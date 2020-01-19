Afyon usulü kabak tatlısı

Türkiye'de Gaziantep ve Hatay'ın ardından gastronomi alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına dahil olan Afyonkarahisar mutfağının önemli yöresel tatlıları arasında yer alan "kabak tatlısı"na ilgi her geçen gün artıyor.
Bal kabağından haşlama ve fırında yapılan şerbetli tatlı, lezzetiyle damak çatlatıyor.
Tahinli ve manda kaymaklı olarak ceviz parçacıklarıyla yemeklerin ardından servis edilen kabak tatlısı, gastronomi turizmi için kentte gelen yerli ve yabancı turistlerce de çok beğeniliyor.
Kentteki tatlıcılardan Şükrü Pancar, Afyonkarahisar'ın yöresel mutfağının kış aylarındaki enerji deposunun başında kabak tatlısının geldiğini söyledi.
Lezzetli tatlıları için kullandıkları bal kabaklarının yörede yetiştirildiğini dile getiren Pancar, buna ilişkin seçici ve dikkatli olduklarını kaydederek, "Kabak tatlısını iki türlü yapıyoruz. Haşlama ve fırında şeklinde. Pişirip, şerbetini döktükten sonra da tahinli, manda kaymaklı ve ceviz parçacıkları ile servis ediyoruz." dedi.
Pancar, kabak tatlısının içerisinde lif içerdiği için kış aylarında bolca tüketilmesi gerektiğini vurguladı.
Kabak tatlısının yapılışı
Kabak tatlısının yapılışının püf noktalarını anlatan Pancar, şöyle devam etti:
"Seçtiğimiz özel bal kabaklarını soyarız. Dilimlediğimiz meyveleri, bir gün boyunca toz şekerde bekletiriz. Bu sürede kabaklar, suyunu salar. Ertesi gün kabaklara bir miktar su ekleyerek ocakta 3-4 saat pişiririz. Pişirme işleminin ardından bal kabaklarımızı yaklaşık 2 saat de dinlendiriyoruz. Servise bu şekilde de hazır oluyor ayrıca bazen dinlenme işleminin ardından da fırınlama işlemi yapıyoruz."
Pancar, vitamin deposu kabak tatlısını doktorların da önerdiğini, insan vücudunda hazmı kolaylaştırdığını ve bağırsaklara faydalı olduğunu belirterek, "Bu lezzeti tatmak için şehrimize özellikle gelenler var. Ankara'dan İstanbul'dan geliyor. Bazen de sipariş üzerine kargoyla Türkiye'nin her noktasına gönderiyoruz. Müşterilerimiz, kabak tatlımızı çok beğeniyor ve ağız tadıyla da tüketiyorlar." şeklinde konuştu.
"Bu eşsiz lezzeti de herkese tavsiye ediyoruz"
Annesiyle İzmir'den Afyonkarahisar'a gelen İpek Kayalar da "Burada özellikle kabak tatlısı yememiz tavsiye edildi. Biz de zaten ailece kabak tatlısını çok seviyoruz. Kış aylarında vazgeçilmez tatlılarımız arasında. Buraya da gelmişken bu lezzeti tatmadan gitmek istemedik. Oldukça da çok güzel ve beğendik. Bu eşsiz lezzeti de herkese tavsiye ediyoruz." dedi.
Ebru Yeni Ekinci de bu tadı çok beğendiklerini kaydederek, "Evde ben de kabak tatlısı yapıyorum ama bu kadar lezzetli olmuyor. Giderken buradan tatlının tarifini almadan gitmeyeceğim." ifadesini kullandı.
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