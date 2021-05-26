Vücuttaki iltihabı kurutan besinler

İltihap, vücudumuzun, sakatlık, enfeksiyon ve toksinler gibi zararlı ve sağlıksız durumları ortadan kaldırmak için yürüttüğü doğal bir süreçtir. Vücudumuzun kendisini iyileştirmek için geliştirdiği bir savunma mekanizmasıdır. Bu mekanizmanın doğru çalışabilmesi için bağışıklık sistemini güçlendirecek besinleri daha fazla tüketmek son derece önemlidir.

İltihaplanma nedir?

Hücreler zarar gördüğünde, bağışıklık sistemini devreye sokan kimyasalları tetikler. Antikorlar, proteinler ve kan akışı bu bölgeye hareket eder. Akut, yani kısıtlı ve süreli iltihaplanmalar, morluklar ve şişmeler birkaç günde geçer. Kronik iltihaplanmalar ise uzun süre devam eder, kendini tekrarlar ve önemli bir hastalığın habercisi olabilir.

Kronik iltihaplanmalar vücudun alarm sistemi

İnsan vücudunda sürekli tekrar eden iltihaplanmalar önemli sağlık sorunlarının belirtisidir. Kanserden kalp hastalıklarına, diyabete, depresyona, kireçlenmeye ve Alzheimer’a kadar pek çok hastalık iltihaplarla kendisini gösterebilir.

Kronik iltihapların nedeninin belirlenmesi önemlidir

Öte yandan vücudun bağışıklık sistemini yani savunma mekanizmasını güçlendirerek iyileştirme sürecine destek verebiliriz.

Gazlı içecekler, şeker, rafine edilmiş karbonhidratlar, kırmızı et ve işlenmiş ürünlerden uzak durmak da yediklerimiz kadar önemlidir.

Sebzeler

Tüm sebzeleri mümkün olduğunca fazla tüketerek daha sağlıklı bir beslenme şekline geçmek gerekir. Ancak bazı sebzeler bağışıklık sistemini güçlendirme, antikor oluşturma süreçlerinde daha etkindir. Yeşil yapraklı sebzeler, ıspanak, pazı, kara lahana; turpgillerden brokoli, karnabahar, Brüksel lahanası hem bulunması kolay hem de çok sağlıklıdır. Enfeksiyon gideren etkileri olan bu sebzeler, vücudun enfeksiyonla savaşmasına yardımcı olurlar. Avokado da enfeksiyonların iyileştirilmesinde önemli faydalar sağlar. Şili biberi, az pişmiş ya da çiğ mantar da benzer etkiler sağlayabilen güçlü sebzelerdir.

Taneli meyveler

Etli ve taneli meyveler grubu, dut, böğürtlen gibi yumuşak ve suludurlar. Çilek, akai, ardıç, ahududu, yaban mersini ve asmalar antioksidan açısından çok zengindirler. Bu meyve grubunun bir başka özelliği ise bağışıklık sistemini güçlendirmesidir. Mevsiminde bolca tüketilmesi, hatta konserve, reçel ve dondurma şeklinde saklanması uzmanlar tarafından tavsiye ediliyor.

Bu meyveleri tek başına tüketebileceğiniz gibi içine yulaf ezmesi katarak smoothie hazırlayabilirsiniz. Yoğurt da taneli meyveler ailesine çok yakışan son derece sağlıklı bir besin.

Balık ve kabuklu yemişler

İltihaplanmalar söz konusu olduğunda vücudun en büyük destekçisi omega 3 yağ asitleridir. Somon ve sardalya, omega 3 açısından en zengin kaynaklardır. Yine omega 3 içeren kuru yemişler ise ayrıca enfeksiyona karşı etkilidirler. Fındık, ceviz, fıstık, yer fıstığı, çam fıstığı gibi kuru ve kabuklu yemişler, kenevir tohumu ve badem iltihaplanmalarda yardımcı olur.

Akşamları televizyon karşısındayken kuru yemiş tabağı bulundurmak son derece faydalı bir alışkanlıktır.

Zerdeçal

Son dönemde özellikle soğuk algınlığı ve gribe karşı oldukça popüler hale gelen zerdeçal, eski zamanlarda ilaç olarak kullanılırdı. Bu popülaritenin altında ise içerdiği curcumin adında bir bileşik yatıyor. Curcumin, hem antioksidanların çalışmasını sağlayan hem de iltihaplara karşı son derece etkili bir maddedir. Zerdeçalın içindeki curcuminin daha etkili şekilde çözünmesini sağlamanın iki önemli yolu bulunuyor. Birincisi yağda çözülmesini sağlamak, ikincisi ise zerdeçal ile birlikte kara biber tüketmek.

Tarçın

Mutfaklarımızda kullanmaya alışık olduğumuz tarçını özellikle tatlı yapımında ve süslemesinde tercih ediyoruz. Oysa tarçının çok önemli faydaları bulunuyor. Bu faydalardan biri de vücutta sitokinlerin üretilmesini yavaşlatması. Sitokinler, kronik iltihaplanmayı tetikleyen bir protein türüdür. Karın ağrısına da çok iyi gelen ve antioksidan olan tarçın, beyin hücrelerinin sağlığını korumaya da yardımcı olur. Tarçını toz veya çubuk olarak, keklerden kurabiyelere kadar pek çok şekilde kullanabilirsiniz.

Su ve çay

Hemen her şey için vücudumuzun suya ihtiyacı var. İltihapların vücuttan atılması için de suya ayrıca gereksinim duyuyoruz.

Suyun yanı sıra çay da iltihaplar için yardımcı olur. Hem yeşil hem de siyah çay flavonid adı erilen bir madde içerir, iltihaplar ve zararlı maddelerin vücuttan atılmasında çok etki bir bileşiktir. Kullandığınız çayın doğal olmasına dikkat edin, paketli çaylar yerine organik ürünlere yönelebilirsiniz.