Türkiye'de merakla beklenen ve ilk kez duyurulan Michelin Guide İstanbul'un 2023 restoranları Oylum Talu'nun sunuculuğunda Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde özel bir ödül töreniyle açıklandı.

Dünyanın en prestijli restoran derecelendirme sistemi olan ve lüks restoranlara yıldız veren Michelin Guide, İstanbul’u 38. destinasyon olarak listesine aldıktan sonra yıldız almak için başvuranları değerlendirdi.

Bugün bu değerlendirme sonucunda seçilen 53 restoran bir ödül töreniyle açıklandı. Her zaman yerel mutfakları ve yetenekli profesyonelleri öne çıkaran ve dünya çapında mükemmel yeme içme deneyimlerini araştıran Michelin Guide, İstanbul seçkisiyle, yemek sevgisinin geleneksel bir öğe olduğu İstanbul'daki gastronomi deneyimini dünyaya tanıtmaya katkıda bulunacak.

Baltimore'daki "Dede" isimli restoranında sunduğu Türk yemekleri konseptiyle geçtiğimiz senelerde yıldız toplayan Ahmet Dede sosyal medyadan arkadaşlarına başarılar diledi ve sonuç için sabırsızlandığını söyledi.

Gecenin sonunda 5 restoran yıldız aldı. 4 restoran (Mikla, Nicole, Araka, Neolokal) 1 yıldız, Fatih Tutak 2 yıldızla ödüllendirildi.

Yıldız kazanan tek kadın şef Araka'nın sahibi Zeynep Pınar Taşdemir oldu.

10 restoran big gourmand* ödülü kazanırken, Neolokal sürdürülebilir gastronomiye yönelik öncü yaklaşımından dolayı kırmızı yıldızına bir de Green Star (yeşil yıldız) ekledi.

Bunların dışında 38 restoran daha tavsiye edildi.

İstanbul'u dünya mutfak haritasına yerleştiren 53 restoran

Türk Fatih Tutak (2 kırmızı yıldız)

Spago

Glens

St. Regis Brasserie

SADE Beş Denizler Mutfağı (big gourmand)

Tatbak

1924 İstanbul

Atölye

Nobu

Çok Çok Thai

Cuma (big gourmand)

Topaz

Mikla (1 kırmızı yıldız)

Kubbeli Lounge

Nicole (1 kırmızı yıldız)

Yeni Lokanta

Eleos Beyoğlu

Sofyalı 9

Aheste (big gourmand)

Mürver

Karaköy Lokantası (big gourmand)

Octo

Neolokal (1 kırmızı yıldız + 1 yeşil yıldız)

Aila

Tershane (big gourmand)

AQUA

Pandeli (big gourmand)

Tugra

OCAK

Feriye

Banyan

Lokanta 1741

Matbah

Deraliye

Khorasani

Şans

Park Fora

Giritli (big gourmand)

29

Sunset Grill & Bar

İnari Omakase Kuruçeşme

Alaf (big gourmand)

Aman da Bravo (big gourmand)

Kiss the frog

Rumelihisarı İskele

Zuma

Araka (1 kırmızı yıldız)

Azur

Kıyı

Seraf

Calipso (big gourmand)

Beyti

Balıkçı Kahraman

53 restoranla ilgili detaylı bilgiyi Michelin Guide'in kendi sitesinden inceleyebilirsiniz.

*Big Gourmand: Uygun fiyatlı

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Michelin Guide sitesinden yapılan açıklama şöyle:

15 milyonu aşan nüfusuyla, iki kıtayı birbirine bağlayan İstanbul, dünyanın başka hiçbir yerinde olmayan kültürlerin bir karışımı. Bu stratejik konumuna bağlı olarak İstanbul'daki gastronomi sahnesinin kökleri, mutfak geleneklerine dayanarak yüzyıllar boyunca sürekli olarak kendini geliştirmiş. Dolma, meze ve salataların inanılmaz çeşitliliğiyle, bitki bazlı tarifleri, taze ve kuru meyvelerin yer aldığı sayısız tatlıyla, balık ve en kaliteli etleri onurlandıran tarifleriyle İstanbul gastronomi sahnesinin en özel yerine sahip.

İstanbul, bu mutfak mirasına sadık kalmasının yanı sıra, gurmelere cesur, yenilikçi, yetenekli yerli yabancı şeflerin yaratıcı tariflerini tatma imkanı veriyor. Yemek tutkunlarının Sultanahmet ve Pera'nın şirin sokaklarında veya hareketli Karaköy, Moda ve Cihangir semtlerinde deneyebilecekleri bu çeşitler, İstanbul'un yemek yemeyi gerçek bir yaşam biçimine dönüştürdüğünü hatırlatıyor.

Michelin Rehberi nasıl doğdu?

Michelin Rehberi ilk olarak 1900 yılında Fransa'da yayınlandı. Andre Michelin ve Edouard Michelin kardeşler bu rehberi, o sırada Fransa'da sadece 2200 tane olan araba sayısını artırmak, arabanın hayatı kolaylaştıran bir ulaşım aracı olduğunu daha fazla insana duyurmak için yayınladılar.

399 sayfa yayınlanan ilk rehber, benzinin eczanelerde litrelik kaplarda satıldığı o dönemin Fransız kasabaları ve şehirleri arasında araba ile gezinti için gereken tüm bilgileri içeriyordu. Rehberde 33 sayfa lastikler hakkında bilgi vardı. Kalanında otellere bağlı restoranlar, düzinelerce kasaba hakkında bilgi ve harita vardı.

Lastik şirketi büyüdükçe rehber de büyüdü. 1920 yılında ücretli oldu. Rehber iyice popüler hale gelince kardeşler, restoranları gizlice ziyaret eden gıda müfettişlerini maaşa bağladı ve derecelendirme sistemine geçmeye karar verdi. 1926'da tek yıldız sistemine, 1931'de mevcut üç yıldız sistemine geçildi. Üç yıldız ilk olarak 1933 baskısında verildi. Bir yıldız "yüksek kalitede yemekler sunan, uğramaya değer" anlamına, iki yıldız "rotanızı değiştirmeye değecek derecede mükemmel bir yemek" anlamına ve üç yıldız “özel bir yolculuğa değecek kadar olağanüstü bir mutfak” anlamına geliyordu. Rehberin popularitesi o kadar arttı ki restoranlar bir anda kendilerini birbirleriyle rekabet ederken buldular.

Rehbere nasıl giriliyor?

Michelin Rehberi’ne girmeye hak kazanan restoranlar, kimliği gizli tutulan müfettişler tarafından belirleniyor. Müfettişler, kimsenin haberi olmadan tıpkı bir müşteri gibi restoranlara ziyarette buluyor. Michelin’in üst düzey yöneticileri bile bu müfettişlerin kimliği hakkında bilgi sahibi değil. Müfettişler bağımsız olarak şehrin en iyi restoranlarını 5 kritere göre değerlendiriyor. Bunlar ürünlerin kalitesi, pişirme tekniklerine hakimiyet, lezzetlerin uyumu, şefin mutfağındaki karakteri ile menü ve müfettişlerin ziyareti arasındaki tutarlılık olarak sıralanıyor.

Michelin yıldızı nedir?

Dünya yemek sektörünün en prestijli listelerinden biri olan Michelin yıldızı, uzman bir jüri tarafından en iyi restoranları belirlemek için kullanılan kıstasların en ünlüsüdür. En saygın restoran ve şeflerin sahip olabildiği Michelin yıldızı, 100 yıldan uzun bir süredir Avrupa’daki ve dünyadaki en başarılı yemek servislerini ölçümlemek için kullanılıyor.

Bir yıldız “Alanında çok iyi bir restoran”, İki yıldız “Öyle mükemmel bir yemek ki kesinlikle rotanızı değiştirmenize değecek” anlamına gelirken üç yıldız “Fevkalade bir mutfak, özel bir yolculuğa değer” anlamını taşıyor. Yıldız şeflere değil, mekanlara veriliyor, sadece yemekler değil servisten temizlik kurallarına kadar her detay puanlamayı etkiliyor.

Michelin yıldızına sahip olmak, yemek sektöründeki en büyük başarılardan biri olarak kabul ediliyor ve dünyanın dört bir yanında prestij anlamına geliyor.

En çok Michelin yıldızlı ülke hangisi?

2020 yılı verilerine göre en fazla Michelin yıldızına sahip restoranların bulunduğu ülkeler sıralamasında Fransa başı çekiyor. Japonya, İtalya, Almanya ve ABD ilk beşte yer alan diğer ülkeler.

Dünyada Michelin Yıldızı alan Türk var mı?

Türkiye’de Michelin yıldızlı restoran yok. Ancak yurt dışında mekanıyla Michelin Yıldızı alan 3 Türk şef var: Biri, Hamburg’daki Le Canard Nouveau restoranıyla yıldız alan ama sonra Münih’te ‘Pageou’ adlı restoranı kuran şef Ali Güngörmüş, diğeri engelli çalışanları ile takdir toplayan Serkan Güzelçoban, ve son olarak Baltimore'daki Dede isimli restoranında sunduğu Türk yemekleri konseptiyle yıldızları toplayan Ahmet Dede...

Michelin yıldızına sahip en iyi 16 restoran

Michelin yıldızına sahip en iyi 16 listemizdeki tüm restoranlarda servis mükemmel, tüm yemekler aşırı lezzetli, atmosfer olağanüstü ve misafirlerine unutulmaz bir deneyim sunuyorlar. Öyle ki, dünyanın en pahalı restoranlarından biri olan New York'taki 3 Michelin yıldızlı Masa isimli suşi restoranı, rezervasyon sırasında müşterilerden kişi başına 250 dolar depozito alıyor. Rezervasyonun iptal edilmesi halinde depozito yanıyor. Tüm bu şartlara rağmen rezervasyonlar oldukça dolu.