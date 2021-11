Endüstri mirası kavramı ne zamandır var?

Endüstri mirasına uzak durma eğilimi Ayvalık ya da Türkiye özelinde bir tutum değil. Dünya bu yapılara çok geç farkındalık oluşturmuştur. 1950’lerin sonundan bu yana, özellikle endüstri devrimini deneyimlemiş ülkelerde özel bir ilgi gören endüstri mirası kavramına yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Uluslararası Endustri Mirası Komitesi (TICCIH The International Committee for the Conservation of Industrial Heritage) 1978'de kurulmuştur. Kuruluş amacı, endüstri anıtları ve yapıtlarının korunması ve insanlığın endüstri mirasının tarihi, bilimsel ve eğitici değeri hakkında bir anlayış geliştirilmesi ve bu konularda işbirliğinin uluslararası düzeyde sağlanmasıdır. 2000 yılında bu kurum ile tarihi anıtların ve alanların korunmasını hedefleyen Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi ICOMOS arasında imzalanan işbirliği anlaşması ile endüstri mirasının çalışılması ve korunması konularında ICOMOS’un uzman komitesi görevlendirilmiştir. Endüstri Mirasına yönelik bu çalışmalar, daha büyük bir ağ içinde yer alacak işlerin sistemli bir şekilde yürütülmesinin de önü açılmıştır.