozaikler, M.S. 450-550'ye uzanıyor. Büyük Saray Mozaikleri Müzesi, 1953 yılında İstanbul Arkeoloji Müzeleri'ne bağlandı. 1982'de Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'yle Avusturya Bilimler Akademisi arasındaki protokolle başlanan restorasyon ve konservasyon 1997'de tamamlandı.
Ziyaret Gün ve Saatleri: Büyük Saray Mozaikleri Müzesi, haftanın her günü 09.00-18.30 saatlerinde ziyaret edilebilir.
Adres: Sultanahmet Mah. Kabasakal Cad. Arasta Çarşısı Sk. No: 53, Fatih
Telefon: 0212 518 12 05
-
Dolmabahçe Sarayı
Dolmabahçe Sarayı'nın bugün bulunduğu bölge, 17. yüzyıldan itibaren "Dolmabahçe" adıyla padişahların hasbahçesi olarak kullanılmaya başlandı. 19. yüzyıla kadar bu hasbahçe içinde yaptırılan ahşap köşk ve kasırlar topluluğu "Beşiktaş Sahil Sarayı" adıyla anıldı. Sultan Abdülmecid döneminde, kullanışsız hale gelen Beşiktaş Sahil Sarayı yıktırılarak yerine Dolmabahçe Sarayı yaptırıldı. Cumhuriyet'in ilanından sonra Mustafa Kemal Atatürk, 1927-1938 yılları arasında sarayda aralıklarla dört yıl kalmış, çalışmalarını buradan yürütmüş ve burada vefat etmişti. Büyük tarihi öneminin yanı sıra Dolmabahçe Sarayı, aynı zamanda şehrin en önemli kültür miraslarından biri.
Ziyaret Gün ve Saatleri: Dolmabahçe Sarayı'nı Pazartesi günleri hariç haftanın her günü 09.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz.
Adres: Vişnezade Mah. Dolmabahçe Cad. Beşiktaş
Telefon: 0212 236 90 00
-
Galata Kulesi
Galata Kulesi, Bizans İmparatorluğu döneminde, Galata semtinin Ceneviz kolonisi olduğu 14. yüzyıl ortalarında, Cenevizliler tarafından, Galata surlarının bir parçası olarak inşa edildi. Osmanlı döneminde bir süre zindan olarak kullanıldıktan sonra yangın gözetleme kulesine çevrildi. Pek çok kez restore edilen Galata Kulesi, son olarak 2020 yılında yeniden restore edildi, güçlendirilerek müze işleviyle yeniden ziyarete açıldı. Zengin tarihi ve muazzam İstanbul manzarasıyla turistleri olduğu kadar yerel halkı da kendisine çekiyor.
Ziyaret Gün ve Saatleri: Galata Kulesi, haftanın her günü 08.30-23.00 saatleri arasında ziyarete açık.
Adres: Bereketzade, Galata Kulesi, Beyoğlu
Telefon: 0212 249 03 44
-
-
-
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!