Bu helva vücudu sıcak tutuyor

Ordu’nun yöresel lezzetlerinden olan cevizli helva, kış aylarında sıcak vücudu sıcak tutma özelliği sayesinde ilgi görüyor. Yapımı 3 gün süren helva, turistlerin de ilgisini çekiyor.
Ordu'nun onlarca yöresel lezzetlerinden biri olan ve belirli bölgelerde üretimi yapılan, coğrafi işaret belgeli ve tescilli cevizli helva, kış aylarında vücudu sıcak tuttuğu için tercih ediliyor. İçerisinde, çöven kökü, limon tuzu, bol miktarda ceviz ve şeker bulunan helva, özellikle yaz aylarında turistler tarafından tercih edilirken, kış aylarında da Ordulu vatandaşlar tarafından bol bol tüketiliyor. Bölgede, ‘Perşembe Cevizli Helvası’ olarak bilinen ve odun ateşinde kaynatılarak yapım aşaması 3 gün süren helvada kullanılan malzemelerin kaliteli olması gerekirken, lezzetinin de buradan geldiğini belirtiliyor.
“Yapımı 3 gün sürüyor”
Ordu'da cevizli helva üretimi ve satışını yapan Ekrem Kuvan, dede mesleği olan helva üretimini ailesinin yaklaşık 50 yıldır devam ettirdiğini söyledi. Helvanın, vücudu sıcak tutma özelliği olduğunu söyleyen Kuvan, “İçerisinde meyan kökü, şeker ve ceviz vardır. Meyan kökünü kaynatıyoruz, sonrasında beyaz bir köpük ortaya çıkıyor ve ağda ile helva haline getiriyoruz. Helvanın bu hale gelmesi 3 gün sürüyor. Vücudu sıcak tuttuğu için kış aylarında özellikle çok fazla tercih ediliyor. Perşembe ilçemizin coğrafi işaretli ve tescilli bir ürünüdür. Ordu’da çok bilinen bir lezzet ve yıllardır devam ediyor” dedi.
“Odun ateşinde pişmesi lezzetini arttırıyor”
Ordu halkının yanı sıra kente turistik geziler için gelenlerin de helvaya talep gösterdiğini kaydeden Kuvan, “Odun ateşinde pişme sebebi, közlerin ayrı bir lezzet vermesi. Bir gün boyunca kaynatıp çöven kökünü 3 gün boyunca işliyoruz ve sonrasında birleştirip, satışa sunabiliyoruz. Cevizli ve fındıklı yapıyoruz, bir de pekmezden yapılan ayrı bir ürün var. Şuan en çok fındık ve cevizli talep görüyor” dedi.
"Ceviz ve şeker uyumu çok güzel"
İlk kez helvanın tadına bakan Berna Karaduman, ilk defa deneyimlediği helvanın farklı bir tadı olduğunu belirtti. Helvada şeker ve ceviz oranının güzel uyum sağladığını kaydeden Karaduman, insanların tatması gerektiğini aktardı.
Emre Akçay isimli müşteri de helvayı belirli aralıklarla tükettiğini, kış aylarında sıcak tuttuğunu ve içerisinde çöven olduğu için sindirim sistemine de etkili olduğunu söyledi.
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