Karaman'da 35 senedir etli ekmek fırını işleten usta Zekeriya Güven, "calla"nın kentin bir kültürü olduğunu ifade ederek, "Calla, ilimizde lokantalarda bulunan bir yemek değildir. Kasaplarda hazırlanır, fırında pişer. Her kasap 'calla' hazırlamasını bilir. Fırınlarda ve kasaplarda bu yemek için onlarca toprak tencere vardır. Özellikle ramazanda sofraların vazgeçilmezidir." diye konuştu.
"Calla" yemeğinin püf noktaları
Usta Zekeriya Güven: "Öncelikle bir toprak tenceremiz olacak. Kişi sayısına göre 'calla' kabı değişebilmektedir. Kaburga veya kuzu etinden iri kuşbaşı şeklinde doğradığımız eti tencerenin yarısına kadar dolduruyoruz. Patlıcan, yeşil biber, sarımsağı doğruyoruz. Patlıcanların çok küçük doğranmaması lazım. Bunları bir tepside karıştırıp etin üstüne koyuyor, bastırıyoruz. Bunların üzerine bir miktar iç yağı ekleyip dilimlediğimiz domatesleri üstüne seriyoruz. Mevsimine göre bu karışımların üzerine salçalı sos eklenebilir. Biraz tereyağ ekleyip ve tencerenin kapağı kapatılır, fırına verilir. Tencere, fırının 'koltuk' denilen yerine konulur. Burada yaklaşık 3-4 saat yavaş yavaş, hava almadan sebzenin kendi suyuyla pişer. 'Calla' mutlaka tırnaklı pide ile yenir. Dilimlenmiş soğan, domates, içecek olarak da ayranla servis edilir."
MALZEMELER
- 1 kilo kuşbaşı et kuzu eti
- 8 adet patlıcan
- 5 adet domates
- 10 adet sivri biber
- 3 adet soğan
- 2 baş sarımsak
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 çorba kaşığı tuz
- 1 çorba kaşığı karabiber
- 1 tatlı karşılığı pul biber
CALLA NASIL YAPILIR?
Toprak bir güveç içerisine kuşbaşı kuzu eti yerleştirilir. Et üzerine isteğe göre doğranmış patlıcanlar konur. Patlıcanların üzerine doğranmış soğan sarımsak sivri biber ve dilimlenmiş domatesler yerleştirilir. Yağ tuz ve karabiber ilave edilip 2 su bardağı su konup orta hararetli fırında veya ocakta üzeri kapalı olarak yaklaşık 2 saat pişirilir.
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