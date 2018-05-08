HT Gastro
Seyahat

İzmir gezi rehberi

İzmir ve çevresi, geçmiş imparatorlukların hikayelerini anlatan tarihi mekanlarla doludur. Çeşme, Kordon, Urla, Foça, Selçuk ve İzmir'in görülmesi gereken diğer yerleri...

Giriş: 08.05.2018 - 10:28 Güncelleme: 26.07.2019 - 12:02
Habertürk
Haberler Gastro Seyahat İzmir gezi rehberi

Türkiye'nin üçüncü en büyük şehri, antik çağlardan beri önemli bir Ege limanı olmuş, zengin tarihi İzmir'i dünyanın en önemli yerlerinden biri yapmaktadır. İzmir gezi rehberiyle bu derin tarihin izlerini sürmenin keyfine varacaksınız...

Şehrin zengin ve büyüleyici mirası, yüzyıllar boyunca Yunanlılar, Ermeniler, Yahudiler, Levantenler ve Türklerin buralarda yaşadığı gerçeğini yansıtmaktadır. Bu çok çeşitli kültürlerin eserleri de haliyle İzmir'e ve çevresine yayılmış durumda. İşte onlardan bazıları...

İZMİR'İN TATİL CENNETİ İLÇELERİ

İzmir kendi kadar meşhur ilçeleri ile de farklı tatil seçenekleri arayanların gözdesi konumundadır. İşte tatilde en çok tercih edilen İzmir ilçeleri...

ÇEŞME ALAÇATI

Çeşme altın kumlarla bezelidir. Sokakları bölgeye adını veren çeşmelerle, mimari özellikleriyle literatüre geçmiş evlerle süslüdür. Adanın Bandırma Koyu ile Mercan Geçidi'ndeki iki koy ada ziyaretçilerin yüzmek için tercih ettiği koylar arasındadır. Alaçatı ise; Ege kıyılarımızda taş işçiliğine dayanan geleneksel mimarinın en son kalelerinden. Bu nedenle de sokak sokak gezilmelidir...

Harita

FOÇA

Çandarlı Körfezi ile İzmir Körfezi arasında yer alır. Foça 1990 yılında Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmiştir. Foça doğal güzellikler, mimari ve arkeolojik yapıları ile İzmir'in sayılı güzel ilçelerinden biridir. Foça seyahatinde; Adalar, Siren Kayalıkları, Şeytan hamamı, Beş kapılar, Kybele Kutsal Alanı, Fatih Camii, Phokaia, Panastepe ve Larissa görülebilir.

Harita

URLA

Urla, İzmir şehir merkezine 35 kilometre uzaklıkta yer alır. İzmir'in Urla ilçesinde Kokar Koy, Sığacık Koyu, Karantina Adası, Yassıca Ada, Malgaça İçmeleri, Klazomenai, Güvendik Tepesi, Özbek Köyü, Bademler Köyü, Antik Kent Teos, Mynonnessos ve Seferihisar gibi yerleri görme şansını elde edersiniz.

Harita

TİRE

Doğası ve el sanatlarıyla ünlü olan Tire İzmir'in 80 kilometre uzağında yer alır. Tire'ye yolunuz düşerse, Tire Müzesi, Necip Paşa Kütüphanesi ve Ulu Cami'yi mutlaka ziyaret edin.

Harita

SELÇUK

Selçuk Ege bölgesinde, İzmir’in tarihi zenginliği en yoğun ilçelerinin başında geliyor. Efes Arkeoloji Müzesi de en çok ziyaret edilen müzelerden. Ephesos kazılarında bulunan zengin arkeolojik malzemeler, Anadolu'nun Antik Çağ’dan günümüze dek en iyi korumuş evlerine ait buluntular sergileniyor. Selçuk'a giderseniz mutlaka Efes Antik kentini ziyaret edin.

Harita

İZMİR'İN GEZİLECEK YERLERİ

SAAT KULESİ

1901'de inşa edilen 25 metre yüksekliğindeki kuledeki saat Alman İmparatorunun armağanı ve İzmir'in simgesidir.

KORDON

Cumhuriyet Meydanı'ndan Alsancak'a, güneyde Konak İskelesi'nden Konak Meydanı'na kadar uzanan Kordon olmaksızın, İzmir'de yaşamı hayal etmek zordur. Kentsel yenilenmenin bir zaferidir Kordon.

ARKELOJİ MÜZESİ

İzmir Konak'ta yer alan Arkeloji Müzesi'nde, İÖ. 7. ve İS. 2. yüzyıla ait Hitit, Hellenistik, Roma ve Bizans dönemine ait eserler sergilenmektedir.

AGORA

İzmir'in kalbinde yer alan Agora, İzmir'in eski adı Smyrna'nın (İzmir'in eski adı) en iyi korunmuş kalıntılarından biridir. Açık hava müzesi olan Agora (antik Yunanistan'daki meclisler ve pazarlar için kullanılan bir kamusal alan), M.Ö. 4. yüzyılın sonundan kalma taş kemerleri, sarnıçları ve bazilikalarıyla şaşırtıcı bir güzelliğe sahip.

KEMERALTI PAZARI VE KIZLARAĞASI HANI

Tarihi Kemeraltı Pazarı, Konak Sokak'tan antik Agora'ya uzanan bir labirent çarşısı olan Kemeraltı, 17. yüzyıla kadar uzanır ve dükkanlar, yemekhaneler, zanaat atölyeleri, camiler, kahveler, çay bahçeleri ve sinagoglara ev sahipliği yapar. Pazar içinde, 18. yüzyıldan kalma büyük Osmanlı dönemine ait kervansaraylardan olan Kızlarağası Hanı'nı da bulacaksınız.

ASANSÖR

1907 yılında inşa edildiğinde, Karataş mahallesinden sarp yamaçlara mal ve insan taşımak için zengin Yahudi bankacı ve tüccar Nesim Levi Bayraklıoğlu tarafından yaptırılan Asansör, günümüzde, şehrin en iyi manzaralarından birine ve harika bir restorana sahiptir. Asansörün arkasında İzmir'in en güzel sokaklarından birini bulacaksınız.

AZİZ JOHN KATEDRALİ

Roma Katolik Başpiskoposluğu'nun bulunduğu yerdir. Katedral, Vahiy Kitabında, İzmir de dahil olmak üzere Asya'nın yedi kilisesine selam ve talimatlar gönderen Yahya Evangelistine adanmıştır. Katedralin köşe taşı 1862'de atılmıştır. 1863 yılında Osmanlı Sultanı Abdülaziz, inşaat için 11.000 altın Türk Lirası bağışladı ve Fransa'dan Lyonlu Hıristiyanlar da katkıda bulundu. Bina 1874'te tamamlandı.

ST POLYCARPE KİLİSESİ

Konak ilçesi, Akdeniz Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Necatibey Bulvarı ve Kazım Dirik Caddesi’nin kesiştiği alanda 17. yüzyılın başlarında inşa edilen bu Katolik kilisesi, şehirdeki en eski ve hala çalışan Hıristiyan ibadet evidir. 1922'deki yangında mucizevi bir şekilde ayakta kalmıştır. Kilise MS 69-155 yılları arasında yaşamış, Aziz Yuhanna’nın ilk öğrencilerinden olan ve sonradan Aziz ilan edilmiş olan İzmir Piskoposu St. Polikarp’a ithaf edilmiştir. Geçen yüzyılın sonlarında, İzmir’de yaşamış olan genç Fransız sanatçı, ressam, mimar Raymond C. Pere, St. Polikarp’ın yaşam öyküsünü kilisenin içinde yapmış olduğu fresklere yansıtmıştır.

HAVRA SOKAĞI

İzmir Mezarlıkbaşı’ndaki 927 sokak çevresindeki sinagogların yoğunluğu nedeniyle “Havra Sokağı” adını almıştır. Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nı İkiçeşmelik’e bağlayan sokaktır. Uzun yıllardır dokusunu koruyan sokak, ilk zamanlar Yahudi yerleşimi olarak biliniyordu. Şimdilerde sokağın etrafındaki havralar (sinagoglar) kalmış yalnızca. Burada manavlar, şarkütericiler, kasaplar, aktarlar ve balıkçılar var. Eskisi kadar kalabalık olmasa da bu sokağın müdavimleri Havra Sokağı'ndan vazgeçmiyorlar. Özellikle haftasonları geçmişteki o güzel günlerine göz kırpıyor.

HİSAR CAMİİ

1872 yılında yıktırılan kale arkasında bugünkü Kemeraltı Çarşısında, Hisarönü mevkiindedir. 1592 yılında Yakup Bey tarafından yaptırılmıştır. İzmir’in en büyük ve gösterişli camiidir. Cami içindeki kalem işi süslemeleri, klasik Osmanlı tasarımlarından daha sade ve daha özgündür. Cami 1813, 1881,1927 ve 1980’li yıllarda onarım görmüştür.

Bu içeriği paylaş
İLGİLİ İÇERİKLER
4 yılda oluşturuldu, 850 km uzunluğunda
Doğada yürüyüp yeni insanlar, yeni lezzetler keşfetmenin keyfini yaşamak isteyenler için 46 etaptan oluşan Karia Yolu çok ideal.
Cancun'a gitmek için 10 sebep
Karayip Denizi'nin en sıcak tatil noktaları olan Cancun ve Tulum'un doğal güzellikleri ve turkuaz suları keşfedilmeye değer. Gezilecek çok sayıda doğa harikası yerin, muhteşem plajların olduğu, zamanın adeta durduğu Cancun ve Tulum'u seyahat listenize eklemeyi unutmayın.
Kıpkırmızı bir tren: Bernina Ekspresi
Yeni yerler gezmeyi görmeyi seven insanların çoğunun rüyalarını süsler Bernina Ekspresi. Manzara daha rahat izlenebilsin diye tavana doğru camla dönen pencerelerden buzullar, göller, tüneller, ünlü Brusio Spirali izlenir. Gözlerinizin önünden akan harika bir filmin içindeymişsiniz hissi veren tren yolculuğu hakkında bilmeniz gereken her şey.
Derinkuyu yeraltı şehri ve diğerleri
Birçok insan için yerin derinliklerine inmek rahatsız edicidir. Bu turistik merkezlerden bazılarını insanlar yapmış, bazılarını doğa. Listede Türkiye'den de bir yer var.
Cennet Antalya
Hiç şüphesiz Antalya dünyanın en güzel yerlerinden biri. Her köşe başında onlarca antik medeniyetin izi, ormanlar, dağlar, güneş, uçsuz bucaksız kumsallar, alabildiğine mavi bir deniz...
Dünyanın en fazla turist çeken ülkesi
Dünyanın en fazla turist alan ülkesi olmasına şaşmamak gerek. Fransa’yı sadece Paris olarak görmek yerine ülkenin sıra dışı güzellikteki yerlerine doğru yola çıktığınızda benzersiz manzaralar sizi bekliyor.
İstanbul'un hanları gezmekle biter mi?
Ne zaman Eminönü'ne geçsem zamana direnen hanların peşine düşerim. Bir zamanlar yaşlı keşişlerin ve dervişlerin yolunu şaşırmış gölgelerini takip eder, kendimce iz sürerek o ihtişamlı ama yorgun yapıları dolaşırım.
Mimaride devrim yaratan 7 Roma eseri
Roma mimarisi önceki mimarilere hiç benzemiyordu. Kolezyum, Trajan Pazarları, Caracalla Hamamları, Maxentius Bazilikası, Roma'daki mimari devrimin ardından ortaya çıkan yapılardır. Listede Türkiye'den de bir yer var.
Yeni turistik trenin adı: Mezopotamya Ekspresi
TCDD, tarihi ve doğal güzelliklerle dolu bir turistik tren yolculuğu olan Mezopotamya Ekspresi seferlerine 19 Nisan'da başlıyor. Bu yepyeni tren yolculuğunun bilet fiyatları ve sefer bilgileri bu haberimizde.
Urla'daki Karantina adası yakında müze olacak
Yaklaşık 150 yıl boyunca Osmanlı'daki salgın hastalıklara karşı karantina uygulamalarına ev sahipliği yapan İzmir Urla'daki Karantina Adası'nın müze olması sosyal medyanın gündeminde... Adadaki 'Tahaffuzhane' adı verilen ana bina müze haline dönüştürülecek.
2024 Yunan adaları kapı vizesi rehberi
2024 yılında bordo pasaport sahibi Türk vatandaşları yıl boyunca 7 gün süre ile schengen vizesinden muaf tutularak (kapıda vize ile) 10 Yunan adasına gidebilecek. Bu adalar hangileri? Yunanistan kapı vizesi ücreti ne kadar? Yunanistan kapı vizesine nasıl başvurulur?
Rize yaylaları
Rize yaylalarına tatil planı yapıp Kaçkar’ın eteklerinde olağanüstü bir hava ve bitki örtüsünü görmeye karar verdiyseniz ulaşım ve konaklama için gezi rehberimizden faydalanabilirsiniz.
Bayram rotaları
Bayram hareketliliği başladı, 9 günlük tatil için planlar yapılıyor. Büyükler ziyaret edilecek, küçükler sevindirilecek. Eşi dostu akrabaları görme, yakın yerlere kaçma, depoları fulleyip uzun yola çıkma planları yaparken bu listemize de göz atın.
Bayramda İstanbul'da mısınız?
İstanbul'un tadı bahar aylarına denk gelen bayram günlerinde çıkıyor. Memleketine ya da tatile gidenlerle beraber nüfusun azaldığı İstanbul'da gidebileceğiniz pek çok yakın yer alternatifi var. Hem şehir içinde hem de şehre yakın bölgelerde.
9 günlük bayram tatili için 9 alternatif
Sayısız ve benzersiz tatil alternatifleriyle dolu ülkemiz adeta bir cennet.
Bayramın en renkli semtleri
Bu bayram İstanbul'un en renkli sokaklarını geziyoruz...
Bayram tatili için en güzel tatil rotaları
Bu yıl 9 günlük bir Ramazan Bayramı tatili bizi bekliyor.
Japonya’yı keşfet
Ziyaretçiler Japonya'ya hep çok uzaklardan geliyor, Japon mutfağının tadına bakıyor, dağların huzurunda sükunet buluyor, şehirlerin ihtişamına kapılıyorlar.
Gerçeküstü manzaralar
Gerçeküstüymüş gibi görünen muhteşem manzaralar... Seyahat listenize eklenmeyi kesinlikle hak eden 51 yer. 2 tanesi Türkiye'den...
İstanbul'da sanat dolu bir gün
İstanbul büyüleyici güzellikte bir şehir. Vaktiniz kısıtlıysa, sanat dolu güzel bir gün geçirmek istiyorsanız bize kulak verin. Belirli bir rota üzerinde bir gününüzün planını yaptık. Gezimiz Beşiktaş'tan başlıyor.
Hem büyüleyici hem vizesiz!
Ramazan bayramında Türk turistin bayram rotası bu sene Karadağ olacak. Bayramda Türk turist rekoru bekleniyor... Gözde Akgüngör Pamuk Habertürk için yazdı. Bayramı Karadağ'da geçirmek için 5 neden...
Sakin şehir sayısı 25 oldu
Sakin Şehir ne demektir? Türkiye'deki sakin şehirler hangileri? En son hangi şehir bu unvanı aldı ve neden aldı?
Mevsimine uygun balık...
Mart ayında hangi balıklar yenir?
Eşi benzeri olmayan manzaralar
Antik Kentler, doğal güzellikler ve eşi benzeri olmayan destinasyonları ile Türkiye'den cennet manzaralar
Fotoğrafçıların uğrak yeri
Kars, Ani Ören Yeri, Kafkas Harp Tarihi Müzesi ve buzla kaplı Çıldır Gölü ile fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri haline geldi
Dünyanın en büyük yolcu gemileri
Cruise gemilerinde opera salonlarından su parklarına, yüzme havuzlarından golf sahalarına kadar her türlü etkinlik alanı bulunuyor.
Ege'nin gözbebeği: İzmir
Antik çağda Smyrna olarak bilinen İzmir 8500 yıldır yerleşim yeri olarak kullanılıyor.
Türkiye'nin en büyük su mağarası Altınbeşik
Kuş cıvıltıları içinde, kayalıklar ve ormanla çevrelenmiş derin Turkuaz gölü ile meşhur, dünyanın üçüncü, Türkiye'nin en büyük su mağarası Altınbeşik, ziyaretçilerine huzur veriyor.
2024’te ziyarete değer şehirler
Dünyaca ünlü seyahat kitapları yayıncısı Lonely Planet 2024 yılında ziyaret edilebilecek en iyi ülke ve şehirleri açıkladı: Moğolistan, Hindistan önerilen ülkeler arasında yer alırken İzmir keşfedilmesi gereken ilk 10 şehir listesine girdi.
Kilis: Hem gezmeye hem mutfağına doyum olmaz
Pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış kadim kent Kilis'in sokaklarında gezerken tarihe de tanıklık edeceksiniz.
Çiftler için en romantik tatil noktaları
Mükemmel bir romantizm için gidebileceğiniz onlarca tatil rotası mevcut.
Burca göre seyahat
Sevgilinizle birlikte çıkacağınız seyahati onun burcuna göre seçmek hayatınızda neler değiştirir?
Cennetin kapısı: Tianmen Dağı
Çin'de yer alan Tianmen Dağı "cennet kapısı" olarak da biliniyor. Dağın zirvesine ulaşmak için ziyaretçilerin 999 merdiven çıkması gerekiyor.
Lonely Planet seçti: Dünyanın en iyi 100 plajı
Lonely Planet dünyanın en iyi 100 plajını seçti. Listede Türkiye'den Kabak Koyu da yer aldı.
En ucuz 15 ülke
Bütçe dostu seyahat planı mı yapıyorsunuz? Fazla para harcamayacağınız 15 ülke ve bu ülkelerdeki lüks imkanlar...
Gizli hazine Mardin
Türkiye’nin binlerce yıllık tarihi her köşesinde görünebilen antik şehri Mardin.
Rize'nin yaylaları
Farklı bir seyahat tecrübesi yaşamak için yaylaya çıkmak isteyen seyahat severlere Rize'deki yaylaları listeliyoruz. Ayder, Pokut ve Gito gibi son yıllarda çokça popüler olan yaylaların yanı sıra Elevit, Trovit, Palovit, Samistal, Sal, Çat, Avusor ve Hazindak da görülmeye değer.
Tarihi taş şehir: Gjirokastra
Osmanlı izleri taşıyan Arnavutluk’un taş şehri Gjirokastra, tarihin tanığı olmuş, özgün taş ev ve sokaklarıyla ziyarete değecek bir Balkan durağı…
Büyülü durgun sular: Kerala
Hindistan’da bulunan Kerala bölgesi son derece yerinde bir ifadeyle tanınıyor; Tanrı’nın Ülkesi.
Gezen mi okuyan mı?
Bize sorarsanız okuyabildiğiniz kadar okuyun ve gezebildiğiniz kadar da gezin. Çok okumak ve çok gezmek dünyanın en güzel deneyimlerini yaşatır size. Okuduğunuz her kitapla başka başka hayallere dalarsınız, gezmeye can atarsınız. Gezdiğiniz yerler de sizi bambaşka bir insana dönüştürür. 
İtalya’nın 12 sakin yeri
Floransa, Roma, Venedik; İtalya'nın en bilindik şehirleri. Herkes bu popüler şehirleri görmek istiyor. Dolayısıyla bu turistik şehirler gereksiz pahalı ve kalabalık...
Merak edilen 6 tren rotası
Farklı ülkeleri gezmek için en uygun araç artık trenler...
Sarıyer’in bazı güzellikleri
Sarıyer'e gidip de görmeden dönmeyin diyeceğimiz bir takım güzellikler...
En havalı semtler
TimeOut dergisi dünyanın en havalı semtlerini seçti. Listede Türkiye'den de bir semt yer aldı.
Misya yürüyüş yolları
Balıkesir'deki Misya Yürüyüş Yolları olarak adlandırılan 22 yürüyüş rotasından her biri unutulmayacak bir trekking deneyimi vadediyor.
Samos Adası
Ortadoğu mutfağının en iyileri
Bugün Ortadoğu mutfağı, her coğrafyada büyük bir ilgi görüyor ve bu ilginin giderek artacağı da kolaylıkla öngörülebilir.
Dubai'de ne yenir?
Dubai nüfusunun büyük çoğunluğu yabancılardan oluşuyor. Mutfak çeşitliliği buna göre biçimlenmiş. Dubai'nin kendine has yemekleri de yok değil.
Finlandiya neden dünyanın en mutlu ülkesi?
BM Dünya Mutluluk Raporu’na göre Finlandiya yıllardır dünyanın en mutlu ülkesi seçiliyor. Peki bunun kaynağı ülkede bulunan 3 milyondan fazla sauna olabilir mi?
Yürüyerek Kapadokya
Pırıltılı ve rengarenk bir palet, dev bir halı gibi seriliyor gözünüzün önüne. İşte günbatımının ışığı ile renk değiştiren baş döndürücü vadilerin krallığı Kapadokya.