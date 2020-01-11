Yurtdışı alternatifleri

Seyahat etmek aslında içsel bir durumdur da. Yaşayarak deneyimlemenin en güzel yolu seyahat etmek. Plan yapmak için hiçbir zaman geç değildir. Yurt dışına yapacağınız seyahatleri planlarken gideceğiniz ülkelerdeki seyahat kurallarını incelemenizi öneriyoruz.

Hele bir de çocuklarınızın görmeyi planladığı, gezmenin hayalini kurduğu yerler varsa... Yeni arkadaşlar edinecek, insan ilişkileri gelişecek, azla yetinmeyi öğrenecek, neyi sevip neden hoşlanmadığına, korktuğu şeylerin neler olduğuna karar verecek. Yolculuk uzunsa uçakta sabırla beklemeyi, kendine meşgale bulmak için çözümler aramayı öğrenecek. Siz de çocuğunuzu daha yakından tanıyacaksınız. Tüm aile için unutulmayacak anılar biriktirebilirsiniz bu seyahatte. Çocuklarınıza tatil müjdesini verdikten sonra gideceğiniz ülkede gezilecek yerlerin listesini çıkarmakla görevlendirebilirsiniz.