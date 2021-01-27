Ahmet Dede Michelin yıldızı aldı

Dün akşam Michelin Guide tarafından dağıtılan 2021 Büyük Britanya ve İrlanda Michelin Yıldızları için dijital ortamda sade bir tören düzenlendi. Törende, İrlanda'nın Cork şehrinde Baltimore kasabasında, Haziran 2020'de açılan, Türk mutfağından esintiler taşıyan, en yerel lezzetlerin en iyi malzemelerle harmanlandığı restoranı Dede ile Ahmet Dede de bir Michelin Yıldızı’nın sahibi oldu.

İngiltere ve İrlanda genelinde toplam 5 restorana Michelin yıldızı verildi. Şef Ahmet Dede'nin restoranı Dede de bunlardan biri oldu. Bilindiği gibi bir lokantanın Michelin yıldızı kazanması ya da yıldız sayısının artması o işletme için çok önemli, çünkü yıldız o işletmeye uluslararası bir ün ve avantaj kazandırıyor. Ahmet Dede'nin adı şu anda dünyada kendi restoranı ile Michelin yıldızı alan Türk olarak geçiyor.

Bu Ahmet Dede'nin ilk yıldızı değil. 2018’de eski restoranı ile ilk Michelin yıldızını aldı. Ancak 2019 yılında restoran kapandı. Geçen yıl Haziran 2020'de pandemi yüzünden yaşanan aksaklıklara ve gecikmeye rağmen kendi adıyla Dede restoranı açtı. Bu restoranda Türk konseptiyle Türk lezzetleri sunuyor ancak Michelin standartlarıyla. Dede'yi açtıktan sonra Kasım'da Michelin'den gelip yemeklerini yemişler ancak ‘Biz Michelin’deniz’ dememişler. Yemek sonunda 45 dakikalık bir sohbet gerçekleşmiş. Dün akşam Londra'da yapılan törende ismi açıklanınca çok mutlu olmuş. Bu yıldızın 2018 de aldığı yıldızdan daha anlamlı olduğunu söylüyor Ahmet Dede. Kendi adıyla, kendi mutfağıyla ödül aldığı için çok mutlu. "Hem Türkiye hem İrlanda hem ailem için çok önemli ve güzel bir başarı. Çok mutluyum. Kendi ülkemin lezzetleriyle Michelin Yıldızı’na layık görülmem daha da gurur verici" dedi.

Ahmet Dede'nin kırmızı mercimek çorbası

Michelin klavuzunda Dede ve Ahmet Şef için şu ifadelere yer verildi, "Türkiye doğumlu Şef Ahmet Dede, Baltimore'un sahil kasabasında kendisine bir yuva kurdu. Kasabalılarla çok iyi anlaştı. Dede, güvenilir bir yerel tedarik ağına ve arkadaşlara sahip. Yemekler minimum atık yaklaşımıyla yapılıyor ve orijinal yemekler Dede'nin Türk geçmişiyle yorumlanıyor. Restoran sakin ve modern bir görünüme sahip ayrıca arkada barbekü için ayrılmış güzel bir teras da bulunuyor.

Şef Ahmet Dede kimdir?

3 erkek çocuğunun en küçüğü. Annesi babası Kuşadası'nda yaşıyor. Liseden sonra amcasının restoranında çalışmaya başladı. 2009 Mart'da irlandaya Dubline taşındı. Eşi irlandalı. Kuşadasında amcasının restoranında tanıştılar ve evlendiler. Dublin'e gittikten sonra 6 haftalık hızlandırılmış aşçılık kursuna gitti ve şef olarak İrlanda'da Chapter 1 isimli restoranda 2 yıl çalıştı. Daha sonra 2 yıldızlı bir restoranda 1 yıl çalıştı. 2 yıl Amsterdam'da kaldı ve orada da 2 yıldızlı bir restoranda 1,5 yıl çalıştı. Daha sonra tekrar Dublin'e geri dönerek Green House'da çalışmaya başladı. Norveç'te kaldığı 3 ayda sadece Norveç'te yetişen malzemelerle işleyen bir restoran'da çalıştı. Ardından tekrar Dublin'e geri geldi. 2017'de baş aşçı olarak 400 kişilik küçük bir kasaba olan Baltimore'daki bir restoranda çalıştı. 2018 de ilk Michelin yıldızını aldı ve kendi restoranını kurma fikri başladı.