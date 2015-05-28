HTGastro gastronomi seyahatlerinin peşinde...

Günümüzde yemek, gidilecek yeri keşfetme seçenekleri arasında ana motivasyon haline geldi. Seyahat gastronomi ile birleştiğinde, ortaya sayısız yeni deneyim çıkıyor. Bunun farkında olmak bambaşka bir heyecan. Sen de bu heyecana ortak ol. Söylemek istediğin her ne varsa htgastro@haberturk.com adresine yazabilirsin.

Aç kalmadan kilo vermenin yolları

Zayıflatan besinlerle hayatın tadını çıkarın. Dr. Özgür Şamilgil, yiyerek zayıf ve zinde olmanın ipuçlarını verdi.

Avlanmadan, dağ tepe gezip toplamadan, ekip biçmeden besine ulaşmak modern yaşamın getirdiği şişmanlığın en büyük sebebi olarak görülüyor. 

  • Üstelik mühendislik harikası gibi sunulan, bayatlanması engellenmiş, yapay lezzet katıcı ve renklendiricilerle giydirirmiş besinlerin kilo aldırıcı ve birçok süregelen hastalığa neden olduğu bildiriliyor. Şişmanlık sorununun kalori miktarından çok, yediğimiz besinlerin cinsi ile ilgili olduğu biliniyor. İşte bunlardan öne çıkan bazıları şunlar:

  • Siyah çikolata ile zayıflayın: Yağ yakmayı kolaylaştırıyor. Tuza, şekere, yağa karşı iştahı azaltıyor. Kalp damar hastalıkları ve yüksek tansiyona karşı koruyucu etki gösteriyor.

  • Siyah fasulye, barbunya, mercimek ve nohut ile tok kalmak elinizde: Protein ve lif içeriği yüksek olduğundan yavaş sindiriliyor ve uzun süre tok tutuyor.

  • Avokado ile kilolara geçit yok!: Bu tropik meyve içerdiği faydalı yağ, protein ve yüksek lif oranı sayesinde hem lezzetli hem de doyurucu kilo almayı engelleyici besinler arasında gösteriliyor.

  • Yulaf ile yağlardan kurtulun: Bol miktarda lif ve sağlıklı karbonhidrat (Şeker) içerdiğinden kahvaltıda tüketilmesi yağ yakılmasını kolaylaştırıyor sık acıkmayı engelliyor.

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