Side Sualtı Müzesi 50 bin ziyaretçi ağırladı

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası (İMEAK) Antalya Şubesi tarafından Manavgat ilçesinde yaptırılan Side Sualtı Müzesi, 31 Ekim 2015 tarihinde açıldı. Müzeyi, açıldığı günden bugüne 50 bin kişi su altına dalış yaparak ziyaret etti. Anadolu medeniyetinin zenginliklerini anlatan 117 heykelin sergilendiği müze, Side'nin aaklaşık 1,5 mil açığında, 11, 18 ve 24 metre derinliklerde bulunuyor. Bu müzede, siperde asker, ayakta asker, top arabası, top mermisi, Mevlana ve semazenlerdenden oluşan 30'a yakın heykel, deve kervanı, Kurtuluş Savaşı ve Poseidon heykelleri, Türkiye haritası, Türk Bayrağı heykeli ve Suriye'deki savaştan kaçarken, denizde hayatlarını kaybeden çocuklar anısına yapılan çiçek bahçesini görmek mümkün.
Side Sualtı Müzesi'nin kurucularından emekli SAS Komandosu Ahmet Gülaydın müzeye ilişkin sorularıa yanıt verdi.
Side Sualtı Müzesi kurma fikri nasıl doğdu?
Side sualtı zenginliği açısından çok bakir bir yer. 2008 sezon sonunda Sahil Güvenlik gemisini burada batırdık. Amacımız sadece sualtı popülasyonuna katkı sağlamak. Her yıl 5 milyona yakın turist geliyor Side'ye dünyanın değişik ülkelerinden. Onlara yönelik bir proje geliştirmeye karar verdik. Deniz Ticaret Odası Başkanı İnanç Kendiroğlu ile bir proje hazırladık Batı Akdeniz Kalkınma Ajansına (BAKA) sunduk. BAKA da kabul etti. Projenin bir kısmını BAKA destekledi. Heykellerin bir kısmının yapımını da İnanç Kendiroğlu ile birlikte karşıladık. Heykeltıraşların bir kısmı İstanbul, bir kısmı da Gaziantep'ten geldi. Toplam 117 heykel yaptırdık.
Heykelleri neye göre belirlediniz?
Türkiye'nin övünebileceği neler var diye düşündük. Birinci önceliğimiz Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı olsun, bir asker teması olsun dedik. Siperde asker, ayakta asker, top arabası, top mermisi... Öyle bir kompozisyon düşündük. İkinci kompozisyon Mevlanamız var dedik. 12 metre derinliğe Mevlana ve semazenlerden oluşan 30'a yakın heykeli koyduk. Eskiden Side'den develere yüklenen susam ve buğday, Ankara'ya götürülürmüş. Ankara'dan da tuz satın alır, geri gelirlermiş. O nedenle 18 metre derinliğe deve kervanı yaptık. 24 metrede Kurtuluş Savaşı ve Poseidon var. Onların yanında ise Türkiye haritası ve Türk Bayrağı bulunuyor. Suriye'deki savaştan kaçarken, denizde hayatlarını kaybeden çocuklar anısına, çiçek bahçesi yaptık. Böylece Meksika'daki 400 heykelli sualtı müzesinden sonra 117 heykelle dünyada ikinci sırada yer aldık.
Müzenin dalış turizmine katkıları neler?
Yılda yaklaşık 10 bine yakın yerli ve yabancı turist müzeye dalış yapıyor. Yılın 6-7 ayı Side'de dalış yapmak mümkün. Dünyada gezen 3 milyon sertifikalı dalıcı var. Genellikle Maldivler, Mısır, Bali, Tayland veya Meksika'ya gidiyorlar. Bizim amacımız, bu gezici dalıcı sertifikalı turistin bir kısmını Türkiye'ye çekmek. En büyük amacımız buydu ama yeterince tanıtım yapamadık.
Böyle bir müze olmasına rağmen Side neden Türkiye'de az bilinen bir dalış noktası?
Bizim dalıcılarımız öğrenmişler Kaş'ı. Hep Kaş, hep Kaş.. Kaş da çok güzel bir yer sualtı zenginliği bakımından ama Side'de Kaş'takinden daha fazla deniz canlısı görmek mümkün. Kaş'ta görüş mesafesi çok iyi, Türkiye'nin bir numaralı mabedi bu anlamda.
Dalıcıların en çok etkilendikleri heykeller hangileri?
Sertifikalı dalgıçlar genelde Poseidon'u beğeniyor. 3,5 metre yüksekliğinde 5 ton ağırlığında en büyük heykelimiz o. Ama acemi dalıcılar yalnızca üstten Mevlana grubunu görebiliyor.
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