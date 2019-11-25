Michelin yıldızlı 20 şef İstanbul'da

Dünyaca ünlü iddialı şeflerin workshoplar ve özel sunumlarla sahne alacağı ve bu yıl V.’si düzenlenen Gastromasa, 30 Kasım Cumartesi İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Sektörün ileri gelenleri ve gastronomi tutkunlarını ağırlamaya hazırlanan ve gün boyu sürecek Gastromasa’da dünya mutfaklarını temsil eden ünlü şefler, kendilerine ilham veren unsurları hazırladıkları özel sunumlarla ziyaretçilerle paylaşacak.

Duyuların Ustası “Soren Selin” de geliyor

Michelin yıldızlı 20 ünlü şefi İstanbul’da buluşturan Gastromasa Konferansı bu yıl, Danimarka’nın önemli restoranlarından olan ve iki Michelin yıldızlı AOC’nin şefi Søren Selin’i de ağırlıyor. “Duyuların ustası” olarak tanınan Soren Selin pek çok yemek yazarı tarafından “Nordik mutfağını punk’tan aristokrata taşıyan genç yetenek” olarak biliniyor. AOC 2 Michelin Yıldızı’na sahip Søren SelinKopenhag’ın en başarılı restoranlarının başında yer alıyor.