Fakat yine de 40’larda kilo vermek mümkündür. Sadece eskiden kullandığınız yöntemlerin yerine farklı yollar denemelisiniz.

Karbonhidratı azaltın ama kesmeyin

Vücudumuzun ihtiyacı olan enerjinin kaynağı karbonhidratlardır. Tam gıda kaynakları olan taze meyve, tam buğday ve patates ihtiyacınız olan vitamin, mineral, lif ve antioksidanları karşılar. Karbonhidratı tamamen kesmenin ise son derece tehlikeli sonuçları olur. Kabızlık, yorgunluk ve sinirlilik hali bu etkilerden bazılarıdır. 40 yaşından sonra vücudun karbonhidrat ihtiyacı azalır. Fazla karbonhidratın kilo alma ve verememe sorunlarına yol açması mümkündür. Tamamen kesmek yerine azaltmak ise makul olan çözümdür.

Tam buğdayı da daha az tüketin

Tam buğday, esmer pirinç gibi sağlıklı karbonhidratları da çok fazla tüketmemek gerekir, aksi halde her gün bu tür besinler yiyerek kilo verme sürecinizi durdurabilirsiniz. Düzenli hareket eden, 40 yaşının üzerindeki kadınların ortalama günlük kalori ihtiyacı 1750 civarıdır. Bu miktarın 175 gramını karbonhidratlardan alabilirsiniz, bu da 4 öğün için 40-45’er gram anlamına gelir. Kalan miktarı ise proteinlerden, sebzelerden ve sağlıklı yağlardan temin edebilirsiniz. Bu sayede kendinizi daha enerjik hissedecek, karbonhidrat almaya devam ederken kilo verebileceksiniz.

Daha fazla sebze yiyin

Yemeğinizi hazırlarken önce sebzelerden başlayın, sonra diğer besinleri ekleyin. Uzmanlar, 40’lı yaşlara gelindiğinde kahvaltıda da sebzeye yer verilmesini öneriyorlar, bu da günde 3 öğün sebze anlamına geliyor. Günlük sebze ihtiyacınız 5 bardaktır. Bunun 1 bardağını kahvaltıya, kalanını da öğlen ve akşam yemeğine bölebilirsiniz. Sebzelerin en önemli faydası hastalıklara karşı vücudumuzu kuvvetlendirmeleridir. Tok tutmak, daha az yeme ihtiyacı hissetmek, kan şekerini ve insülin seviyesini dengelemek, bağırsakların çalışmasını sağlamak gibi faydaların yanı sıra kilo kontrolünü de sağlar.

Her öğün sebze

Kahvaltıya sebze eklemenin çeşitli yolları var. Bunlardan biri de smoothie hazırlamak. Ayrıca yumurtaya ıspanak katmak, tatlı kırmızı biber ve domates doğramak, tabağa salatalık eklemek bunlardan sadece birkaçı. Öğlen yemeğinde sandviç yerine salata yemek, akşam yemeğinde ise ızgara ya da sotelenmiş sebze ile et hazırlamak daha fazla sebze yemek için önerilebilir.

Sebzeler aynı zamanda protein kaynağıdır, iyi yağlar içerirler ve az miktarda karbonhidrat ile doymaya yardımcı olurlar. İçerdikleri vitamin ve mineraller de vücudun dengesini sağlar.

Diyet ürünlerinden uzak durun

Diyet yapanlar için çok sayıda takviye ürün bulunuyor. Ancak bunların içindeki yapay kimyasallar, çok fazla işlemden geçer ve günlük almanız gereken karbonhidrat, şeker ve yağ miktarını da etkiler. Takviye gıdalar yerine doğal olanları tercih edin. Diyet ürünler iştahınızı kapatabilir, iltihabı tetikleyebilir, bağırsaklardaki iyi bakterilerin yerini alabilir, kilo kontrolünü zorlaştırabilir ve bağışıklık sistemine aşırı yüklenmeye neden olabilir.

Doğal ürünlerin kalorisi daha çabuk yakılıyor

İşlenmiş ürünler yerine doğal ürünleri tercih etmenin bir faydası da kalorinin daha hızlı yakılabilmesi. Günlük kalori miktarını azaltmadan, normal şekilde beslenerek daha kolay kilo verebilirsiniz. İşlenmiş, dondurulmuş ve paketli ürünlere kıyasla doğal ve taze besinler, daha kolay sindirilir. Yemeğinizi kendiniz yaparak kilo vermeyi de kolaylaştırabilirsiniz.

Sağlıklı kilo vermenin yolu diyet olmayabilir

Diyetlerle ilgili en büyük sorunların başında tutarsızlık gelir. Diyetler çabuk bozulur ve her bozulduğunda yeniden başlamadan önce zaten geriye gitmiş olursunuz. Mantıklı bir şekilde kendi beslenme düzeninizi kurarak daha kolay kilo verebilirsiniz.

Az yemek ya da çok yemek yerine tek bir beslenme şeklini seçmek, yasaklar listesi yerine de vitamin ve minerallere odaklanmak daha kolaydır. Önemli olan mental, duygusal ve fiziksel olarak kendimizi iyi hissedebilmemiz ve bunu sürekli hale getirebilmemizdir.

Her gün bitter çikolata

Günlük olarak tatlı ve tuzlu ihtiyacı hissederiz ve bunu kontrol etmenin harika bir yolu var: Her gün bitter çikolata yemek...

Bitter çikolatanın normal çikolatadan çok daha fazlası faydası var. Stresi azaltarak mental olarak yeme isteğini engeller, stres hormonlarının seviyesini düşürür. Önerilen miktar, %70 kakao içeren 5 parça bitter çikolata ve 250 kaloriden az tüketmek. Antioksidan, lif, magnezyum içerir, uyku öncesi rahatlama sağlar ve ruh halini dengeler. Ayrıca her gün bitter çikolata yiyerek zararlı atıştırmalıklara duyulan ihtiyacın önüne geçmek de mümkündür.