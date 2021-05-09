Ne kadar gezsek de hala görmediğimiz yerleri var memleketin. Peki geze geze bitirebilir miyiz? İstanbul’dan Kapadokya'ya, Ege'den Akdeniz’e kadar hala görmemiş olduğunuz ya da görmek istediğiniz kaç yer kalmıştır sizce?

Türkiye’nin güzellikleri sadece bizi değil turistleri de cezbediyor. Yurt dışından gelenlerin akın ettiği ve benzeri dünyanın hiçbir yerinde bulunmayan 10 yeri listeledik. Aralarında henüz gitmediğiniz var mı?