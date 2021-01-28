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AYEDAŞ, BEDAŞ İstanbul Elektrik kesintisi sorgula! 28 Ocak İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Arıza, bakım ve onarım sebebiyle 28 Ocak Perşembe günü yaşanacak planlı elektrik kesintileri AYEDAŞ VE BEDAŞ tarafından duyuruldu. İstanbullular, 28 Ocak Perşembe günü İstanbul'da planlı elektrik kesintisi yapılacak ilçeleri ve mahalleleri merak ediyor. İşte 28 Ocak Perşembe AYEDAŞ, BEDAŞ elektrik kesintisi duyuruları, AYEDAŞ, BEDAŞ, elektik kesintisi sorgulama

AYEDAŞ, BEDAŞ İstanbul Elektrik kesintisi sorgula! 28 Ocak İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

İstanbullular İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İstanbul elektrik tedarik şirketleri AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yayınlanan duyurulara göre İstanbul'un belli semtlerinde planlı elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbullular 28 Ocak Perşembe günü arıza, bakım ve onarım işlemleri sebebiyle planlı elektrik kesintisi yaşanacak olan ilçeler ve mahalleleri araştırıyor. İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından duyuruldu. İstanbullular elektriğin ne zaman geleceğini merak ediyor. İşte İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakası elektrik kesintileri... BEDAŞ, AYEDAŞ elektrik kesintisi sorgula...

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

28 OCAK 2021 ANADOLU YAKASI ELEKTRİK KESİNTİLERİNİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA

İstanbul Avrupa yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

28 OCAK 2021 AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİLERİNİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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