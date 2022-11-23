Yerli üzüm çeşitleri

Bornova Misketi

Bornova Misketi (Avrupa'da "Muscat" olarak bilinir) İzmir’in Bornova ilçesinde yetişen, orta irilikte, aromatik, beyaz bir üzümdür. İnce kabuklu, sulu ve asiditesi düşük bir üzüm olan Bornova Misketi'nin en önemli özelliği aromatik yapısıdır. Taneleri çok hassas olan misketin güçlü bir aroması vardır. Misket sofralık üzüm olarak da tüketilir. Bornova misketi ile üretilen sek şaraplar, mükemmel bir aperitiftir. Ayrıca lezzetinden ödün vermeyen peynirler için ideal bir eşlikçidir. Atıştırmalıklar, deniz ürünleri mezeleri ve salatalar ile eşleştirilebilir. Tatlı şaraplar, karamelize ve peynir bazlı tatlılar, haşlanmış ayvalar, eskitilmiş yumuşak peynir çeşitleri ve mavi peynirler gibi lezzetler için iyi bir eşlikçidir.