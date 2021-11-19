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Ayvalık'ta her şey zeytinle başlar

Ayvalık, endüstriyel peyzajıyla Unesco Dünya Mirası geçici listesine girdi. 15 yıldır Ayvalık Kent Mimarisini çalışan Dr. Berrin Akın'a sorduk: Nedir bu "endüstri mirası" kavramı?
Necmiye Uçansoy

Ağaçların bilgesi, zeytindir. Bütün ağaçların ilkidir. Ömrü çok uzundur. Bu yüzden ölümsüz ağaç da denir. Yakın bir zamanda hayatını kaybeden, ömrünü zeytine adamış, Ayvalıklıların çok sevdiği Ahmet Sucu’nun da dediği gibi; "Bizde her şey zeytine başlar."

16 yıldır devam eden Geleneksel Zeytin Hasadı Festivali ile ölümsüz ağacın meyvesinin üretime katılma serüvenini kutladık geçtiğimiz günlerde. Festivalin bu yılki teması "Bilge ağacın altında, Ayvalık Unesco yolunda" idi. 

Endüstriyel peyzajıyla Unesco Dünya Mirası geçici listesine giren Ayvalık'ın tüm bu mirasının oluşum sürecinde zeytin başrolde. Bu endüstriyel peyzajın ne olduğunu, endüstri mirası kavramının ne anlama geldiğini, 15 yıldır Ayvalık Kent Mimarisi çalışan, bu seneki festivalde “Dünya Miras Listesi Yolunda Ayvalık” konulu panelde karşılaştığımız Ayvalıklı bir Sanat Tarihçisi olan Dr. Berrin Akın'a sorduk.

İşte zeytinle başlayan Ayvalık Endüstriyel Peyzajı öyküsü...

  • Sanat tarihi bilinçli bir seçim miydi? 

    Tarihi kentlerin birinde doğan şanslı sanat tarihçilerden biriyim. Dedemin evi burada Küçükköy’de. Bir çocuk olarak o evin bende bıraktığı izler var. Sokak kapısı ve yağ küpleri bellekte. Ayvalık’ta Sakarya’da okudum. Yüksek tavanlı ahşap sınıfların içine kemerli kapılardan geçerek varırdık, Bunlar da hafızamda. Sonra Ayvalık’ta yaşadığımız yokuşlu sokağımdan aşağı iner inmez, büyük kapılı güzel evler başlardı. Alışveriş yaptığımız dükkanlar, önünden geçmemizin yasak olduğu bir çok kahvehane, sahile çıkmak için kullandığımız ara sokaklardaki değişik büyük yapılar...

  • Çocukken deniz kenarındaki fabrika borusunun sesiyle saatin kaç olduğunu anlardık. Bazen keskin bir yağ kokusu yakardı genzimizi. Ayvalık ile ilgili ilk izlenimlerim diyebilirim. Ayvalık değişikti, farklıydı, özgündü diyebilmek için biraz büyümem gerekti. Ama bu izler daha sonra benim yol haritam oldu. Sanat Tarihi okudum ve Ayvalık ile ilgili akademik çalışmalar başladı. Lisans tezinde kiliseleri, sonra yüksek lisans tezi ile Ayvalık evlerini çalıştım. Ama Ayvalık sadece evler, kiliseler değildi. Kent dokusunun en önemli parçaları hala yoktu. Sahile inmek için kullandığımız ara sokaklardaki yapılar (atölyeler, depolar) lazımdı, sahil boyu uzanan fabrikalar lazımdı. Yerleşimdeki o yapılar çok yıllar görünmedi. Birçoğu değersiz, önemsiz, atıl yapılardı. Ben doktora tezimde bu yapıları çalışmaya karar verdiğimde Ayvalık’ı anlayacağımı, onun tarihini idrak edeceğimi ve bu kent dokusunu çözümleyeceğimi biliyordum. Endüstri Mirası kavramı ile tanıştım.

  • Endüstri Mirası nedir? 

    Endüstri Mirası kavramı, endüstriye yönelik olarak gerçekleştirilen yapı stokunun günümüze aktarımı ve değerlendirilmesini içeren basit mekanik aletlerden, geniş endüstriyel ölçekteki fiziksel bütün elemanları kapsayan genel bir kavram. Bu alan mimarlık tarihi, teknoloji tarihi, koruma, arkeoloji, ekonomi, sosyoloji gibi disiplinleri içerir. Sanayi kültürünün tarihsel, teknolojik, sosyal, mimarî veya bilimsel değere sahip kalıntılarından oluşur. Bu kalıntılar; binalar, atölyeler, makineler, imalathaneler ve fabrikalar, madenler ile işleme arıtma sahaları, ambarlar ve depolar, enerji üretilen iletilen ve kullanılan yerler, ulaştırma ve tüm alt yapısında oluşur. Ayrıca sanayi ile ilgili barınma, ibadet etme veya öğretim gibi sosyal faaliyetler için kullanılan yerleri içerir.

  • Ayvalık Endüstriyel Peyzajı nedir? 

    19. yüzyılda Anadolu'da Ayvalık, zeytine dayalı endüstrinin geliştiği bir kent olarak öne çıkıyor. Ayvalık Endüstriyel Peyzajı, tarihi zeytinyağı fabrikaları, sabunhane yapıları ve depolar gibi kentsel mimariyi biçimlendiren zeytin endüstrisine dayalı peyzajı kapsıyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne kabul edilen miras, bu endüstriyel peyzaj.

  • Endüstri mirası kavramı ne zamandır var? 

    Endüstri mirasına uzak durma eğilimi Ayvalık ya da Türkiye özelinde bir tutum değil. Dünya bu yapılara çok geç farkındalık oluşturmuştur. 1950’lerin sonundan bu yana, özellikle endüstri devrimini deneyimlemiş ülkelerde özel bir ilgi gören endüstri mirası kavramına yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Uluslararası Endustri Mirası Komitesi (TICCIH The International Committee for the Conservation of Industrial Heritage) 1978'de kurulmuştur. Kuruluş amacı, endüstri anıtları ve yapıtlarının korunması ve insanlığın endüstri mirasının tarihi, bilimsel ve eğitici değeri hakkında bir anlayış geliştirilmesi ve bu konularda işbirliğinin uluslararası düzeyde sağlanmasıdır. 2000 yılında bu kurum ile tarihi anıtların ve alanların korunmasını hedefleyen Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi ICOMOS arasında imzalanan işbirliği anlaşması ile endüstri mirasının çalışılması ve korunması konularında ICOMOS’un uzman komitesi görevlendirilmiştir. Endüstri Mirasına yönelik bu çalışmalar, daha büyük bir ağ içinde yer alacak işlerin sistemli bir şekilde yürütülmesinin de önü açılmıştır.

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