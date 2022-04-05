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Ramazan ayı gelince yemek tariflerine, özellikle de ekmek tariflerine ilgi artıyor... İşin aslı şu ki, temel besin öğelerinden ekmek yapımı aslında çok zor değil… Yalnızca ekmek yapımının püf noktalarına dikkat etmek gerekiyor. Biz de çeşit çeşit ekmek tariflerini ve tariflerin püf noktalarını bir araya getirdik. İster ekmeğin ustası olun ister de mutfağa yeni yeni alışan bir şef adayı… Birbirinden zengin içerikli ekmek tarifleriyle iftar sofralarında güzel bir başlangıç yapacaksınız. İşte leziz ekmek tarifleri...
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EKŞİ MAYALI TAM BUĞDAY UNLU EKMEK TARİFİ İÇİN MALZEMELER
3 bardak buğday unu
2 bardak tam buğday unu
2 bardak ekşi maya
1,5 bardak su
1 dolu yemek kaşığı tuz
Not: Ekmeği bol tahıllı yapmak istiyorsanız içerisine ikişer yemek kaşığı keten tohumu, susam, haşhaş ve çekirdek içi ilave edebilirsiniz.
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EKŞİ MAYALI EKMEK NASIL YAPILIR?
Bolca sabır gerektiren fakat bir kez tattığınızda unutamayacağınız bir tat olan ekşi mayalı ekmeğin püf noktalarına dikkat ettikten sonra gerisi kolaylaşıyor. Tarif için ilk önce tam buğday ve buğday ununu tuz ile beraber karıştırın. Ayrı bir kapta ise su ile mayayı karıştırın. Maya ile unu bir araya getirerek spatula yardımıyla birbirine yedirin. Karışıma elinizi bulaştırmamanız oldukça önemli… Daha sonra mayalı unu tezgaha alıp karıştırma işlemine başlayın. Ancak hamuru yoğururken içinin hava almasına dikkat edin.
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Bu nedenle eze eze değil de daha nazikçe yoğurmalısınız. 6-7 dakika sonra ekmek hamurunun pürüzsüz hale geldiğini göreceksiniz. İşte o zaman hamuru bir kaseye alıp üzerini nemli bezle örtün ve mayanın aktive olmasını, ekmeğin şişmesini bekleyin. Mayayı yaklaşık 2-3 saat bekletmeniz gerekiyor. Bu süreçte yarım saatte bir hamuru bir kez elinizle karıştırıp yeniden dinlendirmelisiniz. Elbette daha bitmedi. Mayalanan hamuru uzatın. Ardından tekrar beze haline getirdiğiniz hamuru 6-7 saat kadar buzdolabında bekletin. Çünkü hamuru dolapta bekletmek, içerisindeki glütenin çoğalmasını yavaşlatıyor. Eğer buzdolabında mayaladıysanız pişirmeden 1-2 saat önce hamuru çıkartın ve biraz oda sıcaklığına gelmesini bekleyin. Ekmeği yuvarlak hale getirdikten sonra süslemek için üzerine bıçakla kesikler atın. Fırını altlı üstlü 230 derecede ısıtın. Ardından ekmeği ısınmış fırına verin. Bu şekilde ekmeği 40 dakika pişirin. Ekmeğin daha nemli olması için fırına bir kap su koyabilirsiniz. Pişen ekmeğin ilk sıcaklığı gittikten sonra soğuyana kadar bir sofra bezi veya temiz mutfak bezine sarılı olarak bekletmeyi ihmal etmeyin. 3-4 saat sonra ekmeğinizi dilimleyip servise hazır hale getirebilirsiniz. Afiyet olsun.
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PİTA EKMEĞİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER
3 su bardağı un
Yarım su bardağı su
Yarım su bardağı süt
2 yemek kaşığı yoğurt
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı şeker
1 çay kaşığı tuz
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