HTGastro gastronomi seyahatlerinin peşinde...

Günümüzde yemek, gidilecek yeri keşfetme seçenekleri arasında ana motivasyon haline geldi. Seyahat gastronomi ile birleştiğinde, ortaya sayısız yeni deneyim çıkıyor. Bunun farkında olmak bambaşka bir heyecan. Sen de bu heyecana ortak ol. Söylemek istediğin her ne varsa htgastro@haberturk.com adresine yazabilirsin.

Bağışıklık sistemini güçlendiren 22 besin

Vücudumuzun koruma mekanizması, savunma sistemi, hastalıklarla savaşan ve daha virüslere yakalanmadan önce güçlendirilmesi gereken bağışıklığımız besinlerden alacağı vitamin ve minerallerle çalışır.

Tüm yiyecekler besin değerlerine sahiptir, ancak bağışıklığı güçlendirmekte daha kuvvetli olan gıdaları daha çok tüketmemiz önemlidir. Bağışıklık sistemini destekleyen 22 besini derledik. Alışveriş yaparken aklınızda bulunsun...

  • Turunçgiller
    Ülkemizde en fazla tüketilen besinlerin başına turunçgiller bulunur. Portakal ve mandalina gibi mevsimsel meyvelerle birlikte limonu yılın 365 günü salatalarımız başta olmak üzere bolca tüketebiliriz. Turunçgiller C vitamini içerir, başta soğuk algınlığı ve gribe karşı güçlendirir. Takviye olarak C vitamini almak kadar meyvelerin kendisini de tüketmemiz gerekiyor.

  • Yoğurt
    Yine mutfağımızda en fazla kullandığımız besinlerden biri olan yoğurt, bağırsaklarda iyi bakterilerin çoğalmasına yardımcı olur. Bağışıklık sisteminin temel maddelerinin ayrıştığı yer olan bağırsakları sağlıklı tutmamız önemlidir. Yoğurt, antikor üretimine de yardımcıdır, bu nedenle hastalandığımızda yoğurt tüketmemiz tavsiye edilir. Yemeklerde sofrada bulundurmamızın yanı sıra öğün arasında meyveli yoğurt hazırlayabiliriz.

  • Mantar
    İçerdiği B vitamini, ribolavin, niasin ve selenyum sayesinde bağışıklık sistemini en fazla kuvvetlendiren besinlerden biri mantardır. Pişirmesi kolay olan mantarlar, hastalıklara karşı oldukça güçlü bir savunma sağlar. Makarnadan sebze yemeklerine kadar pek çok yemeğin içinde mantar kullanabiliriz.

  • Taze kırmızı biber
    Sofralarımızda baharat olarak tüketmeye alışık olduğumuz kırmızı biberi taze olarak da tüketebiliriz. Özellikle salata ve sebze yemeklerine çok yakışan kırmızı biber, baharatının aksine tatlıdır. Turunçgillerden 2 katı fazla C vitamini içerek taze kırmızı biber ayrıca önemli bir beta karoten kaynağıdır.

  • Karpuz
    Ülkemizde en fazla üretilen meyvelerden biri de karpuzdur. Genelde vücuttan su atma ve harareti alma özellikleriyle bildiğimiz karpuz, bağışıklık sistemini güçlendirir. İçerdiği glutatoine ve antioksidanlar sayesinde bolca tüketebileceğimiz bir besin. Sadece meyve olarak yemenin yanı sıra salatalara eklemeyi ve yoğurtla tüketmeyi de deneyebiliriz.

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