Patlıcan Pehli

Sivas’ta eski bir yemek adı olan pehli; davet, bayram ve düğün yemeğidir. Koyunun sağ uyluk, kaburgası yani döş kısmındaki etlerle yapılır. Etler el büyüklüğünde parçalanır. Üzerine yoğurt ve karabiber sürülür ve sade yağda kızartıldıktan sonra bir tencereye alınır. Biraz sıcak su eklenerek, etler kemiklerinden ayrılma durumuna gelinceye kadar pişirilir. Patlıcanlar alaca soyulur, ikiye bölünür ve doğranır, sadeyağda kızartılır. Bir kaba alınan patlıcanların üzerine etler dizilir, bol domates doğranır, tuz ekilir ve hafif ateşte biraz tutulur. Fırına da verilebilir.

Malzemeler: 1,5 kilo kuzu kaburga, 1 kg patlıcan, yarım kilo köy biberi, 5 domates, 2 baş sarımsak, karabiber ve tuz

Etin marinesi için: 4 diş sarımsak, 4 yemek kaşığı yoğurt, yarım çay bardağı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı domates salçası, pul biber

Kızartmak için: 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ

Nasıl yapıldığını yukarıdaki videoda izleyebilirsiniz.