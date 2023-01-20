15 gün sürecek sömestir tatili başladı. İstanbul'da çocukların yarıyıl tatilini birbirinden eğlenceli, eğitici ve öğretici etkinliklerle değerlendirebilecekleri seçenekler var: Oyuncak Müzesi, Rahmi M. Koç Müzesi, Barış Manço Müzesi, Uçurtma Müzesi, Miniatürk, Çikolata Müzesi, Aslan Park, Akvaryum, Snowpark, Korsan Adası Tema Park, İsfanbul, Legoland, KidZania...
Yoğun okul programından biraz olsun uzaklaşıp dinlenmek isteyen öğrencilerin merakla beklediği yarıyıl tatili başlıyor. İstanbul'da her yaş grubuna yönelik çeşitli müzeler, lunaparklar, eğlence ve oyun alanları, 23 Ocak-3 Şubat'taki yarıyıl tatili boyunca çocukları ve ailelerini bekliyor.
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Moipark
Avrupa'nın en büyük kapalı eğlence kolonisi Moipark, dev salıncakları, yüksek hızda seyreden mekikleri, adrenalin dolu oyunları, eğlence tünelleri, Türkiye'nin ilk ve tek korku konseptli oteli ve hediye kazandıran üniteleriyle sömestirde de öğrencileri bekliyor. 12 bin metrekarelik alanda iki kattan oluşan eğlence parkının alt katında 10 yaş üzeri, üst katında ise 4-10 yaş arası çocuklar için eğlence dolu üniteler yer alıyor. "Moi Amca Çiftliği", "Kahkaha Geçidi", "Hımbıl", "Mini Çarpışan", "Tik Tak", "Macera Evi", "Dönme Dolap", "Atlı Karınca", "Robot Çocuk Oyuncakları" ve "Sekolin" gibi ünitelerde çocuklar eğlencenin tadına doyacak.
1 kişi giriş ücreti 1 kredidir. 0-2 yaş için ücretsizdir.
Gişelerden ücretsiz MOİFUN CARD’ı alarak istediğiniz kadar kredi yükletebilirsiniz. Her oyunun kredisi farklılık gösterir. 1 kredi: 4 TL olarak ücretlendirilir.
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Park Of İstanbul
İstanbul'un en büyük ve kapsamlı doğa ve yaşam komplekslerinden Çekmeköy'deki Park Of İstanbul, sunduğu farklı aktivitelerle ziyaretçilerine eğlenceli ve unutulmayacak anlar yaşatıyor. Alemdağ'da 200 dönümlük arazi üzerine kurulan parktaki Macera Parkuru'nda, İnsan Sapanı, Salto Trambolin, Çocuk İp Parkuru, Mini ATV Safari, Dev Salıncak, Zipline gibi aktiviteler yer alıyor. Parkta 60 farklı türden 400'ü aşkın hayvana ev sahipliği yapan hayvanat bahçesi bulunuyor. Çocuklar, Pony Club Binicilik alanında ise ata binerek sevimli dostlarıyla vakit geçirebiliyor.
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Legoland
Legoland, İstanbul'da ailelerin 3-10 yaş arasındaki çocukları ile yaratıcılık dünyasını keşfedip eğlenebileceği kapalı eğlence merkezlerinden biri. Eğlence ve rengarenk lego parçalarıyla dolu Legoland'da çocuklar, Space Missions'da uzayın derinliklerini, Miniland'da Galata Kulesi, Ayasofya, Sultanahmet Camisi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile İstanbul ve dünyanın simge haline gelmiş ünlü yapılarını keşfetme imkanı bulurken, uzmanından binaların, ilginç hayvanların ve güçlü kahramanların nasıl oluşturulduğunu öğrenebilecek.
Ücret: Online 188 TL
Ziyaret saatleri: Her gün 10:00 - 19:00
Adres: Forum İstanbul, No:3 Kocatepe Mah. Paşa Cad.34045, Bayrampaşa, İstanbul
Ulaşım: Otomobil ile E5 otoyoluna girin, ardından “Hal- Otogar” çıkışından çıkın ve “Kuru Gıda Hali- Otogar” yolunu takip edin. Veya TEM otoyoluna girin, ardından “Otogar” çıkışından çıkın ve “Kartaltepe- Yıldırım- Kocatepe” yolunu takip edin.
IETT otobüsleri ile 32 (Cevatpaşa-Eminönü) Kartaltepe’den geçen, 32A (Cevatpaşa-Beyazıt), 32T (Cevatpaşa-Taksim)
Metro ile Atatürk Havalimanı- Yenikapı hattında çalışan metroya binerek Forum İstanbul İstasyonunda inebilirsiniz. Şehrin Anadolu yakasından gelenler Merter İstasyonuna kadar Metrobüsle gelip burada Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattına aktarma yapabilir.Bayrampaşa Forum İstanbul’da ücretsiz park yeri vardır.
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Zeytinburnu Buz Adası ve Snowpark
Avrupa'nın en büyük olimpik buz pisti olduğu belirtilen ve 1800 metrekare olimpik ölçüye sahip iki buz pistinden oluşan Zeytinburnu Buz Adası, meraklılarını bekliyor. Öğrenciler, 20 Ocak-5 Şubat'taki Sömestir Karne Şenliği Programı kapsamında her gün saat 10.00, 11.00, 12.00 ve 13.00'te düzenlenecek seanslarda, profesyonel eğitmenler eşliğinde kayarak eğlencenin keyfini çıkaracak.
Bir alışveriş merkezinde yer alan Snowpark da İstanbul'un ortasında kayak keyfi yaşatıyor. Kayağın yanı sıra snowboard ve snowtubbing (kızak) yapılabiliyor. Profesyonel eğitmenlerden ders alınarak, sıfırdan kayak öğrenilebiliyor ya da kayma deneyimi artırılabiliyor.
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Forestanbul
Macera parkı Forestanbul da aileleriyle heyecan ve eğlence dolu bir gün geçirmek isteyen çocukları bekliyor. 13 metre yüksekliğindeki tırmanma duvarı, 14 metre yükseklikten ormanın içerisine doğru kayılan zipline, dev eğlence salıncağı, ağ parkuru, harita ve pusulaların izinde hedefe ulaşılan oryantiring parkurları, ziyaretçilerine sporla iç içe bir eğlence imkanı sunuyor.
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