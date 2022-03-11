22 pratik kış yemeği

Pazartesi gününe kadar yoğun kar yağışı var. Çok soğuk ve karlı günler bizi bekliyor. Okullar tatil, çocuklar evde. Hızlı ve pratik bir şekilde hazırlanabilecek, içinizi ısıtacak, doyurucu bir kaç tarifimiz var.