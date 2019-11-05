Side Sualtı Müzesi 50 bin ziyaretçi ağırladı

Hayatının büyük bir bölümü su altında geçmiş biri olarak denizlerin şu anki durumuna ilişkin neler söylersiniz?

Yavaş yavaş denizlerimizi kirletiyoruz ve harami balıklar gelmeye başladı. Bizim orfozlarımız, melanurlarımız gidiyor, bitiriyoruz. Belki çocuklarımız sadece akvaryumda görecek o balıkları. Bunun için önlem almamız lazım. Ben aynı zamanda Su Ürünleri Kooperatif Başkanıyım, bakanlık nezdinde bu konuyu dile getirdim, harami, istilacı balıkların acilen önlenmesi gerektiğini belirttim. Şu an insanları ısırmaya başladılar. Turistlerden, otel yönetimlerine sürekli şikayet gidiyor, sahilde insanların ayaklarını ısırıyorlar. Bunun için Tarım ve Orman Bakanlığının ödenek ayırması lazım. Balıkçıya kuyruk başına sembolik bir ücret vermesi ya da dalgıçları koordine edip, aslan balığını ya da balon balığını zıpkın ile belli periyotlarda avlatmaları lazım. Çünkü gerçekten dip tabiatını öldürüyorlar.