ŞENAY GÜRLER - AZADE SANCAKTEPE

Şenay Gürler, 28 Haziran 1966 tarihinde İzmir’de Ispartalı evhanımı bir annenin ve Adıyamanlı terzi bir babanın çocuğu olarak doğmuştur. Çocukluğundan itibaren oyuncu olmak istedi. Bir ablası ve bir erkek kardeşi vardır.

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Bölümü'nden 1993 yılında mezun oldu. "Gölgeler" adını verdiği tez filminde kendi de oynar ve bir hocasından "Sen oyuncu ol" önerisi gelir. Okurken bir yandan İzmir Sanat Tiyatrosu'nda oyunculuk, TRT'de seslendirme yaptı.

1993 yılında İstanbul’a ilk geldiği dönemlerde geçimini dublaj yaparak sağladı. Jacqueline Bisset, Julia Roberts, Nicole Kidman, Monica Bellucci, Juliette Binoche, Elizabeth Taylor, Kim Basinger, Türklerden Demet Sağıroğlu, Yeşim Salkım, Ebru Şallı'nın sesi olarak duyduk.

Avrupa Yakası dizisindeki oynadığı Fatoş karakteri daha çok tanınmasını sağladı. Reha Erdem'in yönettiği 'Korkuyorum Anne' filmi ile 2006'da SİYAD En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülünü kazandı. Ailesi istiyor diye 1986 yılında evlenen Şenay Gürler, bir yıl sonra da boşandı. Duygu Yıldırım (d.1987) adında kızı vardır.

2011 yılının Mart ayında kurulan "Craft" oyunculuk atölyesinin oluşumunda Çağ Çalışkur ve Bahar Erkan ile birlikte yer aldı. 2014 yılında ise başrollerini Açelya Topaloğlu, Selin Şekerci, Deniz Baysal, Furkan Andıç, Fırat Albayram’ın oynadığı “Kaçak Gelinler” dizisinde rol aldı.

AZADE SANCAKTEPE KARAKTERİ HAKKINDA

Azade, Antakya'nın en güçlü kadınlarından biri, adeta dirayetli bir şahmeran. Köklü ve zengin ailesinin genleri ile hem adı gibi "Azade" hem de yetiştirilme biçiminin bir sonucu olarak "azametli" bir kadın. Adnan'a aşkı saplantılı bir bağlılık. Her adımı bilmek istiyor. Bir tek iş konusunda, ona güveni tam. En yakın arkadaşı, Kader diye hitap ettiği Zümrüt Varoğlu.