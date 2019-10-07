MUTLU EDEN BESİNLER
Kırmızı pul biber
Sivri acı yeşilbiber, kırmızı pul biber gibi acı besinleri tüketmek mutluluk veren endorfin maddesinin salgılanmasını sağlar. Salatanıza, yemeğinize veya yoğurda pul biber ekleyerek tüketebilirsiniz. Sonbaharda depresyona karşı savaşmak adına da pul biber tüketebilirsiniz.
Sarımsak
Nefesimizi kötü kokuttuğunu düşündüğümüz için ofis dostu olmayan besinlerden biridir. Kan akışını artırır. Kan akışınız ne kadar artarsa, enerjiniz o kadar artar ve kendinizi bir o kadar mutlu hissedersiniz. Duke Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre, sarımsağın içindeki krom pikolinat, adlı mineral, serotonin seviyesini artırıyor. Serotonin hormonu, ağrı hissini azaltıp insanı daha dingin ve mutlu hale getiriyor.
Mantar
Selenyum eksikliği depresyon ve anksiyeteye neden olur. Mantarda selenyum vardır. Ayrıca mantarda yüksek oranda D vitamini bulunur. D vitamini eksikliği de halsizlik ve depresyona neden olmaktadır. Bu nedenle ihtiyacımız olan doğal besinleri ne kadar düzgün alırsak, vücudumuz da ruhumuz da o kadar mutlu olacaktır.
Bitter çikolata
Bitter çikolata beyinde serotonin seviyesini artırır. Stresin de bir numaralı düşmanıdır. Kendinizi kötü hissediyorsanız bir parça çikolata altın ağzınıza. Mutluluk hormonu seratonin anında beyinde dolaşıma çıkar. Çikolatanın içerdiği "penilatilmanın" insanı bulutlara çıkarır. Çikolatada, yeşil çay ve sebze meyvelerde bulunan "flavonoid" adlı madde bol miktarda var. Bu madde kanı sulandırır, kalp hastalıkları riskini azaltır. Çikolata kötü kolesterolün (LDL) okside olarak damar çeperine yapışmasını engelliyor. Tıpkı aspirin gibi kanda pıhtılaşmanın önüne geçiyor. Düzenli tüketenler arasında ölüm olayı yemeyenlere kıyasla yüzde 30 daha geç gerçekleşiyor.
Çikolata yerken bize iyi gelen aslında kakao. Kokusu bile yüzümüzü güldürmeye yeter. Kakao birçok yiyecekten daha fazla antioksidana sahip. Bize mutluluk hormonu endorfin salgılatıyor. Bu harika şeyi çikolata olarak değil, doğal formatı olan kakaodan direkt almak bize şekersiz mutluluk katacak. Dilerseniz süte katıp içebilirsiniz.
Kahve
Kahve de kakao gibi sadece kokusu ile bile dünyamızı değiştirebilir. Kolayca beyne ulaşıp nötronları pozitif yönde etkiler. Konsantrasyon sorunumuzu çözer ve enerji verir ama tabii ki granül kahve değil, çekirdekten öğütülmüş kahve kullanmalıyız. Granül kahveler çok fazla işlemden geçerek kimyasal taşıyorlar.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!