Eski hakemler değerlendirdi: Penaltı!
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Sivasspor'u 3-1 mağlup etti. Eski hakemler, karşılaşmadaki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.
beIn Trio ekibi, Sivasspor - Fenerbahçe maçının ardından hakem Yasin Kol'un kararları hakkında değerlendirmelerde bulundu. İşte o yorumlar...
CHARISIS'IN GÖRDÜĞÜ SARI KART POZİSYONU
27. dakikada Charisis'in gördüğü sarı kart doğru mu?
Deniz Çoban: "Sarı kart gereksiz."
Bahattin Duran: "Hatalı demeyeceğim ama hakem kararı, saygı duyacağım. Göstermese daha doğru olurdu."
Bülent Yıldırım: "Sadece dikkatsiz faul. Bence sarı kart kulllanmamayı tercih etse daha doğru olurdu"
MERT MÜLDÜR'ÜN YERDE KALDIĞI POZİSYON
28. dakikada Mert Müldür'ün ceza alanında yerde kaldığı pozisyonda devam kararı doğru mu?
Bahattin Duran: "Çok hafif bir temas. Devam kararı doğru."
Deniz Çoban: "Mert Müldür takılıp düşüyor."
"SARI KARTA GEREK YOK"
30. dakikada Rey Manaj'ın yerde kaldığı pozisyonda faul kararı yeterli mi?
Deniz Çoban: "Oyuncunun geldiğini görüp Manaj, darbeyi alıp yere düşüyor. Faul kararı doğru. Sarı kart gerekmez."
Bahattin Duran: "Faul doğru, karta gerek yok."
Bülent Yıldırım: "Faul doğru, karta gerek yok."
SKRINIAR'IN MANAJ'A YAPTIĞI FAUL
Skriniar'ın Manaj'a yaptığı faulün ardından sadece faul kararı doğru mu?
Bahattin Duran: "Skriniar'a sarı kart gösterilebilir. Faul ve sarı kart."
Deniz Çoban: "Faul ve sarı kart."
Bülent Yıldırım: "Faul ve sarı kart. Umut vaad eden atağın engellenmesi..."
FENERBAHÇE'NİN GOLÜ ÖNCESİ FAUL VAR MI?
Fenerbahçe'nin golü öncesi Camara, Talisca'ya faul yaptı mı?
Deniz Çoban: "Camara, sol ayağıyla düşürdü. Faule şüphe yok."
Bahattin Duran: "Camara'nın topla oynama niyeti ve şansı yok. Hem sol ayağıyla hem beliyle Talisca'yı düşürdü. Net faul."
Bülent Yıldırım: "Net faul."
F.BAHÇE'NİN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON
54. dakikada Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?
Deniz Çoban: "Penaltıyı tartışmam. Buna VAR karışır mı karışmaz mı? Şüphe götürmeyen bir penaltı. Mert iyi niyetle devam etmek istedi, Charisis diziyle Mert'i indirdi. Mert topu kurtardı, buradan nasıl geçecek, biri izah etsin. Mert penaltı almaya gitmedi. Açık, bariz, net, tartışmasız penaltı. Hakem iyi yerden bakarken penaltıyı vermesi lazım."
"BU POZİSYON PENALTI"
Bahattin Duran: "Mert iyi niyetle devam etmeye çalıştı. Penaltı bu. Mert topu sol ayağıyla çekip sağ ayağıyla gitti, Charisis ayağını genişletti, topla da oynayamadı. Mert'in geçiş yönünde durdu, sol dize net temas var, Mert iyi niyetiyle geçmeye çalıştı. Bu penaltı."
"NET VE AÇIK BİR PENALTI"
Bülent Yıldırım: "Hiç tartışmaya gerek yok. Mert topu sağa çekti, Charisis diziyle vurdu. Penaltıda hiçbir şüphe yok. Net ve açık bir penaltı."
MERT MÜLDÜR'ÜN GÖRDÜĞÜ KART DOĞRU MU?
Mert Müldür'ün Charisis'e müdahalesinde sarı kart doğru mu?
Bahattin Duran: "Mert ayağa bastı kontrolsüz şekilde, sarı kart doğru."
Deniz Çoban: "Net sarı kart."
Bülent Yıldırım: "Kontrolsüz faul, açık ihlal, sarı kart doğru."
TADIC'IN YERDE KALDIĞI POZİSYON
Tadic'in yerde kaldığı pozisyonda faul kararı doğru mu?
Deniz Çoban: "Elle küçük bir temas var, oyuncu kullanıyor. Faul yok."
Bülent Yıldırım: "Hakeme saygı duyuyorum."
MAXIMIN'IN YERDE KALDIĞI POZİSYON
Maximin'in yerde kaldığı pozisyonda devam kararı doğru mu?
Bahattin Duran: "Bu hareket faul."
Deniz Çoban: "Kritik noktada faul verilmeliydi."
Bülent Yıldırım: "Açık bir faul, kaçmış."
KIRMIZI KART DOĞRU MU?
85. dakikada Radakovic'e gösterilen kırmızı kart doğru mu?
Deniz Çoban: "Net kırmızı kart. Şüphe yok. Bariz gol şansının önlenmesi. Bu içeride de olsa penaltı ve kırmızı kart."
Bahattin Duran: "Çok net kırmızı kart."
Bülent Yıldırım: "Rakibi çekti, indirdi. Kırmızı kart doğru. Burada top için bir mücadele yapmazken ceza alanı içinde de dışında da kırmızı kart. Bariz gol şansının kriterleri var."
HAKEMİN KARNESİ
Deniz Çoban: "Şanslıydı. Fenerbahçe 3-1 kazanınca Mert'e verilmeyen penaltı gözden kaçtı."
Bülent Yıldırım: "Özgüveni olumluydu. Doğru açıyla bakarak pozisyonları çözmeye çalıştı. Mert pozisyonu hariç doğruydı."