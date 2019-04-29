Kamp hayatının çocuğunuza faydaları

7) Hiç unutmayacakları anılar biriktirir, henüz o yaşta bir yaşam öyküsünün sahibi olurlar

Bu kampın sonunda da ileride sürekli hatırlayacağı, yüzündeki tebessümle anlatacağı bir deneyime sahip olurlar. Hayattan keyif almayı öğrenir ve bundan mutluluk duyarlar.