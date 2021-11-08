Dünyaca ünlü şefler Gastromasa'da buluştu

7 Kasım Pazar günü Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşen gastronomi konferansı, workshoplar ve çeşitli aktiviteler eşliğinde Türk Mutfağı’nın, dünyaya açılan kapısı oldu.

Yeme-içme meraklıları, sektör profesyonelleri, gastronomi öğrencileri, genç şefler, kısaca dünyaca ünlü şeflerden ilham almak isteyenler bu konferansta bir araya geldi.

ABD, İspanya, San Sebastian ve Almanya’dan Mugaritz Restaurant, Bachour Bakery, DiverXO, Restaurant La Vie Osnabrück, Disfrutar Restaurant gibi ünlü restoranların ödüllü şefleri Jonathan Bernsten, Vladimir Mukhin, Ricard Camarena, Oriol Castro, Andoni Luis Aduriz, Paolo Casagrande, Dabız Munoz, Antonio Bachour, Diego Guerrero, Yoji Tokuyoshi, Thomas Bühner, Helene Pietrini, Syrco Bakker, Fabrizio Fiorani, Atsushi Tanaka, Igor Grishechkin, Rodolfo Guzman, Joao Rodrigues, Juanjo Lopez, Thibault Sombardier ve Kevin Lacote gastronomi deneyimlerini aktardı.

Uluslararası Gastromasa Konferansı’nın açılışında çok sayıda isim hazır bulundu. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı açılış konuşmalarını yaptı.

"BİZİM SOFRAMIZ HALİL İBRAHİM SOFRASIDIR"

Gastromasa’ açılışında konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Bizim soframız Halil İbrahim sofrasıdır. Kültürel belediyecilik yerel kalkınmada, gastronomi diplomasinde olduğu gibi bizim kimliğimizdir.

Bilimsel dünya ile aynı kategoriye girmemiz için beşeri sermayeyi güçlendirmemiz gerekiyor" dedi.

İLHAM VEREN ŞEFLER

Andoni Luis Aduriz

Bask mutfağının en önemli isimlerinden biri... 1998’de Mugaritz markasını yarattığında dünya basını tarafından ‘son zamanların en önemli gastronomik fenomeni’ olarak tanımlanmıştı.

Vladimir Mukhin

12 yaşında babasının şef olarak çalıştığı restoranın mutfağında kariyerine ilk adımını atan Vladimir, şu anda restoranı White Rabbit’le Rus mutfağının en önemli temsilcilerinden.

Oriol Castro

Katalan mutfağının yıldızlarından, ‘The World’s 50 Best Restaurants 2021’ (Dünyanın En İyi 50 Restoranı) listesinde beşinci sıradaki Disfrutar’ın üç şefinden biri... Hazırladıkları avangart tabaklar çok konuşuluyor.

Yoji Tokuyoshi

9 yıl Osteria Francescana’da ‘sous chef’ olarak Massimo Bottura’yla çalıştı. Japon gelenekleri ve felsefesiyle hazırladığı İtalyan lezzetleriyle iki kültürü birleştiren Tokuyoshi, mutfağını ‘Kontamine İtalyan mutfağı’ olarak tanımlıyor.

ÇİKOLATANIN VEGANI OLUR MU?

Ziyaretçiler tarafından ilgi gören lezzetlerden biri de vegan çikolatalarıydı. Sadece vegan olmayıp aynı zamanda laktoz ve glutene karşı alerjisi olan çikolata tutkunları için tercih edebileceği alternatif bir lezzetti.