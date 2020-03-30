Natalie Portman'ın pancar salatası
Natalie Portman instagram postunda pancar salatasını, hazırlaması pratik tariflerinden biri olarak tanımlamış. Pancardan çıkan kırmızı suyu çocuklarınıza makyajı malzemesi olarak kullanmayı önermiş. Şunu da eklemiş; "ilk filmimde, makyaj sanatçısı Léon, sadece 11 yaşında olduğum için bana makyaj yapmak istememişti. Bu yüzden pancar suyunu ruj ve allık olarak kullanmıştı!
Pancar salatası için malzemeler
- 3 adet patates
- 3 adet pancar
- Kornişon turşu
- Arpacık soğan
- Hardal
- Sirke
- Zeytinyağı
Pancar salatası nasıl yapılır?
- Patates ve pancarları küp halinde doğrayın. Ayrı tencerelerde 20 dk kadar haşlayın.
- Arpacık soğanları olabildiğince küçük doğrayalım. Kornişonları da küpler halinde doğrayalım. Haşlanmış patates ve pancarları derin bir kaseye alalım. Üzerine arpacık soğan ve kornişonlarımızı ekleyelim.
- Sos için bir çorba kaşığı hardal, istediğiniz ölçüde zeytinyağı ve sirkeyi bir arada karıştırıp kasedeki malzemelerin üzerine döküp karıştıralım.
Krutonlu pırasa nasıl yapılır?
Krutonlu pırasa için malzemeler
- 3 adet pırasa
- Tuz
- Mini yuvarlak sandviç ekmeği
- Hardal
- Kırmızı üzüm sirkesi
- Zeytinyağı
Krutonlu pırasa nasıl yapılır?
- 3 adet pırasayı temizledikten sonra tencerede üzerine biraz ktuz ekleyerek iyice yumuşayana kadar haşlayalım.
- Mini sandviç ekmeklerini küp halinde doğrayalım. Tepsiye koyup üzerine zeytinyağı ekleyerek 250 derecelik fırına atalım. İyice kızarıp, kruton halini alınca çıkaralım.
- Sos için Sos için bir çorba kaşığı hardal, istediğiniz ölçüde zeytinyağı ve kırmızı üzüm sirkesini karıştıralım.
- Krutonlarımızı bir tabağa alalım. Üzerine iyice yumuşamış olan pırasalarımızı koyup üzerine hazırladığımız sosu dökebiliriz.
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