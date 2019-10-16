Türk mutfak kültürü içinde seçkin bir yere sahip olan Sivas mutfağı; yemek çeşitleri, özel gün yemekleri, mutfak ve yemekle ilgili gelenek ve görenekleri, yabani ve şifalı bitkileri, kış hazırlıklarıyla ünlüdür. Sivas mutfağının baştacı buğdaydır; ekmek, bulgur, yarma (dövme) yapılışı ve hamur işleriyle ilgili haklı bir şöhreti vardır. Koyun ve kuzu ağırlıklı et tüketimi fazladır. Sütün bol olduğu zamanlarda yoğurtla yapılan yemekler de sofralarda yerini alır. Sivas'ta ağartı adıyla bilinen; süt, yoğurt, ayran ve katık, tereyağı, kaymak, kuru kaymak, çeşitli peynirler, çökelek, has çökelik, dorak, tomas, kışlık yoğurt, keş, lor, peskütan vb. gibi süt ve yoğurttan elde edilen yiyecekler yapılır. Kahvaltıda pide fırınlarında yapılan katmer ve çöreği yeme, özel günlerde yine fırınlarda özel olarak yapılan etli ekmek, kuzu kellesi yeme gibi gelenekleri vardır.
En meşhur yemekleri; kesme aşı, babiko (babikko - babuko - baviko - şir),madımak, kelle tatlısı, etli ekmek, İçli köfte, peskütan çorbası, pezik, sübüra, sirok, sivas katmeri, hıngel, sivas ketesi, divriği pilavı, sivas köftesi, sivas kebabı, mirik köftesi, tellice köftesi, mumbar dolması, mercimek badı, cılbır, ağartı, kömbe, kuymak, tutmaç, umaç, oğmaç, uğut ve kavuttur.
Anadolu’nun yöresel özgünlüğünü kaybetmeyen Sivas şehrinde iyi yemek pişirebilmek önemli bir özellik olarak kabul edilir.
Sivas'ın yemek ile ilgili sözleri meşhurdur:
Ekmek hazır, pilav vezir
Un ile odun, sahibi kadın
Sabahtan kalkınca önce baş, sonra aş, sonra iş
Kadın var arpa unundan aş eder, kadın var buğday unundan taş eder
Sivas kebabı
Çarşı yemeklerinden olan sebzeli Sivas Kebabı, tandırı andıran ve tuğladan örülen üzeri açık ocaklarda pişirilir. Özel olarak yapılmış sac ocaklarda ev veya piknikte de hazırlanabilir. Nazik koyun ve kuzu etleri kemikli olarak, bud, ön kol ve pirzolalık kısımlar, pirzola büyüklüğünde ayrılır. Bu hazırlanmış parçalar, tuz, soğan ve baharattan oluşan karışıma yatırılarak terbiye edilir. Patlıcanlar enine olarak 4-5 parçaya ayrılır. Baston biçiminde bir ucu eğik olan şişlere, bir patlıcan, bir biber, bir domates, aralarına etin yağından da konularak dizilir. Hazırlanmış olan etler de ayrı şişlere dizilir. Şişler açık olan ocağın üzerindeki tellere dikine olarak asılarak kızartılır. Pide veya lavaş (tandır ekmeği) üzerinde sofraya getirilir.
Malzemeler: 1 Kg kemikli parça kuzu eti, 1 kg patlıcan, 1 kg domates, 500 g. yeşil biber
Sivas köftesi
İçinde ne bayat ekmek var, ne soğan ne de baharat. Görüntüsü sıradan bir köfteden farklısız ama tadı adıyla meşhur. Yaklaşık 2 asırlık bir geçmişi var. Sadece kaya tuzu, su ve kıymayla yapılıyor. Özelliği kıymasının 2 kez çekilmesi. Kıyma tuz ile ovulduktan sonra dinlenmeye bırakılıyor. 12 saat dinlendikten sonra ikinci defa tekrar çekiliyor. Kıymasının iki defa çekilmesi işlemine tıpışlama deniyor. Vakit varsa akşamdan tuzla ovduktan sonra kıyma sabaha kadar beklesin. Kıymayı kuzu ve dana karışık çektirebilirsiniz. Bekletme işlemini 4 derecede yani kahvaltılıkların olduğu yerde yapabilirsiniz.
Patlıcan Pehli
Sivas’ta eski bir yemek adı olan pehli; davet, bayram ve düğün yemeğidir. Koyunun sağ uyluk, kaburgası yani döş kısmındaki etlerle yapılır. Etler el büyüklüğünde parçalanır. Üzerine yoğurt ve karabiber sürülür ve sade yağda kızartıldıktan sonra bir tencereye alınır. Biraz sıcak su eklenerek, etler kemiklerinden ayrılma durumuna gelinceye kadar pişirilir. Patlıcanlar alaca soyulur, ikiye bölünür ve doğranır, sadeyağda kızartılır. Bir kaba alınan patlıcanların üzerine etler dizilir, bol domates doğranır, tuz ekilir ve hafif ateşte biraz tutulur. Fırına da verilebilir.
Malzemeler: 1,5 kilo kuzu kaburga, 1 kg patlıcan, yarım kilo köy biberi, 5 domates, 2 baş sarımsak, karabiber ve tuz
Etin marinesi için: 4 diş sarımsak, 4 yemek kaşığı yoğurt, yarım çay bardağı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı domates salçası, pul biber
Kızartmak için: 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ
Nasıl yapıldığını yukarıdaki videoda izleyebilirsiniz.
Sivas ketesi
Hamuru için: 2 adet yumurta akı, 1 su bardağı sut, 1 su bardağı su, yarım su bardağı sıcak su, 1 tatlı kaşığı kuru maya, yarım su bardağı ayçiçek yağı, 1 yemek kaşığı tuz, alabildiği kadar un
içi için: 250 gr bitkisel margarin, 2 su bardağı un
Aralarını yağlamak için: 125 gr bitkisel margarin, 1 çay bardağı ayçiçek yağı
Üzeri için: 2 yumurta sarısı
Hamuru açmak için: un
Nasıl yapılıyor: Margarini eritip içine unu ve tuzu koyarak kısık ateşte kavuruyoruz. Kavurduğumuz unu soğumaya bırakıyoruz. Hamuru açmak için büyük bir kaseye süt, tuz, maya, sıcak su, 2 yumurta akı, yarım bardak sıvı yağı koyarak hamuru yoğurup 4 parçaya bölüyoruz. Hamuru oklava ile açıp içine yağ sürüyoruz. Şeritler halinde kesiyoruz. Üst üste koyarak elimizde sarıyoruz, elimizi çıkardığımız boşluğa kavurduğumuz unu yerleştiriyoruz ve elimizde şekil veriyoruz.
Nasıl yapıldığını yukarıdaki videoda izleyebilirsiniz.
Hingel (Sivas'in mantısı)
Malzemeler: 2 yumurta, 1 su bardağı su, tuz, 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 su bardağı yoğurt, 2 diş sarımsak
İçi için: 3 orta boy patates (haşlanmış ve ezilmiş),1 orta boy soğan (ince doğranmış),tuz, kırmızıbiber, karabiber
Nasıl yapılıyor? Su, yumurta ve tuzu katılarak biraz katıca hamur yoğrulur. Yapılan yumaklar 1 mm kalınlığında yufka açılır. 2 cm boyunda kareler şeklinde kesilen yufkanın ortasına iç konularak kenarlarından bastırılarak üçgen şeklinde kapatılır. Kaynar suda, tuz ilavesiyle haşlanır, süzüldükten sonra sarımsaklı yoğurt katılır ve üzerine kızdırılmış tereyağı ekilerek sofraya getirilir. Patatesli hıngel yoğurtsuz da hazırlanabilir. Kıymalı iç ile yapılmışsa mutlaka yoğurt katılır.
Not: Patates yerine; kıyma, tuz, kırmızıbiber, doğranmış soğan ve maydanoz karışımıyla yapılan iç kullanılarak yapılanına Yapma Sübürâsı denir. Yapma Sübürâsı arzuya göre biraz suluca da süzülebilir. Aynı şekilde, sarımsaklı yoğurt katılıp, tereyağı ekilerek sofraya getirilir.
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