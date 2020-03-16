Bağışıklık sistemini güçlendiren 22 besin

Nar

En faydalı meyvelerden biri olan narı antioksidan özelliği ile biliyoruz. Zararlı bakterilerin vücutta barınmasına engel olan nar için çok sayıda araştırma da yapıldı ve benzer şekilde virüslere karşı da çok etkili olduğu kanıtlandı. Nar, bakteri ve virüslerin ağızdan girişi sırasında müdahale etmeye başlıyor ve bedenimize tutunmalarını engelliyor. Narı meyve olarak, salataların içinde yiyebileceğimiz gibi şurubunu ve suyunu da tüketebiliriz.