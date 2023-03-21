2023 yılının en mutlu ülkeleri

Dünya Mutluluk Raporu'nun 2023 verileri açıklandı.

Dünya Mutluluk Raporu'na göre küresel mutluluk COVID-19 pandemisinin üç yılında bir darbe almadı. Rapora göre 2020'den 2022'ye kadarki mutluluk değerlendirmeleri 'dikkate değer ölçüde dirençli' oldu ve küresel ortalamalar temelde pandemiden önceki üç yılla aynı çizgide seyretti.

FİNLANDİYA ÜST ÜSTE 6. KEZ İLK SIRADA

Büyük ölçüde Gallup Dünya Anketi'nden elde edilen yaşam değerlendirmelerine dayanan Dünya Mutluluk Raporu sıralamasına göre Finlandiya üst üste altıncı kez dünyanın en mutlu ülkesi oldu.

Raporda yaşam beklentisi, kişi başına düşen GSYİH, sosyal destek, yolsuzluk oranı, toplumda cömertlik ve önemli kararları verme özgürlüğü gibi ölçütler ele alındı.

Listede İsrail geçen yıl 9. sırada yer alırken bu yıl 4. sıraya yükseldi. Hollanda 5, İsviçre 8, Lüksemburg 9 ve Yeni Zelanda 10. sırada yer alan ülkeler oldu.

Avustralya 12, Kanada 13, İrlanda 14, Amerika Birleşik Devletleri 15, Birleşik Krallık ise 19. sırada yer alarak ilk 20'ye girmeyi başardı.

Her yıl aynı ülkeler ilk 20'de yer alma eğiliminde olsa da, bu yıl listeye yeni bir ülke girdi: Litvanya. Baltık ülkesi son 6 yılda istikrarlı bir şekilde tırmanarak 2017'de 52. sıradayken şu an 20. sıraya yükseldi. Diğer Baltık ülkeleri Estonya 31, Letonya ise 41. sırada yer alıyor.

GERİLEYEN VE ALT SIRADA YER ALAN ÜLKELER

Fransa bu yılki raporda ilk 20'den düşerek 21. sıraya geriledi.

Listenin en sonunda ise 137 numarayla Afganistan yer alıyor.

Lübnan da bir sıra üstünde 136. sırada yer alıyor.

RUSYA İLE UKRAYNA NE DURUMDA?

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, 2022 raporunun yayınlandığı sırada her iki ülkeyi de küresel gündemin odağına yerleştirdi. Peki son anketlere göre bu iki ülke ne durumda?

Ukrayna'da refah kesinlikle darbe aldı ancak ankete göre 2022'de her iki ülkede de hükümetlere duyulan güven arttı. Bu yılki sıralamada Rusya 70, Ukrayna ise 92. sırada yer aldı.

İşte 2023'te dünyanın en mutlu ülkeleri

1. Finlandiya

2. Danimarka

3. İzlanda

4. İsrail

5. Hollanda

6. İsveç

7. Norveç

8. İsviçre

9. Lüksemburg

10. Yeni Zelanda

11. Avusturya

12. Avustralya

13. Kanada

14. İrlanda

15. ABD

16. Almanya

17. Belçika

18. Çek Cumhuriyeti

19. Birleşik Krallık

20. Litvanya