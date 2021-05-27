Domatesin olmadığı bir yemek tarifi düşünemeyiz. Hele ki söz konusu İtalya mutfağı olduğunda. Pizzayı pizza yapan domatesli sosudur, spagetti ise üzerindeki domatesli karışımla anlam kazanır. İtalyan mutfağının DNA’larına işleyen domates ile ilgili en ilginç bilgi aslında meyvenin bu topraklara sadece 19. yüzyılda gelmiş olmasıdır.

Bugün İtalyan yemeklerini domatessiz hayal edilemiyor olsa da 19. yüzyıl öncesinde domatesin zehirli olduğunu düşünmeleri şu an kulağa son derece saçma geliyor.