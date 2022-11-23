HTGastro gastronomi seyahatlerinin peşinde...

Günümüzde yemek, gidilecek yeri keşfetme seçenekleri arasında ana motivasyon haline geldi. Seyahat gastronomi ile birleştiğinde, ortaya sayısız yeni deneyim çıkıyor. Bunun farkında olmak bambaşka bir heyecan. Sen de bu heyecana ortak ol. Söylemek istediğin her ne varsa htgastro@haberturk.com adresine yazabilirsin.

Yerli üzüm çeşitleri

Türkiye’de, farklı genetiklerde 800 ila 1200 yerli üzüm çeşidi bulunur.
Giriş: 23.11.2022 - 10:54 - Güncelleme: 23.11.2022 - 12:06

Türkiye, dünya üzüm üretiminde 6. sırada yer alır. 505 bin hektar alanı ile dünyanın en büyük dördüncü ekim alanına sahip olan Türkiye’nin üzüm bağlarında, yıl boyunca yaklaşık 65 milyon litre şarap üretilir. Türkiye'de üzüm hasatları, ağustos ayının sonunda görece daha sıcak olan batı bölgelerden başlar ve doğu bölgelere doğru yavaş yavaş devam eder. Ekim ayının sonuna, hatta kasım ayına kadar süren hasatlar, ülkenin doğu bölgelerinde son bulur.

  • Boğazkere

    Boğazkere, Türkiye'de yetişen en karakteristik üzümlerden biridir. Boğazkere üzümlerinin anavatanı, Türkiye'nin güneydoğusunda yer alan Diyarbakır'dır. Küçük, koyu renkli ve kalın kabuklu Boğazkere üzümlerinden yapılan şaraplar güçlü bir gövdeye sahiptir ve yıllanmaya uygundur. Boğazkere şaraplarının güçlü ve zengin tadında vişne, kiraz ve baharat aromaları hissedilir. Boğazkere şarabı; baharatlı ve soslu et yemekleri, kebaplar ve barbeküler ile kuzu tandırın yanı sıra sert peynirlerle mükemmel uyum sağlar.

  • Öküzgözü 

    Öküzgözü üzümü, Doğu Anadolu Bölgesi’nde, Elazığ ve Malatya’nın köylerinde yetiştirilir. Öküzgözü, büyük taneli ve sulu bir üzümdür. Boğazkere üzümleriyle harmanlanan Öküzgözü üzümlerinden yapılan şaraplar, dengeli olmakla beraber tanen bakımından düşüktür. Öküzgözü şarapları; güveç, kebap, füme, hünkar beğendi gibi patlıcan yemeklerinin yanı sıra közde pişen kırmızı etler ile bir arada içilebilir.

  • Kalecik Karası 

    Kalecik Karası üzümleri, en kaliteli kırmızı şaraplık üzümler arasında yer alır. Üzümün adı Ankara'nın Kalecik ilçesinden gelir. Bu üzüm, 1000 metre yükseklikteki bir mikro iklimde üretilir. Kalın kabuklu bu üzümler, koyu mavi renkli yuvarlak tanelere sahiptir. Kalecik Karası şarapları; pide, domates soslu et ve ızgara pirzolalar için harika bir eşlikçidir.

  • Çalkarası 

    Çalkarası üzümleri Ege Bölgesi’nde yer alan Denizli'de yetiştirilir. Üzüm taneleri açık kırmızı renkli ve suludur. Bağlar, 1200 m yükseklikteki yaylalarda yer alır. Çalkarası üzümleri tipik olarak çilek ve ahududu aromaları taşır ve hafif çiçeksi bir parfüme sahiptir. Bu üzümlerden genellikle hafif asidik bir roze şarap üretilir. Çalkarası üzümlerinden üretilen roze şaraplar, deniz ürünleri ya da hafif baharatlı yemekler ile kombinlenebilir.

  • Papazkarası 

    Bu üzümler Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'de hem sofralık olarak hem de kırmızı şarap üretmek için yetiştirilir. Papazkarası; kalın kabuklu, iri taneli, Türkiye'ye özgü eski bir mavi-siyah üzüm çeşididir. Şarap, orta-düşük tanenler ve yüksek asitlik oranı ile aromatiktir. Papazkarası şarapları erik, kiraz ve baharat aromalarına sahiptir.

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