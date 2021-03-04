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4 Mart 2021 İstanbul Elektrik kesintisi duyuruları: AYEDAŞ, BEDAŞ kesinti sorgulama

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar Avrupa ve Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisi duyurularını araştırıyor. İstanbul elektrik tedarikçisi firmaları AYEDAŞ ve BEDAŞ, 4 Mart 2021 tarihinde arıza ve bakım sebebiyle meydana gelen planlı elektrik kesintilerini İstanbullularla paylaştı. 4 Mart 2021 İstanbul elektrik kesintisi duyuruları: AYEDAŞ, BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

4 Mart 2021 İstanbul Elektrik kesintisi duyuruları: AYEDAŞ, BEDAŞ kesinti sorgulama

İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbullular, 4 Mart 2021 tarihinde arıza ve bakım sebebiyle elektrik kesintisi yaşanacak olan ilçeleri ve mahalleleri araştırıyor. Elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından paylaşıldı. İşte İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakası elektrik kesintileri... İstanbul'da 4 Mart elektrik kesintisi olan ilçeler ne? BEDAŞ, AYEDAŞ elektrik kesintisi sorgula...

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ'ın, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

4 MART 2021 ANADOLU YAKASI ELEKTRİK KESİNTİLERİNİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA

İstanbul Avrupa yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

4 MART 2021 AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİLERİNİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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