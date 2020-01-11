Yurtdışı alternatifleri

Seyahat etmek aslında içsel bir durumdur da. Yaşayarak deneyimlemenin en güzel yolu seyahat etmek. Plan yapmak için hiçbir zaman geç değildir. Yurt dışına yapacağınız seyahatleri planlarken gideceğiniz ülkelerdeki seyahat kurallarını incelemenizi öneriyoruz.
Hele bir de çocuklarınızın görmeyi planladığı, gezmenin hayalini kurduğu yerler varsa... Yeni arkadaşlar edinecek, insan ilişkileri gelişecek, azla yetinmeyi öğrenecek, neyi sevip neden hoşlanmadığına, korktuğu şeylerin neler olduğuna karar verecek. Yolculuk uzunsa uçakta sabırla beklemeyi, kendine meşgale bulmak için çözümler aramayı öğrenecek. Siz de çocuğunuzu daha yakından tanıyacaksınız. Tüm aile için unutulmayacak anılar biriktirebilirsiniz bu seyahatte. Çocuklarınıza tatil müjdesini verdikten sonra gideceğiniz ülkede gezilecek yerlerin listesini çıkarmakla görevlendirebilirsiniz.
Lapland
THY Rovaniemi hattı var. Rovaniemi, Laponya'nın başkenti. Laponya (Lapland) Kuzey Avrupa'da bir bölge. Norveç İsveç ve Fİnlandiya'nın kuzeyi ile Rus topraklarının bir kısmı Laponya'yı oluşturuyor. Halkına Lapon deniyor. Laponya muhteşem bir bitki örtüsüne sahip. Karlar altında romantik bir siluete sahip çam ağaçları en az 300-400 yaşında...
Lapland'da sadece Ekim-Mart arası olan ekinoks döneminde görülen Kuzey Işıklarını (Aurora Borealis),Ranua Vahşi Yaşam Parkı'ndaki yaban geyiklerini, kutup ayılarını, vaşakları, tilkileri, yaban domuzlarını ve arktik kuşları görebilir, Ren geyiği ve Husky safarisi yapabilir, Noel Baba köyü olarak bilinen Santa Claus Köyünü ziyaret edebilir, buzdan otellerde konaklayabilir ve ailece harika bir deneyim kazanabilirsiniz.
Viyana
Viyana’da tek bir havalimanı var ve İstanbul’dan, yaklaşık 2 saatlik uçuşla ulaşılabiliyor. Viyana’da yapacak o kadar çok şey var ki. Şık kafeleriyle, özel butikleriyle, görkemli müzeleri ve galerileriyle, konser salonlarıyla tam bir kültür başkenti burası. Viyana Müzeler Bölgesi hem şehri keşfetmek hem de doya doya sanattan zevk almak için birebir. Egon Schiele'nin eserlerinin sergilendiği Leopold müzesi ve MUMOK başta olmak üzere pek çok önemli müze ve tiyatro salonu burada. ZOOM çocuk müzesi gezmeniz gereken yerler arasında.
Çocuğunuzla mutlaka gezmeniz gereken yerler arasında Doğa Tarihi Müzesi (The Natural History Museum),Schonbrunn Sarayı, Viyana Filarmoni Orkestrası’nın müzik müzesi Hausder, Avusturya'nın en büyük parkı Prater'i sayabiliriz. Parkın içinde Viyana'nın sembollerinden biri olan 1897 yılı yapımı dönmedolap şehri kuşbakışı seyretmek için ideal. Dönmedolabın ikisi yemekli 15 vagonu var. Avusturya Galerisi olarak hizmet veren Belvedere Sarayı, Klimt, Kokoschka ve Schiele'in resimlerini sergiliyor. Sanat Tarihi Müzesi'nde Bruegel'in tablolarını görebilirsiniz. Aziz Stephen Katedrali, Pretaer'deki Giant Ferris Wheeler, Viyana Eğlence Parkı ve dünyaca ünlü İspanyol Binicilik Okulu'nu da görmeyi ihmal etmeyin.
Tayland
Lapland'da donarız ısınmak istiyoruz diyorsanız Tayland seçeneğini değerlendirebilirsiniz. Tayland, Buda figürleriyle dolu süslü tapınakları, kraliyet sarayları ve gece pazarları ile farklı bir deneyim yaşatabilir. Tayland, aslında 570 kilometrekarelik yüzölçümüne sahip Phuket adası ile meşhur. Ama daha kapsamlı bir kültür gezisi planlıyorsanız mutlaka başkent Bangkok da ziyaret edilmeli. 1782 yılında inşa edilmiş zamanın Tai insanının sanat ve gösterişe düşkünlüğünü ortaya koyan Grand Palace Kraliyet Saray Kompleksi, en kutsal Budist tapınağı olarak bilinen dünyaca ünlü Wat Phra Kaew tapınağında Zümrüt Buda heykeli, içerisinde 1500 butik ve 40 restoranın bulunduğu alışveriş pazarı Asiatique ziyaret edilebilir. İnanılmaz lezzetteki yemekleri yemeyi de ihmal etmeyin. Fil bakımı yapabilir, yemek kurslarına katılabilirsiniz. Dİğer bilgiler için Bangkok yazımıza tıklayın
Puket'te doğa harikası plajlarda kemiklerinizi ısıtabilirsiniz. Chalong Bay, Big Buddha, Wat Chalong Tapınağı, Karon Plajı, Patong Plajı ve Bangla Road görülmesi gereken yerler. Tayland'ın Türkiye'den vize istemediğinin de altını çizelim. Merak edenler için Tayland pilavı tarifi
Paris
Paris'e aşıklar şehri derler ancak ailedeki herkesin ortak bir heyecanla görmek isteyeceği bir şehir olacağı kesin. Eyfel Kulesi, Notre Dame Katedrali, Louvre Müzesi, Montmartre Tepesi (Ressamlar Tepesi),Şanzelize Caddesi, Lüksemburg Sarayı, Opera Binası'nı gördükten sonra Sen Nehri kısıyında piknik yapabilirsiniz. Neredeyse her mahallede bir metro istasyonu var. Şehrin içinde çok rahat hareket edebilirsiniz.
2 bin hektarlık alana kurulmuş ve şehrin merkezinden 32 km uzaktaki Disneyland'i görmek çocuğunuz için eğlenceli bir deneyim olacak. Hele kraliyet faytonuyla Elsa ve Anna önünüzden geçerken çocuğunuzun yüzündeki mutluluğu görmek isteyeceksiniz. Bunun yanısıra Avrupa'nın en büyük bilim müzesi Cité des Sciences, şehrin merkezinde sualtını gözlemlemek için Aquarium de Paris (Cineaqua),içinde hayvanat bahçesi lunapark ve atelyeleri olan devasa bir park olan Jardin d’Acclimatation, Musee De La Popuee, Doğal Tarih Müzesi, Çikolata Müzesi Musée Gourmand du Chocolat, sihir müzesi Musée de la Magie, güzel bir park olan Jardin De Tulleries'i görebilirsiniz.
Belgrad
Sırbistan'ın başkenti ve en kalabalık şehri Belgrad, Avrupa’nın en eski kentlerinden biri ve popüler bir turizm merkezi. Kent, doğal güzelliklerinin yanı sıra mimari ve tarihi açıdan önemli yapılarıyla da ön plana çıkıyor. Avrupa’nın bu eski ve eşsiz kentini daha yakından tanıma fırsatını kaçırmayın. Sandal gezintileri, piknik alanları, mini golf tesisleriyle önemli bir spor ve eğlence merkezi olan Ciganlija Adası, Kalemegdan ve Belgrad Kalesi, Knez Mihailova Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı görmeniz gereken yerlerden. Nikola Tesla Müzesi ve Ulusal Müze, Belgrad'ın en iyi iki müzesi ve çocuğunuzla gezmek unutulmaz anılar bırakacak.
Prag
Avrupa'nın en iyi korunmuş şehirlerinden biri olan Prag zarif köprüleri, ortaçağdan kalma kiliseleri, Gotik, Barok, Rönesans, Art Nouveau tarzındaki binaları ve görkemli meydanlarıyla muhteşem bir silüete sahip romantik bir şehirdir. Franz Kafka’nın doğduğu şehirdir. Kafka müzesine, Prag Kalesi'nin içinde yer alan Aziz Vitus Katedrali'ne gidebilirsiniz. Vltava Nehri üzerindeki Charles Köprüsünü bir baştan bir başa yürümeden ve Astronomik Saat Kulesi’ne çıkıp şehri 360 derecelik bir manzaradan seyretmeden dönmeyin. Sevdiklerinize hediye götürmek için Hevelska Pazarı'ndan daha iyi bir seçenek olamaz.
Sürekli turistik yerleri gezmek için plan yapmaktan yorulduysanız gevşeyin. Günlük Prag yaşamına karışmak için en ideal mağazaları, kafeleri, müzeleri ve tiyatrolarıyla ünlü Nove Mesto (New Town) bölgesi. Bu bölgede uygun fiyata konaklayabilir, eğlenebilir, yiyip içebilirsiniz. Daha detaylı bilgi için Prag yazısına göz atabilirsiniz.
Batum
Türk vatandaşları Batum’a vizesiz, pasaportsuz, sadece kimlikleriyle girebiliyor. Gürcistan sınırları içinde bulunan liman kenti Batum, dil konusunda hiç zorluk çekmeyeceğiniz bir şehir. Çünkü son yıllarda hızla artan turizm trafiğinden dolayı şehrin sakinlerinin neredeyse yarısı Türkçe konuşabiliyor. Batum gezinize kentin en turistik ve favori gezi alanı olan deniz kenarındaki “Boulevard” parkıyla başlamanızı öneriyoruz. Devrim eserlerinin sergilendiği Batum Sanat Müzesini, dünyanın en büyük botanik parklarından biri olan ve 114 hektar büyüklüğündeki Batum Botanik Parkı gezebilirsiniz. Liman bölgesinde mutlaka görmeniz gereken bir diğer yer ise Özgürlük Meydanı. Batum tarihindeki pek çok olay Özgürlük Meydanı’nda gerçekleşmiş.
Üsküp
Makedonya’nın başkenti Üsküp, Vardar Nehri’nin iki kıyısında sizi bekliyor. Kentteki yapılar geleneksel ve modern olarak ikiye ayrılıyor. Mimarisinde eski Sovyetler Birliği üyelerinden biri olmasının etkileri de açıkça görülüyor. Doğal güzelliklerin kültürel zenginlikle buluştuğu Üsküp, özel bir turizm kenti. Türk Çarşısı olarak da bilinen Old Bazaar, Üsküp turunuza başlamanız için en ideal nokta. 15. yüzyılda Sultan I. Murad döneminde inşa edilen ve Vardar Nehri'ni gerdanlık gibi süsleyen yapı Taş Köprü, 13 gözlü eşsiz bir mimari yapı. Taş Köprü ayrıca 1963 yılında meydana gelen büyük depremden sonra ayakta kalan az sayıda eserlerden biri olma özelliğini taşıyor. Vardar’ın hemen kıyısında bulunan St. Clementin Katedrali’ni de mutlaka görmelisiniz. Ayrıca Saat Kulesi, Çifte Hamam, Sveti Spas Manastırı ile Hünkâr, Yahya Paşa ve Murat Paşa camileri de görmeniz gereken diğer önemli yapılar arasında.
KAYAK MERKEZLERİ
Saas-Fee, İsviçre
Saas-Fee Avrupa’daki kayak merkezleri arasında “aile yeri” olarak gösterilen tesisler arasında bulunuyor. Onlarca iç ve dış mekân aktivitesinin yer aldığı Saas-Fee tesisinde her yaş için özel kayak dersleri bulunuyor. Günün tamamını kara doyarak geçirebilir, gecenizi ise tematik eğlencelerle süsleyebilirsiniz. İsviçre Alplerinde benzersiz bir kış tatili yaparken ailenizle birlikte gönlünüzce eğlenmek istiyorsanız Saas-Fee’i tercih edebilirsiniz.
Courchevel, Fransa
Courchevel, Avrupa’nın en büyük kayak alanını oluşturan Les Trois Vallées (Üç Vadi) bölgesinde yer alıyor. Dünyaca ünlü tesislere ev sahipliği yapan bölgenin tamamı 2500 metrelik rakıma ulaşan 10 zirveye yayılıyor. Hem yeni başlayanlar hem orta düzeyde olanlar hem de profesyonel kayakçılar için ayrı alanlara sahip olan tesis, snowboard meraklıları için de araziler bulunduruyor. Courchevel, lüks konaklama seçeneklerinin yanı sıra gurme restoranlarıyla da kaliteli bir tatil arayanların adresi.
Zermatt, İsviçre
Alpler’in bir uçtan diğer uca uzandığı İsviçre’de yer alan Zermatt, 3900 metreye ulaşan rakımıyla dünyanın en etkileyici kayak merkezlerinden biri olarak amatör ya da profesyonel tüm kayakçıların en uğrak noktaları arasında yer alıyor. Her seviyeye uygun pistleri ve nefes kesen manzaralarıyla öne çıkan tesiste, profesyonel kayakçılar Matterhorn Dağı’nda yer alan Theodul Geçidi üzerinden kayarak İtalya’ya geçebiliyor. Kasım ayında başlayan ve mayıs ayına kadar süren sezon boyunca Zermatt dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerini bekliyor.
St. Anton, Avusturya
Kayak sporunda iddialı olanlar ve macerayı sevenler için en iyi adreslerden biri olan St. Anton’da 200 civarı off-pist seçeneği bulunuyor. Bunlardan birçoğuna ise bir rehber eşliğinde gidilmesi gerekiyor. Son yıllarda inşa edilen asansörlerle birbirine bağlanan bölgeler sonucu 340 kilometrelik bir pist alanına sahip St. Anton, adrenalin dolu tatilinize tarihi gezintileri de katabileceğiniz bir coğrafyada bulunuyor. Avusturya’nın meşhur dağ köyleri de kayak tatilinizi zenginleştirecek deneyimler sunuyor.
Vogel-Bohinj, Slovenya
Kış sporları için rüya gibi bir doğa sunan Slovenya’da bulunan Vogel-Bohinj tesisleri, çevreye duyarlı tavrından dolayı Avrupa Komisyonu tarafından “mükemmellik” ödülüne layık görülmüş. Julian Alpleri’nin muhteşem manzarasında, ülkedeki en iyi kar koşullarında kaymak için ideal olan bu bölgede, ünlü Bohinj Gölü etrafına yerleşen Kobla ve Vogel, Bohinj adında farklı kayak merkezleri bulunuyor. Sevdiklerinizle birlikte hem kaliteli hem de uygun fiyata sıra dışı bir kar tatili yapmak isterseniz Vogel-Bohinj tesislerini tercih edebilirsiniz.
Pamporovo, Smolyan, Bulgaristan
Pamborovo, Snejanka zirvesinin eteklerindeki yer alan bir bölge. İstanbul'a araçla 7 saatlik mesafede bulunan dağ, ılıman bir havaya sahip. Bu nedenle bu kayak merkezinde çığ ya da fırtına gibi tehlikeler yok. Eğer kayak yapmak yerine sadece kar manzarası seyretmek isterseniz de burası size göre. Çünkü Snejanka tepesinden Ege Denizi’ni görmek muazzam bir keyif veriyor. Diğer yandan burada oldukça uygun fiyata kayak takımı ya da kıyafetleri satın alabilirsiniz.
Verbier İsviçre
İsviçre'nin Cenevre kentine 167 kilometre uzaklıkta bulunan Verbier, İsviçre'nin en gözde kayak merkezlerinden. İleri seviye kayakçıların sıklıkla tercih ettiği bölgelerden biri olan Verbier'de, Avrupa'nın en dik pistlerinden birisi olan Tortin de bulunuyor. Ayrıca Verbier, popüler ve hareketli bir kasaba olmasıyla da biliniyor.
Cortina D'ampezzo, İtalya
Cortina, kayak tutkunlarının vazgeçemediği bir başka rota! Dolomiti dağlarının devasa heykelleri andıran kayalık sarp zirveleri, karın beyazlığıyla kontrast bir uyum oluşturuyor. 1956 Kış Olimpiyatları’na ev sahipliği yaptıktan sonra üne kavuşan Cortina d’Ampezzo, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alıyor. Kilometrelerce doğal kayak pistleri, kızak pisti ve buz patencileri için bir olimpik pist sunan Cortina, favori Avrupa kayak merkezlerinden bekleyebileceğiniz şık mağazaları ve eğlence mekanlarıyla da gelenleri cezbediyor. Etkileyici olimpik pistlerde kayak sporunu öğrenmek ya da becerilerinizi geliştirmek için Cortina d’Ampezzo’yu seçebilirsiniz. Bölgenin en dikkat çeken yanı ise pistlerin boş oluşu. Cortina'da epelere doğru çıkarken, kayaların olağanüstü oluşumları ve muhteşem bir kar manzarası ile karşı karşıya kalıyorsunuz.
Bansko, Blagoevrad, Bulgaristan
Pirin Dağları'na sırtını dayamış bu şirin kasaba, İstanbul'a yakınlığı ve ulaşım kolaylığı ile Türk turistlerin gözdesi olurken, Doğu Avrupa’nın da en önemli kayak merkezleri arasında kabul ediliyor. Bansko, etkileyici doğası, sakinlerinin nazik tavrı ve kayak merkezlerinin kalitesi sayesinde büyüyen bir turizm ülkesi olan Bulgaristan’ın gözde mekanları arasında bulunuyor. 50 km’lik pist ve 14 asansör bulunan Bansko, UNESCO Dünya Mirası Alanı olan Pirin Milli Parkı’nın sınırlarında yer alıyor.
Chamonix-Mont-Blanc, Fransa
Mont Blanc etekleri üzerine kurulmuş bulunan Chamonix, dünyanın en ünlü kayak bölgeleri arasında yer alıyor. Alpler’in en yüksek tepelerinden biri olan bölge, 1821 yılından günümüze dağcılığın başkenti olarak anılıyor. Yumuşak pistler ve yüksek dağlar arasında göze çarpan güzelliğiyle dikkat çekiyor.
Vail, Colorado, ABD
Dünyanın en iyi kayak merkezlerinden biri olan Vail, geleneksel Bavyera Köyü tarzındaki yapılarıyla öne çıkıyor. Her köşesinde lüks restoranlar ve çık otellerin olduğu Vail'de pek çok aktiviteye olanak sağlıyor. Örneğin burada kayak turları yapabilir, buz pateni ile kayabilir ya da hokey oynayabilirsiniz.
Tremblant Dağı, Quebec, Kanada
Quebec eyaletinine bağlı Laurentian Dağları üzerinde yer alan Tremblant Kayak Merkezi, doğa sporu yapmak isteyenlerin akınına uğrayan başlıca turistik noktalardan. Buradaki kayak merkezinin civarında dağ evi, bungalov, otel ve hostel gibi çok çeşitli konaklama mekanları bulunuyor. Ayrıca eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini büyülüyor.
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