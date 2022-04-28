Normal Türk kahvesinden daha kıvamlı olması da telvesinin bolluğundandır. Dibek kahvesi aslında bir kahve pişirme tekniği değildir. Kahvenin elde edilme aşamasının sonucunda kahveye bu isim verilmiştir ve bir kahve türü oluşmuştur.

Türk kahvesinden bazı farkları olmakla birlikte Dibek kahvesi yapılışı da kendine has yöntemi vardır. Tarihi oldukça geçmişe dayanan, lezzetli bir Osmanlı mirası olan Dibek Kahvesi, birçok farklı bitkinin öğütülmesi ve bir araya gelmesiyle kendine has tadını ve kokusunu kazanıyor. Dibek, aslında kelime anlamıyla da bir kahve türünü değil, bu bitki ve tohumların dövülmesi işlemini ve bunun için kullanılan havanı işaret ediyor.

Dibek kahvesi nedir?

Dibek kahvesi geleneksel olarak; öğütülmüş kahve çekirdekleri, tarçın, keçiboynuzu tozu, salep, mahlep ve kakulenin, çikolata ve kremayla oluşturulan bir karışımıdır. Klasik ve sade Türk kahvesinden daha az kahve içermesi ve içerdiği diğer bileşenlerle yumuşayan tadı ile ayrılır. Bu yüzden de içimi oldukça kolaydır. Ayrıca içerdiği çikolata ve krema da kalori oranını Türk kahvesine göre biraz yükseltir.

Dibek kahvesinin faydaları nelerdir?

İçerdiği birçok farklı içerik, Dibek kahvesinin eşsiz tadının yanında birçok faydasının oluşmasını da sağlar. İşte bunlardan bazıları:

Kolestrol seviyelerinizi düzenlemeye yardımcı olur.

Ağız kokusunu önler.

Midenin çalışmasını hızlandırarak sindirime yardımcı olur.

Metabolizmayı hızlandır.

Parkinson ve Alzeihmer gibi nörolojik rahatsızlıklara yardımcı olur.

İçerdiği antioksidanlarla kansere karşı koruyucu olabilir.

Kemik sağlığını destekleyecek şekilde kalsiyum içerir.

Kalp hastalıklarına karşı korur.

Migrene iyi gelir.

Stresi ve stresten kaynaklanan ağrıları giderir.

Dibek kahvesi nasıl yapılır?

Tadı ve faydaları harika olan bu içereceği hazırlamak aslında oldukça basit. Her bir fincan su için bir tatlı kaşığı dibek kahvesi karışımını ve isteğe bağlı şekerinizi eklendikten sonra hafifçe karıştırarak cezvenizi ocağa alın. Kahve köpürdüğünde ateşten alıp köpükleri fincanlara paylaştırın, daha sonra kahveyi dökün ve keyfinize bakın!