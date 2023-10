Haberler Gastro Lezzetli Hatlar Çorbanın modası geçmez

Çorbanın modası geçmez Çorbanın hem lezzetinin hem de çeşidinin haddi hesabı yok. İşte dünyanın en güzel 20 çorbası. Necmiye Uçansoy nucansoy@cyh.com.tr Giriş: 24.10.2023 - 04:57 Güncelleme: 24.10.2023 - 04:58

"Çorba: Küresel Bir Tarih" kitabının yazarı Janet Clarkson, çorbanın dünyanın en eski ve en evrensel yiyeceklerinden biri olduğunu söyler. Bugün içtiğimiz her geleneksel çorbanın antik bir geçmişi var. Çorba kasesinin geçmişi ise Bronz Çağ’a kadar gidiyor ve çorbalar modernleşse de antik köklerini asla kaybetmiyor.

Çorba, bir yiyecek olmasının yanı sıra ilaç olarak da insanlığın sürdürdüğü bir gelenek. Bitkileri, sebzeleri, kemikleri kaynattıklarısuyun içine eklediklerişifalı otlarla antik insanlar tedavi için kullanıyordu çorbayı. Hasta olan arkadaşımıza, eşimize, çocuğumuza; içine limon sıkılmış, zeytinyağlı, sımsıcak tavuk suyu çorbayapmayanımız var mı?

Her ne kadar çorbamızı yudumlarken aklımıza gelmese de, yaptığımız her çorbanın bizi geçmiş atalarımızla birleştirdiği ve her kültürün farklı çorbalarının nesilden nesle aktarıldığı bir gerçek. Başta tavuk suyu ve kemik çorbasını binyıllar sonra bugün bile hala ilaç olarak kullanıyoruz.

Çorba bugün dünyanın her bölgesinde farklı içeriklerle yapılıyor. İşte bu farklıklara en güzel 20 örnek.

Dünyanın en güzel 20 çorbası

Banga – Nijerya Yağlı palmiye ağaçlarının meyveleri kullanılarak yayın balığı, sığır eti ve kurutulmuş deniz ürünleri ile pişirilen Nijer Deltası’nın bu lezzetli çorbası aynı zamanda enerji deposu gibidir. Afrika Hindistan cevizi, Hint tohumu, orima, jansa ve beletete yaprakları içeren banga çorbası baharat karışımı Nijerya’da hazır olarak satılıyor. Çorbaya asıl lezzerini veren ise zengin kırmızıbiber sosu.

Beef Pho – Vietnam Bir çeşit pirinç şehriye çorbası olan Beef Pho’nun harika aromatik lezzetini yakalamak için et suyu saatlerce tarçın, yıldız anason ve diğer sıcak baharatlarla kaynatılıyor. Dünyanın pek çok yerinde servis edilen Pho, Vietnam’ın en tanınmış yemeği. Farklı çeşitleri olsa da orijinalinde sığır eti kullanılıyor. Pho, Vietnam’da 1930’larda az pişmiş sığır eti dilimleriyle servis edilerek ortaya çıkmış, yeni bir tarif olduğunu söylemek mümkün.