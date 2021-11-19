Ağaçların bilgesi, zeytindir. Bütün ağaçların ilkidir. Ömrü çok uzundur. Bu yüzden ölümsüz ağaç da denir. Yakın bir zamanda hayatını kaybeden, ömrünü zeytine adamış, Ayvalıklıların çok sevdiği Ahmet Sucu’nun da dediği gibi; "Bizde her şey zeytine başlar."

16 yıldır devam eden Geleneksel Zeytin Hasadı Festivali ile ölümsüz ağacın meyvesinin üretime katılma serüvenini kutladık geçtiğimiz günlerde. Festivalin bu yılki teması "Bilge ağacın altında, Ayvalık Unesco yolunda" idi.

Endüstriyel peyzajıyla Unesco Dünya Mirası geçici listesine giren Ayvalık'ın tüm bu mirasının oluşum sürecinde zeytin başrolde. Bu endüstriyel peyzajın ne olduğunu, endüstri mirası kavramının ne anlama geldiğini, 15 yıldır Ayvalık Kent Mimarisi çalışan, bu seneki festivalde “Dünya Miras Listesi Yolunda Ayvalık” konulu panelde karşılaştığımız Ayvalıklı bir Sanat Tarihçisi olan Dr. Berrin Akın'a sorduk.

İşte zeytinle başlayan Ayvalık Endüstriyel Peyzajı öyküsü...