Ankara-Kars-Ankara güzergahında her gün yapılan seferlerde Turistik Doğu Ekspresi, Erzincan, Erzincan-İliç, Erzurum, Sivas-Divriği ve Sivas-Bostankaya istasyonlarında uzun süreli durarak, yolcularının buralarda keşfe çıkmasına imkan veriyor.

Ankara-Kars yönünde Erzincan'da 2 saat 50 dakika, İliç'te 3 saat 5 dakika ve Erzurum'da 2 saat 40 dakika duran turistik tren, Kars-Ankara yönünde ise Divriği'de 2 saat 50 dakika ve Bostankaya'da 3 saat 15 dakika mola veriyor.

Erzincan'daki molada yolcular, asıl adı Muhammed Vehbi olan tasavvuf ehli Terzibaba'nın Osmanlı mimarisinin örneği türbesini, 19'uncu yüzyılın başlarında inşa edilen Taşçı Hamamı, Erzincan Kalesi ve Saat Kulesi'ni ziyaret edebiliyor.

Yolcular, yerel lezzetlerden kete ve Erzincan çorbasını, yağda kızartılan pestilin üzerine ceviz dökülerek sunulan pestil kavurmasını, nohut, fasulye, bulgur, ayran, nane ve tereyağıyla hazırlanan gendime çorbasını tatma imkanına sahip olurken, hediyelik olarak tava leblebi, tulum peyniri, kavrulmuş buğday ve Osmanlı döneminde kurulmuş tuz ocaklarından 100 metre derinlikten çıkarılan Kemah tuzu alabiliyor.

Turistik trenin İliç'teki molasında Bağıştaş Köprüsü, Kemaliye Karanlık Kanyon, Kemaliye evlerini görme fırsatı bulunuyor. Yolcular isterlerse yamaç paraşütü, rafting, at safari gibi doğa sporları da yapabiliyor.

Geziye "cağ kebabı" molası

Turistik Doğu Ekspresi'nin uzun süreli mola verdiği üçüncü istasyon Erzurum'da, tarihi 18'inci yüzyıldaki Osmanlı-İran Savaşı'na dayanan, en büyükleri ise Ruslar'ın baskın ve istilalarından şehri korumak amacıyla inşa edilen tabyalar, Anadolu'da bulunan anıt mezarların en güzel örnekleri arasında yer alan ve en büyüğü Emir Saltuk'a ait 3 Kümbetler, şehrin sembolü haline gelen Çifte Minareli Medrese ile Türk İslam Eserleri ve Etnografya Müzesi olarak da kullanılan Yakutiye Medresesi ziyaretçilerini ağırlıyor.

Erzurum Kongresi'nin düzenlendiği bina, Atatürk'ün kentte konakladığı müze ev, Taşhan ve Erzurum evleri de kentte görülmesi gereken yerler arasında bulunuyor.

Cağ kebabı ve kadayıf dolmasının mutlaka tadılması gereken Erzurum'dan Oltu taşından tespih ve takılarla yöresel küflü peynir ve İspir fasulyesi alınabiliyor.

Orta Çağ'ın en büyük ticaret merkezi

Kars'a ulaşan yolcular, Rus işgali sırasında Yusufpaşa, Ortakapı ve Cumhuriyet mahallelerinde uygulanan Baltık mimari anlayışın örneklerini görebiliyor. Hollanda'dan getirilen mühendislere yaptırılan binalar yalancı sütunları, bordür kabartma taşları, uzunca bir koridor etrafına iç içe açılan oda ve salonları ve PEÇ adı verilen ısıtma sistemleriyle dikkati çekiyor.

Ünlü mutasavvıf Ebü'l Hasan Harakani'nin türbesi ve cami, Kars Müzesi, 1579 yılından kalma Taş Köprü, Kümbet Camisi şehirde görülmesi gereken yerler arasında bulunuyor.

Orta Çağ'ın en büyük ticaret merkezi olduğu düşünülen ve 2016'da UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedilen Ani Arkeolojik Alanı, geçmişe yolculuk yapmak isteyen ziyaretçilerini bekliyor.

Temeli, Bagratlı Kralı 2. Sembat tarafından milattan sonra 990'da atılan, 1064'te Sultan Alparslan'ın Ani'yi fethetmesinden sonra camiye çevrilerek, ilk fetih namazı kılınan Büyük Katedral, diğer ismiyle Fethiye Camisi yüzyıllara ve inançlara şahitliğiyle turistlerin ilgisini çekiyor.

Tandırda kaz çekmesi, tencerede şiş kebap, ekşili et, haşıl, kete, hasuda Kars'a özgü lezzetler arasında yer alıyor. Sadece Kağızman'da yetişen uzun elma, bal ve kaşar peyniri, kaz tüyü yastık yolcuların sevdiklerine götürebilecekleri hediyelikler arasında bulunuyor.

Gölgeleriyle ünlü Divriği Ulu Cami

Turistik Doğu Ekspresi yolcuları, dönüş yolunda ise uzun süreli duraklayacakları Sivas-Divriği'de temelinden burcuna kadar otantik bir Türk eseri olan kaleyi, "Anadolu'nun Elhamrası" olarak anılan ve 1985'te UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nı gezebiliyor.

Caminin batı kapısında mayıs ile eylül ayları arasında oluşan insan siluetindeki gölgeler ilgi çekiyor. Kapıda, ikindi namazından 45 dakika önce Kur'an okuyan, namaz saati yaklaştığında ise ellerini bağlayarak kıyamda duran bir insan gölgesi beliriyor. Bu kapıyla birlikte diğer kapılarda da yer alan bu siluetlerin bir tesadüf eseri olmadığı, çok kapsamlı bir fizik bilgisi ve çok ince hesaplarla yapılabileceği uzmanlarca belirtiliyor.

800 yıllık tarih

Sivas merkezde ise büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı mücadelesinin temellerini attığı Kongre Binası, Türk süsleme sanatının en güzel örnekleri arasında yer alan ve 800 yıllık zaman dilimine şahitlik eden Çifte Minareli Medrese ve Gök Medrese ziyaretçilerini bekliyor.

Buruciye ve Şifahiye Medresesi, Sivas Ulu Camisi ve Arkeoloji Müzesi de görmeden kentten ayrılınmaması gereken yerler arasında bulunuyor.

Pehli, hıngel, Sivas köftesi, pancar sarması, madımak yemeği Sivas mutfağının tadılması gereken lezzetleri arasında yer alıyor.

Sivas bıçağı, Sivas ağızlığı, kemik tarak, gümüş işçiliğinin örnekleri Sivas'tan alınabilecek hediyelikler arasında bulunuyor.

Trenin kalkış saatleri

Kış aylarında Ankara-Kars-Ankara hattında her gün işleyen tren, Ankara'dan saat 15.55'te, Kars'tan 22.35'te hareket ediyor.

Turistik tren 1 hizmet, 1 yemekli, 11 yataklı vagondan oluşuyor ve 220 yolcu kapasitesiyle hizmet veriyor.