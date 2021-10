Beyin sağlığını koruyan beş önemli besin grubu; yeşil yapraklı sebzeler, yağlı balıklar, orman meyveleri, çay, kahve ve çikolata, sert kabuklu kuruyemişler. Yapılan son araştırmalara göre; her gün yeşil sebze yiyenlerin hafıza ve zeka testlerinde daha başarılı olduğu tespit edildi. Her gün bir porsiyon salata ya da yeşil sebze tüketenlerin beyninin yemeyenlere göre 11 yıl daha genç olduğu bulundu. Her gün yeşil sebze yemek bunamayı da önlüyor. Çalışma sonuçları, Amerikan Nöroloji Akademisinin tıp dergisi olan 'Nöroloji'de yayınlandı.

Siz de beyninizi genç tutmak istiyorsanız bu 5 besin grubuyla beslenmeye dikkat edin. En azından her akşam roka, maydanoz, yeşil soğan, salatalık, zeytinyağı ve bol limonlu salatanız olsun.