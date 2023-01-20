Moipark

Avrupa'nın en büyük kapalı eğlence kolonisi Moipark, dev salıncakları, yüksek hızda seyreden mekikleri, adrenalin dolu oyunları, eğlence tünelleri, Türkiye'nin ilk ve tek korku konseptli oteli ve hediye kazandıran üniteleriyle sömestirde de öğrencileri bekliyor. 12 bin metrekarelik alanda iki kattan oluşan eğlence parkının alt katında 10 yaş üzeri, üst katında ise 4-10 yaş arası çocuklar için eğlence dolu üniteler yer alıyor. "Moi Amca Çiftliği", "Kahkaha Geçidi", "Hımbıl", "Mini Çarpışan", "Tik Tak", "Macera Evi", "Dönme Dolap", "Atlı Karınca", "Robot Çocuk Oyuncakları" ve "Sekolin" gibi ünitelerde çocuklar eğlencenin tadına doyacak.

1 kişi giriş ücreti 1 kredidir. 0-2 yaş için ücretsizdir.

Gişelerden ücretsiz MOİFUN CARD’ı alarak istediğiniz kadar kredi yükletebilirsiniz. Her oyunun kredisi farklılık gösterir. 1 kredi: 4 TL olarak ücretlendirilir.