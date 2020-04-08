Teknoloji, koronavirüs karantinasının tek çıkış yolu. Sosyal mesafe kurallarına uyarak sosyalleşebiliyoruz, bilgi çağının imkanlarını kullanarak olan bitene anında erişebiliyoruz. Evimizden çıkmadan dünyanın en güzel manzaralarını ziyaret bile edebiliyoruz. Everest’ten Patagonya’ya, Büyük Kanyon’dan Kuzey Işıkları’na kadar gezegenin en muhteşem gezilerini evden çıkmadan gezmek için 10 önerimize kulak verin.

Büyük Kanyon, ABD

445 km uzunluğunda, 30 km genişliğinde ve 1.857 km derinliğindeki Büyük Kanyon, Arizona’nın en ünlü yeri. Ortalama 40 kat toprak katmanının gözlemlenebildiği yamaçları ile 2 milyon yaşında ve gezegenimizin en yaşlı oluşumlarından biri. Google’ın haritalarındaki cadde görüntüsü uygulaması sayesinde Büyük Kanyon’un Bright Angel Trial adındaki, 9,3 km’lik en uzun yürüyüş yolunun Kolorado Nehri’ne çıktığı patikayı cep telefonu ve bilgisayardan izlemek mümkün.

Google Earth ise Kanyon’un diğer ünlü bölgelerinin uydu görüntüsünü sunuyor. Bir başka uygulama olan Airpano üzerinden de 360 derecelik panoramik görüntüye kuş bakışı olarak ulaşabilirsiniz.

Everest Dağı, Nepal

Çin ile Nepal’in arasında yer alan ve dünyanın en yüksek noktası olan Everest Dağı, her yıl dağcıları kendisine çekiyor. Everest’in en ünlü yerlerinden biri olan Güney Kampı, 5.380 metre yüksekte yer alıyor ve Google’ın harita uygulamasından kampın eşsiz manzarasını izlemek mümkün.

Yine Google’ın Earth uygulaması Everest’in en yüksek yerinden tüm diğer zirvelere, Katmandu’dan Pakistan’a ve doğu Bhutan’a doğru bir yolculuğa çıkartıyor. Uygulamada insan ikonuna basarak görüntüyü göz hizasından da izleyebilirsiniz. Airpano üzerinde Imja Nehri ve dağ köylerinin ise 360 derecelik panoramik görüntüleri mevcut.

Kuzey Işıkları

Gezegenin en kuzeyinin gökyüzünü kaplayan Kuzey Işıkları, Dünya’nın manyetik alanına Güneş ışıklarındaki partiküllerin çarpmasıyla oluşuyor. Tüm kuzey ülkelerinden izlenebilen bu fenomen, İskandinavya, Rusya, İzlanda, Grönland, İzlanda ve Kanada’ya turist çekiyor. Elbette bu ülkelerin Kuzey Işıkları görüntülerini gitmeden de izleme şansına sahibiz. Norveçli Lights Over Lapland internet sitesi, 5’er dakikalık ve 360 derece panoramik videolarla gökyüzünün görüntüsünü sunuyor. Kuzey İsveç’teki Abisko Ulusal Parkı, ünlü Buz Otel’den geyik yaşam alanlarına uzanan ve Tornetrask Gölü üzerinden Artik Ormanları’na ve Noulja Dağı’na kadar giden bu göz kamaştırıcı görüntüler tek kelimeyle büyüleyici. Hızlandırılmış videolarda ise Kuzey Işıkları’nın gökyüzündeki dansına tanıklık ediyor.

Bir başka uygulama olan Air Pano’da, İzlanda’nın Goðafoss Şelalesi ve Barents Denizi ile Norveç’in 360 derece panoramik görüntülerini bulabilirsiniz. Ayrıca Kanada, Monitiba’daki web kameralarına canlı olarak da ulaşabilirsiniz.

Hang Son Doong, Vietnam

Dünyanın en büyük mağarası olan Han Son Doong, 1991 yılında bir Vietnamlı tarafından keşfedildi ve bilim insanları 2009 yılında mağaranın varlığından haberdar oldular. Phong Nha-Ke Bang Ulusal Parkın’daki mağara, koruma altında. National Geographic bu doğal ortamın korunabilmesi için mağarayı dijital olarak ziyarete açtı.

Turistlerin aşırı ilgisinden korunarak doğallığını kaybetmemesi için büyük çaba harcanan bu olağanüstü oluşum, teknolojinin tüm imkanları kullanılarak gitmeden gezilebilir hale getirildi. 360 derecelik görüntülerin yanı sıra mağaranın doğal sesi de dinlenebiliyor. Işığın girdiği oyuklar, 70 metre yüksekliğindeki dikitler ve mağara zeminindeki doğal bitki örtüsü en doğal haliyle kaydedildi. Yüksek çözünürlükteki bu görüntüleri yakınlaştırarak incelemek de mümkün.

Yosemite Ulusal Parkı, ABD

Kaliforniya’daki Sierra Nevada Dağları’da bulunan Yosemite, 400’den fazla hayvan türüne ev sahipliği yapıyor. Bu hayvanlar arasında 500 kadar Amerikan siyah ayısı, az görülen Amerikan tavşanı ve nesli tükenmekte olan mastiff yarasaları da bulunuyor. Çayırların üzerindeki yekpare granit kule, nehirler ve ormanlar ile çevrili ulusal parkın en ünlü noktası ise El Capitan.

900 metre yüksekliğindeki bu dik uçuruma, 1993 yılında, yardım ekipmanı olmadan tırmanan ilk insan, Lynn Hill’in tırmanışıGoogle tarafından dijital hale getirildi. Yerinizden bile kalkmadan, Hill ve ekibinin tırmanışını deneyimleme şansına sahipsiniz. Yosemite Ulusal Parkı’nın sitesinde ise parkın büyük bir kısmı, sesleri ve görüntüleriyle birlikte dijital olarak gezilebiliyor.

Zhangjiajie Ulusal Orman Parkı, Avatar Parkı, Çin

Pek çok Çin yapımı filmde görüntüye gelen ve çoğumuzun montaj olduğunu zannedebileceği Zhāngjiājiè, gerçek bir doğa harikası ve hatta ünlü yönetmen James Cameron’a da Avatar filmi için ilham vermişti. Kuvartz kum taşı sütunları ile eşsiz bir oluşum olan Zhāngjiājiè’nin bu görüntüsünün mimarı ise milyonlarca yıl boyunca su ve rüzgarın neden olduğu doğal erozyon. Görüntü ise bu erozyona direnen ağaç kökleri ve bitkiler ile buzullardan geliyor. AirPano neredeyse 1000 metre yüksekliğe ulaşan muhteşem sütunların üzerinde uçabileceğiniz interaktif bir video sunuyor.

Ayrıca 30 derece görüntülerin içinde dolaşmak da mümkün. Park tarihi MS 870’e kadar uzanan çok eski bir tapınağa ev sahipliği yapıyor. Parkın bir başka heyecan verici yeri de 300 metre uzunluğundaki, dünyanın en yüksek ve en uzun cam köprüsü ve Bailong cam asansörü

Devler Kaldırımı, Kuzey İrlanda

Antrim bölgesindeki Atlantik Okyanusu kıyısında bulunan bu sıra dışı yer, doğa üstü bir görüntüyü andırıyor. 40 binden fazla birbirine geçmiş bazalt altıgen taş örgüsünün benzeri bulunmuyor. Efsaneye göre burası İskoçya’da yaşayan Devlerin yaptığı bir yürüyüş yolu. Ancak bilimin daha mantıklı bir açıklaması elbette var.

50-60 milyon yıl önce gerçekleşen bir lav akıntısının denize doğru ilerlediğine ve eriyen bazaltın kireç taşı yataklarına döküldüğü sırada oluştuğuna inanılıyor. İngiltere’nin tarihi güzelliklerini koruyan The National Trust bölgenin her açıdan ve günün değişik saatlerde hazırlanmış görüntüleriyle dijital bir tur hazırladı. Ayrıca Airpano'da bölgenin 360 derecelik panoramik turu bulunuyor.

Perito Moreno Buzulu, Patogonya

Küresel ısınma nedeniyle gezegenin buzullarının büyük bölümü kaybedilse de Perito Moreno buzulu bozulmadan kalmayı başarıyor, bilim adamları buzulun büyüdüğünü bile saptadı. 250 km2’lik alanıyla Los Glaciares ulusal parkı, güney Patagonya’daki And Dağları’ndan gelen erimiş sularla besleniyor.

360cities adlı sitede okların yönünde gezintiye çıkarak buzulun az oksijenle maviye dönüştüğü görüntüleri izleyebilirsiniz. Bir diğer tur ise Guardian tarafından hazırlanan ve 360 derece panoramik İnteraktif video Patagonya’nın derin düzlüklerinin gökkuşağı ile renklendiği muhteşem görüntülere ulaşabilirsiniz.

Ambrym Volkanı, Vanuatu

1200 derecelik volkanik lavlara sadece birkaç metre yakından bakabilmenin en güvenli yolu elbette dijital bir tur.

Ulla Lohmann ve Sebastian Hoffmann adlı iki kaşifin hazırladığı bir belgesel serisine eşlik eden volkan bilimci Thomas Boyer, Güney Pasifik’teki Vanuatu adasındaki aktif yanardağ Ambrym Volkanı’na mümkün olan en yakından bakma fırsatını sundular.

Kısa bir İnteraktif film ile ekibin macerasına ortak olabilir, kamptan volkana kadar giden yolda onlara eşlik edebilir ve lavlara 60 metre mesafeden çekilen görüntüleri izleyebilirsiniz. Belgeselin 25 dakikalık uzun versiyonu da bulunuyor.

Namib Çöl Kumulları, Namibya

Namibya’da bulunan Namib-Naukluft ulusal parkı Afrika’nın güneyinde yer alıyor ve dünyanın en ilginç kumul oluşumlarına ev sahipliği yapan Namib Çölü de bu parkın içinde. Sossusvlei bölgesinde bulunan 325 metre yükseklikteki Big Daddy ve 198 metrelik Big Mama kumulları ve 388 metrelik Dune 7 gibi bilinen en yüksek kumul tepeleri ve adeta turuncu dağları andırıyor.

Airpano üzerinden kumulların interaktif izlenmesi mümkün. Ayrıca gece çöl üzerindeki yıldızlarla dolu gökyüzü ve Samanyolu da seyre değer.