Buz tutan Çıldır Gölü

Göl kıyısında balıkçılık yapan Atalay Uzunkaya, Cam gibi olan Çıldır gölü etrafını çevreleyen karla kaplı dağların güzelliğiyle birleşince ortaya doyumsuz anlar yaşatıyor diyerek , ’’Akşam da olsa göl üzerinde yaptığınız her şey çok güzel oluyor. Biz de bugün dedik ki madem buz bu kara güzel tutmuş, onun güzelliğiyle beraber bir mangal yapalım. Dostlarla birlikte cam gibi buz üstünde mangalın keyfini çıkartıyoruz’’ şeklinde konuştu.