Aç kalmadan kilo vermenin yolları

Avlanmadan, dağ tepe gezip toplamadan, ekip biçmeden besine ulaşmak modern yaşamın getirdiği şişmanlığın en büyük sebebi olarak görülüyor.
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Üstelik mühendislik harikası gibi sunulan, bayatlanması engellenmiş, yapay lezzet katıcı ve renklendiricilerle giydirirmiş besinlerin kilo aldırıcı ve birçok süregelen hastalığa neden olduğu bildiriliyor. Şişmanlık sorununun kalori miktarından çok, yediğimiz besinlerin cinsi ile ilgili olduğu biliniyor. İşte bunlardan öne çıkan bazıları şunlar:
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Siyah çikolata ile zayıflayın: Yağ yakmayı kolaylaştırıyor. Tuza, şekere, yağa karşı iştahı azaltıyor. Kalp damar hastalıkları ve yüksek tansiyona karşı koruyucu etki gösteriyor.
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Siyah fasulye, barbunya, mercimek ve nohut ile tok kalmak elinizde: Protein ve lif içeriği yüksek olduğundan yavaş sindiriliyor ve uzun süre tok tutuyor.
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Avokado ile kilolara geçit yok!: Bu tropik meyve içerdiği faydalı yağ, protein ve yüksek lif oranı sayesinde hem lezzetli hem de doyurucu kilo almayı engelleyici besinler arasında gösteriliyor.
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Yulaf ile yağlardan kurtulun: Bol miktarda lif ve sağlıklı karbonhidrat (Şeker) içerdiğinden kahvaltıda tüketilmesi yağ yakılmasını kolaylaştırıyor sık acıkmayı engelliyor.
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Yoğurt ile gelen tokluk: Birçok çalışma yoğurt tüketiminin kilo vermeye yardımcı olduğunu, protein içeriği sayesinde tok tutucu olduğunu gösteriyor. Üstelik ev yapımı yani probiyotik içeriği yüksek olan yoğurdun sindirimi kolaylaştırıcı, bağışıklık sistemini güçlendirici özelliği de bulunuyor.
Vücudumuz proteini yakarken karbonhidrat yakmaya göre çok daha fazla kalori harcadığından protein içeriği yüksek besinlerle kilo vermek daha kolay oluyor.
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Greyfurt ile kilolarınızı kolayca verin: Her yemekten önce yenen yarım adet greyfurtun kilo verdirdiğini gösteren araştırmalar var. Yağ yakıcı olmasa da tokluk hissi vermesi ile ön plâna çıkıyor.
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İnsülin direncini badem, ceviz ve fındık ile kırabilirsiniz: Kavrulmamış ham haliyle tüketildiklerinde doyurucu özellikleri, içerdikleri faydalı yağ asitleri ve yüksek antioksidan özellikleri insülin direncinin kırılmasına ve yağ yakılmasına yardımcı oluyor.
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Kansere karşı koruyucu bir bitki; brokoli: Düşük kalorisi, kansere karşı koruyucu özellikli ve bol lif içermesi nedeniyle diyeti kolaylaştırıyor.
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Elma ve armut ile iştaha dur diyebilirsiniz: Özellikle kabuğundaki lif miktarının fazla olması sayesinde, biraz da tam olgunlaşmamış haliyle tüketildiğinde daha az yemek yeme ihtiyacı duyuluyor. Uzun süre çiğneyerek yenilen besinler daha çok kilo verdiriyor.
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Keçi peynirinin sihirli gücünü tadın: En uzun ve sağlıklı yaşayan kilo sorunu olmayan topluluklardan biri olan Girit'lilerin günde yaklaşık 200-300 gr keçi peyniri tükettikleri biliniyor. Yeşillikle beslenen keçilerden elde edilen peynirin içerdiği yağ asidinin tok tutucu ve kilo verdirici özelliği olduğu düşünülüyor.
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Yumurta ile hızla kilo verin: Bir çalışmaya göre simit yerine yumurta yiyen kadınların iki kat daha fazla kilo verebildikleri bildiriliyor, tok tutucu enerji verici özelliğiyle halsizliği engelliyor.
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İçeceklerin süsü; Tarçın: İnsülin direncini azaltarak, kan şekerini dengeleyerek yağ yakılmasına yardımcı oluyor. Şeker hastalığı riskini azaltıyor. Günde 5-6 gr taze çekilmiş toz halinde tüketilmesi öneriliyor.
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Kan şekerinizi yeşil kahve ile dengeleyin: Bildiğimiz kahvenin kavrulmamış hali olan yeşil kahve kısıtlı sayıda araştırmalara göre yağ yakıcı özelliği olan klorojenik asit sayesinde kilo vermeye yardımcı oluyor, kan şekerin dengeliyor.
Kavrulmuş kahveyse yemek öncesi içildiğinde iştahı frenleyerek az yemenizi sağlıyor fakat metabolizmanızı pek hızlandırmıyor.
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Acı biber, kilo vermeye her zaman destektir: İçerdiği kapsaisin isimli madde sayesinde metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeye destek oluyor.
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Karın çevresindeki yağlara; yeşil çay: Kaşesin isimli içeriği ile karın çevresindeki yağların yakılmasını kolaylaştırıcı etkisi olduğu düşünülüyor. Bu etkinin yeterli olabilmesi için günde 5-6 bardak içilmesi gerekiyor.
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Atıştırmalıkların en güzeli; çiğ sebze: Bir şeyler atıştırmak istediğinizde, fazla kalori almadan açlığınızı yatıştırmak ve doymak için çiğ kabak, havuç, salatalık, biber, domates en uygun seçenekler olarak görünüyor. Yüksek vitamin içerikleri nedeniyle de diyet yaparken halsizlik hissetmenize engel oluyor.
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Kalorisiz bir lezzet için; sirke: Salataya lezzet vermek için kalorisiz bir seçenek arıyorsanız sirke çok uygun bir seçenek. Üstelik kısıtlı da olsa bazı araştırmalar yağ yakmayı kolaylaştırdığını düşündürüyor.
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