İstanbul'un en iyi müzeleri

Beylerbeyi Sarayı Müzesi

Farklı tarihsel dönemlerde inşa edilen yapıların ardından Sultan 2. Mahmud (1808-1839) döneminde yaptırılan ahşap sarayın yanmasıyla Sultan Abdülaziz, 1863-1865 yılları arasında Beylerbeyi Sarayı'nı ve ek binaları yaptırdı. Günümüzde Mabeyn ve Harem bölümlerinden oluşan saray ana binası ziyarete açık. Deniz Köşkleri ile üst set bahçelerle büyük havuzun etrafındaki Sarı Köşk, Mermer Köşk ve saltanat atlarını barındırmak amacıyla inşa edilmiş olan Ahır Köşk ise ziyarete kapalı.

Ziyaret Gün ve Saatleri: Beylerbeyi Sarayı Müzesi, Pazartesi hariç haftanın her günü 09.00-18.00 saatleri arasında misafirlerini kabul ediyor.

Adres: Beylerbeyi Mah. Abdullah Ağa Cad. No: 12, Beylerbeyi, Üsküdar

Telefon: 0216 321 93 20