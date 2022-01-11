Kar tatili için vizesiz gidilebilecek kayak merkezleri

ZABLJAK/KARADAĞ

Karadağ'ın kuzeyindeki Durmitor Dağı'nda yer alan Zabljak, üç farklı piste sahip. En uzun pisti 3 bin 500 metre olan kayak merkezinde 2 bin 630 metrelik pist ve yeni başlayanlara hitap eden 800 metrelik bir pist yer alıyor. Merkezde, kayak ekipmanları kiralanabilen yerler ve bir de kayak okulu yer alıyor. Başkent Podgorica'daki havalimanı ile Zabljak arasındaki mesafe ise 170 kilometre.