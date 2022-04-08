Dünyanın en eski tatlısı: Aşure

Yüksek besin değerine sahip geleneksel Türk lezzetlerinden biri olan aşure, BBC tarafından 'dünyanın en eski tatlısı' olarak nitelendirildi. Nuh Tufanı’na dayanan geçmişiyle aşurenin “Nuh’un Aşuresi” olarak da anıldığı, Hz. Nuh’un ve ailesinin tufandan kurtulmasının ardından ortaya çıktığı anlatıldı.

İçinde sağlıklı ve doyurucu birden fazla bakliyat türünün olduğu tatlı, efsaneye göre gemide kalan yiyeceklerin birleştirilmesiyle ortaya çıktı. Aşure kelimesi Arapçada ‘10’ anlamına geliyor. Haberde Muharrem ayının 10. gününe işaret eden aşurenin, Alevilik inancında da önemli bir yeri olduğu bilgisi verildi. Aşurenin Hicri takvimin ilk ayında evlerde pişirilerek eşe dosta dağıtıldığı, Anadolu’daki çok kültürlü yapısının önemli simgelerinden biri olduğu anlatıldı.

Nohut ve fasulye gibi malzemelerin eklendiği tatlı, özünde bereketi ve zenginliği temsil ediyor. Aşure’nin Türkiye dışında da birçok farklı versiyonu bulunuyor. Tamamen vegan olması ve besin değerinin yüksek olması birçok kültürde aşureyi ideal tatlı haline getiriyor.