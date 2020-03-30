Natalie Portman'ın pancar salatası

Natalie Portman instagram postunda pancar salatasını, hazırlaması pratik tariflerinden biri olarak tanımlamış. Pancardan çıkan kırmızı suyu çocuklarınıza makyajı malzemesi olarak kullanmayı önermiş. Şunu da eklemiş; "ilk filmimde, makyaj sanatçısı Léon, sadece 11 yaşında olduğum için bana makyaj yapmak istememişti. Bu yüzden pancar suyunu ruj ve allık olarak kullanmıştı!

Pancar salatası için malzemeler

3 adet patates

3 adet pancar

Kornişon turşu

Arpacık soğan

Hardal

Sirke

Zeytinyağı

Pancar salatası nasıl yapılır?

Patates ve pancarları küp halinde doğrayın. Ayrı tencerelerde 20 dk kadar haşlayın.

Arpacık soğanları olabildiğince küçük doğrayalım. Kornişonları da küpler halinde doğrayalım. Haşlanmış patates ve pancarları derin bir kaseye alalım. Üzerine arpacık soğan ve kornişonlarımızı ekleyelim.

Sos için bir çorba kaşığı hardal, istediğiniz ölçüde zeytinyağı ve sirkeyi bir arada karıştırıp kasedeki malzemelerin üzerine döküp karıştıralım.

Krutonlu pırasa nasıl yapılır?

Krutonlu pırasa için malzemeler

3 adet pırasa

Tuz

Mini yuvarlak sandviç ekmeği

Hardal

Kırmızı üzüm sirkesi

Zeytinyağı

Krutonlu pırasa nasıl yapılır?