Kar tatili için vizesiz gidilebilecek kayak merkezleri

-
ŞAHDAĞI/AZERBAYCAN
Türkler için en yakın yurt dışı kayak rotalarından biri, Azerbaycan'da bulunan Şahdağı Kayak Merkezi. Kayak merkezinde suni kar makinesi bulunuyor. Böylece karın az olduğu zamanlarda bile Şahdağı Kayak Merkezi'nde kayak yapmak mümkün.
-
-
Şahdağı'nda kış sezonu aralık ortalarında başlıyor ve mevsim şartlarına da bağlı olarak genellikle nisan başında sona eriyor. Kayak merkezi, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye 180 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Toplam 17 kilometre uzunluğunda pek çok zorluk derecesine sahip pistleri olan kayak merkezinde; 3, 4 ve 5 yıldızlı otel seçenekleri mevcut. Ayrıca tüm yamaçlarda kurtarma servisleri ve merkezde bir adet tıp merkezi bulunuyor.
-
GUDAURİ/GÜRCİSTAN
Gürcistan'da bulunan Gudauri Kayak Merkezi, Türkler için vizesiz kayak merkezleri arasında yer alıyor. Toplam pist uzunluğu 57 kilometre olan Gudauri Kayak Merkezi, başkent Tiflis'in 120 kilometre kuzeyinde ve Tiflis Uluslararası Havalimanı'na iki saatlik sürüş mesafesinde!
-
Sezonun aralıktan nisana kadar sürdüğü kayak merkezinde kayak ve snowboard kursları bulunuyor, yamaç paraşütü yapılabiliyor. Gudauri Kayak Merkezi'nde toplamda 15 adet kayak teleferiği bulunuyor.
-
BUKOVEL/UKRAYNA
Bukovel, Ukrayna'nın ilk ve en büyük kayak merkezi olma özelliğini taşıyor. 16 teleferiği, 61 pisti bulunan Bukovel Kayak Merkezi'ne, 245 kilometre uzaklıkta bulunan Lviv şehri üzerinden ulaşım sağlanabiliyor. Doğu Avrupa'nın en büyük kayak merkezi olan Bukovel, yaklaşık 60 kilometre piste ve 17 telesiyeje sahip... Bölgede ayrıca özel aydınlatılmış pistler sayesinde gece kayak yapmak da mümkün.
-
-
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!