Geleneksel Yalvaç evlerine örnek olan Tıraşzade Konağı, kentte yapılan ilk restorasyon çalışmalarından biri. Yalvaç’ta evler 2 katlı ve duvarları beyaza boyanmış. Büyük şehirlerin karmaşasına inat burada hayat hızlı akmaz, olağanca sakinliğiyle devam eder. Yalvaç sadece tarihi evlerini değil o evlerde pişen geleneksel yemekleri de yaşatmasıyla da önemli bir yer. Hamur işlerini seven Yalvaçlılar fırınlarda geleneksel yalvaç ekmeği pişiyor ve hamursuz denen bir ekmek yapılıyor. Mayasız hamur ve patates ile yapılan hamursuz, bir çeşit börek ve mutlaka tatmalısınız. Odun fırınlarında ekmekleri sadece kadınlar pişiriyor. Fırınlarda keşkek de yapılıyor. Keşkek, bir küpün içine et, önceden ıslatılan buğday ve nohut konuşmasıyla oluyor. Küpün içine bu malzemeler dolduruluyor, su ve yağ eklendikten sonra sonra odun fırınına atılıyor. Çömlek içinde ve odun fırınında 6 saatte pişirilmesiyle, yani pişirme şeklinin farklılığıyla diğer keşkeklerden ayrılıyor.