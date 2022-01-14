Öğrenciler 15 gün sürecek sömestr tatilinin başlamasını iple çekiyor. İstanbul'da çocukların yarıyıl tatilini birbirinden eğlenceli, eğitici ve öğretici etkinliklerle değerlendirebilecekleri seçenekler var: Oyuncak Müzesi, Rahmi M. Koç Müzesi, Barış Manço Müzesi, Uçurtma Müzesi, Miniatürk, Çikolata Müzesi, Aslan Park, Akvaryum, Snowpark, Korsan Adası Tema Park, İsfanbul, Legoland, KidZania...
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İstanbul Sinema Müzesi
Yeniden açılan Tarihi Atlas Sineması ile birlikte İstanbul, Türkiye’nin en kapsamlı sinema müzesine de kavuştu. Modern müzecilik anlayışına uygun olarak dizayn edilmiş İstanbul Sinema Müzesi İnteraktif Dijital Müze, Sinema Tarihi Müzesi, Sanat Galerisi ve Çalışma Alanları olmak üzere 4 farklı bölümden oluşuyor. 3 katlı müzede özel koleksiyonlar, dünya sineması tarihine ilişkin bilgi ve belgelerin yanı sıra Türk sinemasından baş yapıtlar sinemaseverler için sergileniyor. İstanbul Sinema Müzesi, Atlas Sineması’nın da yer aldığı Tarihi Atlas Pasajı’nda bulunuyor. Atlas Pasajı Taksim’de İstiklal Caddesi’nde. İstanbul Sinema Müzesi 3 kattan oluşuyor. İlk katında Adile Naşit, Kemal Sunal ve Gülyabani’nin balmumu heykelleri var. Yeşilçam Telefonda Bölümü'nü çocuklar sevecek çünkü telefonun ahizesini kaldırdığınızda Yeşilçam’dan cevap geliyor. Rengarenk puf koltuklara oturup Yeşilçam filmlerini izleyebileceğiniz bir alan da var. Üç Boyutlu Sinema Bölümünde efsane ‘Hababam Sınıfı” ve “Üç Tekerlekli Bisiklet” filmlerinin 3 boyutlu halleri izlenebiliyor.
Adres: Kuloğlu, İstiklal Cd. Atlas Pasajı No: 131, 34433 Beyoğlu / İstanbul
Ziyaret saatleri: İstanbul Müzesi pazartesi hariç haftanın her günü 11:00 ile 19:00 saatleri arasında açık.
Ücret: Tam 30 TL, İndirimli 15 TL
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İstanbul İllüzyonlar Müzesi
Duyularınıza olan sarsılmaz inancınızı sorgulamanıza yol açacak muhteşem illüzyonlar dünyasına gelin ve sizi tam anlamıyla şaşkına çevirecek ancak aynı zamanda eğitecek bir dünyanın kapılarını aralayın… Çocuğunuzun da en az sizin kadar ziyaret etmekten heyecan duyacağına emin olabilirsiniz. Müzede Tepetaklak Oda, Vortex Tüneli, Sonsuzluk Odası, Ames Odası, Büyülü Çubuk, Döner Tablalar, Takip Eden Yüz, İllüzyonu, Rubin’in Vazosu, Tabaktaki Kafa, Klon Masa, Kaleydoskop, Stereogram, Beuchet Sandalyesi gibi görsel yanılsama odaları görebilirsiniz.
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Hiçbir şey göründüğü gibi değil, özellikle de burada! Avrupa yakasında İstanbul İllüzyonlar Müzesi Taksim’de, İstiklal Caddesi üzerindeki Narmanlı Han’ın içerisinde yer alıyor. 20’den fazla ülkede faaliyet gösteren ve benzersiz bir deneyim sunan illüzyon müzesi, Anadolu Yakası’nda Emaar Square Mall içerisinde de var.
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Narmanlı Han'a Ulaşım: Metro’dan Şişhane durağında indiğinizde 5 dakika yürüme mesafesinde.
Emaar Square Mall: Ünalan Mahallesi Libadiye cad. no: B2/1/1 İstanbul / Türkiye
Ziyaret saatleri: Taksim İllüzyonlar Müzesi haftaiçi her gün 11:00 – 20:00 (Son Giriş: 19:15) arasında açık. Anadolu yakasında Emaar Square Mall içindeki müze haftanın her günü 10:00 – 22:00 (Son Giriş: 21:15) arasında açık.
Fiyatlar: Yetişkin 95, Öğrenci 60, 0-4 yaş ücretsiz
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Madame Tussauds Balmumu Heykel Müzesi
Dünyanın en ünlü bal mumu heykel müzesi Madame Tussauds'da, tarihi ve kültürel kahramanlar ile geçmişten bugüne sanat, spor ve siyaset dünyasının yaklaşık 60 ünlü ismi yer alıyor. Müzede, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde tarihi bir gezinti yapılırken, Türkiye'den birçok ismin yanı sıra çok sayıda uluslararası müzik, spor ve film yıldızının bal mumu heykellerini görmek mümkün. Müzede tarih ve liderler bölümünde Mustafa Kemal Atatürk, Mimar Sinan, Fatih Sultan Mehmet, müzik bölümünde Zeki Müren, Madonna, Beyonce, MFÖ, Barış Manço, bilim ve kültür bölümünde Mona Lisa, Albert Einstein, Leonardo da Vinci, spor bölümünde Maria Sharapova, Rafael Nadal'ın da aralarında yer aldığı çok sayıda ünlünün heykeli bulunuyor.
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