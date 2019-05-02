Denizaltında bir restoran: Under

Az once de bahsedildiği gibi, ‘Under’ sadece bir restoran değil. Aynı zamanda içinde bir deniz araştırma tesisi de barındırıyor. Restoran, dışına kurulan kameraları ve ölçüm araçlarıyla deniz biyolojisi ve balık davranışlarını inceleyebilecek araştırma ekiplerini ağırlamaktadır. Böylece insanlar, çevre bölgelerde yaşayan türlerin popülasyonunu, davranışını ve çeşitliliğini belgeleyebileceklerdir. Araştırmanın amacı, belli başlı deniz türlerinin popülasyon dinamiklerini düzenli olarak izlemek ve makineleri programlayabilecek verileri toplamaktır.