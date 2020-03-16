Bağışıklık sistemini güçlendiren 22 besin

Tüm yiyecekler besin değerlerine sahiptir, ancak bağışıklığı güçlendirmekte daha kuvvetli olan gıdaları daha çok tüketmemiz önemlidir. Bağışıklık sistemini destekleyen 22 besini derledik. Alışveriş yaparken aklınızda bulunsun...
Turunçgiller
Ülkemizde en fazla tüketilen besinlerin başına turunçgiller bulunur. Portakal ve mandalina gibi mevsimsel meyvelerle birlikte limonu yılın 365 günü salatalarımız başta olmak üzere bolca tüketebiliriz. Turunçgiller C vitamini içerir, başta soğuk algınlığı ve gribe karşı güçlendirir. Takviye olarak C vitamini almak kadar meyvelerin kendisini de tüketmemiz gerekiyor.
Yoğurt
Yine mutfağımızda en fazla kullandığımız besinlerden biri olan yoğurt, bağırsaklarda iyi bakterilerin çoğalmasına yardımcı olur. Bağışıklık sisteminin temel maddelerinin ayrıştığı yer olan bağırsakları sağlıklı tutmamız önemlidir. Yoğurt, antikor üretimine de yardımcıdır, bu nedenle hastalandığımızda yoğurt tüketmemiz tavsiye edilir. Yemeklerde sofrada bulundurmamızın yanı sıra öğün arasında meyveli yoğurt hazırlayabiliriz.
Mantar
İçerdiği B vitamini, ribolavin, niasin ve selenyum sayesinde bağışıklık sistemini en fazla kuvvetlendiren besinlerden biri mantardır. Pişirmesi kolay olan mantarlar, hastalıklara karşı oldukça güçlü bir savunma sağlar. Makarnadan sebze yemeklerine kadar pek çok yemeğin içinde mantar kullanabiliriz.
Taze kırmızı biber
Sofralarımızda baharat olarak tüketmeye alışık olduğumuz kırmızı biberi taze olarak da tüketebiliriz. Özellikle salata ve sebze yemeklerine çok yakışan kırmızı biber, baharatının aksine tatlıdır. Turunçgillerden 2 katı fazla C vitamini içerek taze kırmızı biber ayrıca önemli bir beta karoten kaynağıdır.
Karpuz
Ülkemizde en fazla üretilen meyvelerden biri de karpuzdur. Genelde vücuttan su atma ve harareti alma özellikleriyle bildiğimiz karpuz, bağışıklık sistemini güçlendirir. İçerdiği glutatoine ve antioksidanlar sayesinde bolca tüketebileceğimiz bir besin. Sadece meyve olarak yemenin yanı sıra salatalara eklemeyi ve yoğurtla tüketmeyi de deneyebiliriz.
Sarımsak
Bilinen en güçlü ve sağlıklı besinlerden olan sarımsak, alisin içerir. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirme konusunda en başta gelen sarımsağın sülfür kaynaklı besin değerleri sayesinde savunmamızı sağlamlaştırabiliriz. Sarımsağın faydaları saymakla bitmez, içeriğindeki çinkodan başlayarak sayısız besin değeri sayesinde yemeklerimizden ve salatalarımızdan eksik etmememiz gerek en önemli besinlerden biridir.
Mürver
Özellikle şurubu ve suyu ile daha iyi tanıdığımız mürver, yüzyıllardır halk arasında iyileştiriciliği ile biliniyor. İlaç kadar etkili olduğu belirtilen mürverin virüslere karşı koruma sağladığı, enfeksiyonlarla savaşta destek olduğu ve kanser için de iyi bir önlem olduğu aklımızda tutulması gereken güzel bilgi. Mürver ayrıca kan şekerini düzenleyicidir ve bağışıklık sistemini güçlendirir.
Tatlı patates
Ülkemizde son yıllarda büyük marketlerde satılmaya başlanan, kırmızı ya da tatlı patatese artık daha aşina olmamızda fayda var. İçerdiği beta karoten, A vitaminin parçalanmasını sağlıyor ve bağışık sistemini kuvvetlendiriyor, antioksidanlarla vücudun temizlenmesine yardımcı olur. Tatlı patatesi normal patates gibi pişirebileceğimiz gibi çok sayıda yeni tarifle de tanışabiliriz.
Brokoli
Besin değerleri açısından en kuvvetli yiyeceklerden biri brokolidir. Haşlanmış olarak ve çorbasını yaparak sıkça tüketebileceğimiz brokolinin içinde A, C ve E vitaminlerinin yanı sıra çok sayıda mineral ve antioksidan bulunur. Brokoli bağışıklık sistemini güçlendirirken vücudun temizliğini de yapar.
Tavuk
Hastalandığımızda ilk aklımıza gelen yiyecek tavuk suyu çorbasıdır. Ancak tavuğun hemen her türlü pişirme yöntemi ile haftalık yemek planlarımızın içinde bulundurmamızda fayda var. Tavuk, B6 vitamini içerir, kırmızı kan hücrelerinin çoğalmasını destekler, içindeki jelatin ve kondroitin gibi besin maddeleri sayesinde bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.
Ispanak
Evlerimizin mutfaklarında çokça pişirmeye alışık olduğumuz ıspanağı demir içeriği ile tanırız. Ancak ıspanak aynı zamanda çok önemli bir C vitamini kaynağıdır ve beta karoten içerir. Antioksidanlar açısından da zengin olan ıspanak ile ilgili bir diğer önemli bilgi ise mümkün olduğunca az pişirilmesi gerektiğidir. Ayrıca salatalara çiğ olarak doğrayabilir ve ıspanaktan en fazla faydayı alabiliriz.
İstiridye
Çok alışık olmadığımız istiridyeyi daha fazla tüketmek için çok önemli bir nedenimiz var; çinko. Hemen her kabuklu deniz ürünü gibi istiridye de bol miktarda çinko içerir. Çinkonun en önemli faydalarından biri beyaz kan hücrelerinin çoğalmasını sağlayıp harekete geçirerek virüslerle savaşmamıza yardımcı olmasıdır. Ayrıca yaraların iyileşmesine de faydalıdır.
Acai üzümü
Daha çok kurutulmuş olarak bulabildiğimiz acai üzümü ülkemizde fazla bulunan bir besin değil. Ancak internet ortamında satışı gittikçe yaygınlaşıyor. Antosiyanin bakımından zengin olan acai üzümü flavonoid molekülleri açısından da zengin antioksidanlar içerir. Özellikler açısından yerine başka bir meyvenin konulmasının zor olduğu acai üzümü, evimizde bulundurmak için biraz internette dolaşmaya değer, bağışıklık sisteminin dostu besinlerden biri.
Çay
Hemen hemen her gün tükettiğimiz, akşam yemeklerinden sonra ve sabah kahvaltılarında vazgeçemediğimiz çay bağışıklık sistemimizi kuvvetlendiren çok değerli bir bitki. Polifenol ve flavonoid içeren çay, kalp hastalıklarına karşı koruyucu ve antioksidandır.
Buğday tohumu veya ruşeym
Ülkemizde son zamanlarda artan bir ilgi ile karşılanan ve çok sayıda markette bulunabilir hale gelen buğday tohumu veya ruşeym, buğdayın besin değerleri en yüksek bölümüdür. B vitamini, çinko ve E vitamini içerir. Ruşeymin oldukça zengin bir kullanım alanı var, sadece ekmeğin içinde düşünmeyelim; yoğurt ve kahvaltılık gevreklere karıştırabildiği gibi tavuk soslarına hatta köftelere kadar pek çok yemeğin içine katılabilir.
Nar
En faydalı meyvelerden biri olan narı antioksidan özelliği ile biliyoruz. Zararlı bakterilerin vücutta barınmasına engel olan nar için çok sayıda araştırma da yapıldı ve benzer şekilde virüslere karşı da çok etkili olduğu kanıtlandı. Nar, bakteri ve virüslerin ağızdan girişi sırasında müdahale etmeye başlıyor ve bedenimize tutunmalarını engelliyor. Narı meyve olarak, salataların içinde yiyebileceğimiz gibi şurubunu ve suyunu da tüketebiliriz.
Zencefil
Sadece hastalandığımızda, grip olduğumuzda aklımıza gelen zencefilin ne kadar yararlı olduğunu sadece bundan bile anlayabiliriz. Virüslere ve bakterilere karşı savunma mekanizmasını güçlendiren zencefil, toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur. Bunun dışında sinirsel rahatsızlıklara da oldukça faydalıdır. Hayatımızın daha fazla içinde bulunması önerilen zencefili kurabiye ve kek yapımında kullanabilir, sıcak çikolata ve çayın içine rendeleyebilir, et ve tavuk pişirirken soslara katabiliriz.
Yeşil çay
Gün içinde tükettiğimiz siyah çayın antioksidan etkilerinden bahsettik. Ancak yeşil çay ayrıca içmemiz tavsiye edilen önemli bir besin. Siyah çay gibi fermantasyondan geçmeyen yeşil çay, iyi kolestrolü artırıp kötü kolestrolü düşürür, bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. İçerdiği L-theanine amino asitleri sayesinde virüs ve mikroplara karşı koruyucudur ve stresi de azaltıcı etkisi bulunur.
Badem
Kuru yemişlerin hemen hepsi son derece faydalıdır, biz öyle olduklarını düşünmesek de... Bademin ise diğer kuru yemişlerden ayrılan bir özelliği var; E vitamini açısından bilinen en zengin kaynak olması. Özellikle taze olarak tüketildiğinde 46 adet badem yiyerek günlük E vitamini ihtiyacımızın tamamını karşılayabiliyoruz. Bademin içinde vitamin ve mineraller vücuda çok hızlı karışabiliyor, Fındık ile birlikte bağışıklık sistemini kuvvetlendiren bademi ara öğünlerde elimizin altında bulundurabiliriz.
Kivi
Besin değerleri açısından en zengin meyvelerden biri olan kivinin içinde folat, potasyum, K vitamini ve C vitamini bulunur. Çok güçlü bir antioksidan olan kivi, beyaz kan hücrelerinin çoğalmasında da rol oynar. Kiviyi sadece hastalıklarla savaşta ve bağışıklık sistemini kuvvetlendirmekte değil, vücudumuzun tamamının sağlıklı kalmasında önemli bir destek olarak düşünebiliriz.
Ay çekirdeği
Yaz kış hemen her akşam, gerek açık havada gerek televizyon karşısında bolca tükettiğimiz ay çekirdeğinin bağışıklık sistemini kuvvetlendirici özelliğini pek düşünmemişizdir. Ay çekirdeği fosfor, magnezyum ve B6 vitamini açısından zengin olduğu kadar E vitaminin de en zengin kaynaklarından biridir. Tuzsuz olarak tüketilmesi gerektiğini aklımızdan çıkartmayalım.
Zerdeçal
Hasta olduğumuz zaman aklımıza gelen bitkilerden biri de zerdeçal. Vücudu kuvvetlendiren ve hastalıklarla savaşmada çok etkili olduğu bilinen zerdeçal, aslında son derece kolay ulaşabildiğimiz bir baharattır. İçerdiği curcumin maddesi sayesinde hemen her hastalığa karşı bağışıklı sistemini kuvvetlendiren zerdeçal mutfaklarımızda daha fazla kullanılması gereken besinlerin başında geliyor.
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