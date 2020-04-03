Hangi pişirme yöntemi ile ne kadar uzun süre dayanır, filizlenmesi tehlikeli midir, patatesi saklamanın yöntemleri nelerdir?

Patates hakkında 7 önemli bilgi

1- Patatesin raf ömrü

Patatesin ne kadar dayanabileceği koşullara bağlıdır. Nasıl saklandığı ve nasıl pişirildiği de önemlidir. Çiğ patates oda sıcaklığında 1 haftadan 1 aya kadar çürümeden kalabilir. Daha soğuk, kiler gibi ortamlarda biraz daha uzun süre dayanabilir.

Pişirildikten sonra patatesin buzdolabında dayanma süresi ortalama 4 gündür. Buzlukta saklandığında ise bu süre 1 yıla kadar uzayabilir.

2- Patates hangi şekilde ne kadar dayanır?

Taze patates, 10 derece 2-3 ay

Taze patates, oda sıcaklığında 1-2 hafta

Çiğ patates, soyulduktan sonra suyun içinde 24 saat

Patates püresi, buzdolabında 3-4 gün

Fırında patates, buzdolabında 3-4 gün

Haşlanmış patates, buzdolabında 3-4 gün

Pişirilmiş patates, buzlukta 10-12 ay dayanır.

3- Patatesin çürüdüğü nasıl anlaşılır?

Çiğ patates sıkı ve sağlam olmalıdır. Çürümeye başladığında büyük çürükler oluşur, siyah lekeler ortaya çıkar ve yumuşar.

Lekeler olmasa bile yumuşamış patates yine de tüketilmemelidir. Normal şartlar altında patates toprak ve cevizimsi kokar, eğer küf kokuyorsa bu da patatesin bozulduğu anlamına gelir. Patatesin çürüdüğünü gösteren lekeler her zaman dışarıdan görülmeyebilir, içinden çürümeye başlayabilir. Bu durumda eğer soymadan ve doğramadan pişiriyorsanız, içerideki çürüklerden kötü bir koku gelecektir. Patatesi pişirmeye başlamadan önce mutlaka ya koklamak ya da elle sertliğini kontrol etmek gerekir.

4- Filizlenen patatesin zararları nedir?

Patatesin filizlenmesi, bozulmaya başlayacağı anlamına gelir. Filizler, yumru köklerde yeni bitkilerin kök saldığı, sadece küçük yumru ve girintilerdeki gözlerde oluşur. Her ne kadar çok iyi bir görüntüsü olmasa da filizlenmiş patates hala yenebilir durumdadır. Önemli olan filizlerin soyarken iyice temizlenmesidir. Patates filizlerinin içinde solanin, chaconin ve diğer zehirli glikoalkaloidler bulunur. Bu maddeler çok ciddi hastalanmaya neden olabilir ve baş ağrısı, kusma ve ishale yol açabilir. Bu zehirli maddeler ayrıca patatesin yeşillendiği yerlerinde de görülür. Patatesi pişirmeden önce varsa yeşillenen bölümlerini tamamen kesip atmak gerekir.

5- Pişmiş patatesin bozulduğu nasıl anlaşılır?

Piştikten sonra patates yemeklerinin bozulduğunu anlamak her zaman çok kolay olmayabilir. Genelde patates yemeğinin bozulmuş olduğunu kokusundan anlarsınız ve üzerinde küf görülebilir. Ancak bu belirtiler iyice bozulduğunda ortaya çıkar ve çürüme başladığında zaten vücuda zararlı bakterileri üretmiş olacaktır. Patates, özellikle pişirildikten sonra, sağlık için zararlı bakterileri üretme riski en fazla olan sebzedir. Bunun nedeni ise içindeki nemin asit ve protein içermesidir. Dolapta 4 günden fazla bekletmemek gerekir.

6- Patates zehirlenmesinin belirtileri

Bozulmuş patates, birkaç gün içinde salmonella, listeria, botulizm ve stafilokok gibi hastalıklara neden olabilecek patojen ve bakterileri barındırmaya başlayabilir. Patates zehirlenmesinin belirtileri; ateş, karında kramp, kas ağrısı, kusma ve ishaldir. Susuzluğa neden olabilen patates zehirlenmesi, hastanede tedavi altına alınmadığı taktirde ölüme bile neden olabilir.

7- Patatesi saklamanın en iyi yöntemleri

Oda sıcaklığında ve nemli ortamda filizlenen, ışığa maruz kaldığında glikoalkaloid toksinlerinin oluşması hızlanan patatesi tezgahta ve açık alanda saklamamak gerekir. Soğuk, karanlık, kuru bir yerde tutulmalıdır. Patatesi saklamanın en iyi yolu sandık, kutu, açık kavanoz veya delikli poşettir. Bu yöntemlerle patatesin hava alması sağlanır. Hava geçirmeyecek şekilde saklanması doğru değildir. Taze haldeyken patates buzdolabında ya da buzlukta saklanırsa kahverengileşir, yumuşar ve içindeki şeker miktarı artar. Soğukta tutulan patatesin içindeki akrilamid seviyesi yükselir, bu madde yüksek ısıda pişirilen yağlı

yiyeceklerde (patates kızartması ve cips gibi) bulunur ve kanserojen kabul edilir. Patatesi diğer sebze ve meyvelerden ayrı tutarak saklamak, bu sayede bozulmayı hızlandıracak etilen gazına maruz kalmasını önlemek de önemlidir.

Kaynak: https://www.healthline.com