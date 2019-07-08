Diyet salata tarifleri

Uzmanlar, sağlıklı zayıflamak ve cildin güzelleşmesi için salatanın mucizesinden yararlanılmasını öneriyor. Diyet salatalarına yağ ve diğer hazır gıdalar eklersek olumsuz sonuç elde ederiz. Salataya ceviz, badem, peynir ve havuç gibi besinler eklersek hem daha doyurucu hem de daha sağlıklı kıvama gelmiş olur. İşte, sizler için hazırladığımız salata tarifleri...

NAR EKŞİLİ NOHUT SALATASI

MALZEMELER

250 gram haşlanmış nohut

10 adet cherry domates

2 adet salatalık

1/2 bağ dereotu

1/2 bağ taze nane

1/2 bağ taze soğan

Sosu için

1/2 çay bardağında zeytinyağı

1/2 adet limon suyu

4 yemek kaşığı nar ekşisi

1/2 çay kaşığı tuz

NASIL YAPILIR?

Haşlanmış nohut, cherry domates, salatalık ve tüm yeşillikleri bir kaseye alıp malzemeleri ezmeden birbirine karışacak şekilde harmanlayın. Ayrı bir kasede zeytinyağı, limon suyu ve nar ekşisini tuzu ekledikten sonra homojen bir karışım elde edene kadar çırpın. Sosu salatanın içine ekleyip karıştırın. Kaselere bölüştürüp servis edin.

PESTO SOSLU TAVUK SALATASI

MALZEMELER

300 gram haşlanmış tavuk göğsü

100 gram körpe ıspanak yaprağı

50 gram tulum peyniri

10 adet cherry domates

1 adet orta boy salatalık

1 adet közlenmiş kırmızı biber turşusu

Sosu için:

1/2 büyük demet fesleğen

40 gram parmesan peyniri

25 gram çam fıstığı

1/2 çay bardağı zeytinyağı

2 diş sarımsak

1/5 çay kaşığı tuz

NASIL YAPILIR?

Soğanı yemeklik doğrayıp sıvı yağda yumuşayana kadar kavurun. Bu sırada tavuğu küp küp doğrayın. Tavukları kavrulmuş soğana ekleyip harlı ateşte sürekli karıştırarak tavuklar suyunu salıp çekene ve yer yer kızarana kadar pişirin. Unu ekleyip karıştırarak birkaç dakika daha pişirin. Pesto sosu, sütü ve tuzu ekleyip sosun kıvamı koyulaşana kadar karıştırarak pişirin.

Servis sırasında üzerine parmesan rendesi, kıyılmış maydanoz ve pul biber serpebilirsiniz.

HELLİM PEYNİRLİ SALATA

MALZEMELER

3 adet ceviz

10 yaprak marul

2 adet domates

100 gram soya filizi

4 dilim hellim peyniri

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

3 çorba kaşığı şeker mısırı konservesi

NASIL YAPILIR?

Hellim peynirli salatası tarifi için; marulları ve domatesleri bol suyla yıka. Marulları ince ince, domatesleri küçük küçük doğrayıp bir kaba koy. Soya filizi ve mısırı da salata malzemelerine ilave et. Cevizi de ekleyip karıştır. Hellimleri ızgarada kızart. Daha sonra salataya dağıtarak ilave et. Hellim peynirli salata servise hazır.

BULGURLU YAZ SALATASI

MALZEMELER

1 su bardağı pilavlık bulgur

4 adet orta boy salatalık

2 adet orta boy domates

1 adet orta boy közlenmiş kırmızı biber turşusu

4 dal taze soğan

1/4 demet dereotu

1/4 demet nane

1/4 demet maydanoz

NASIL YAPILIR?

Bol suda beklettiğiniz pilavlık iri bulguru, kaynar suda şişip yumuşayıncaya kadar haşlayın. Haşlanan bulgurun suyunuz süzün ve soğuması için geniş bir salata kasesine ekleyin. Domates ve salatalıkları bol suda yıkadıktan sonra kabuklarını soyun ve küp küp kesin. Közlenmiş biber turşusunu ise domateslerle aynı büyüklükte kesin.

Taze soğan, dereotu, maydanoz ve naneyi incecik kıyın.

KURU YEMİŞLİ ISPANAK SALATASI

MALZEMELER

1 bağ ıspanak

1/2 adet avokado

6 adet çilek

100 gram keçi peyniri

1/2 çay bardağı fındık içi

1 tatlı kaşığı susam

1 çay kaşığı çörek otu

Sosu için:

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı limon suyu

1 yemek kaşığı kırmızı üzüm sirkesi

2 diş rendelenmiş sarımsak

1 yemek kaşığı agave şurubu

1/2 çay kaşığı tuz

NASIL YAPILIR?

Ispanak yapraklarını ayıklayın. Bol suda yıkadıktan sonra iyice kurutun. Kabuğunu soyduğunuz olgun avokadoyu dilimleyin. Sap kısımlarını kestiğiniz çilekleri ince ince kesin. Salatanın sosu için; zeytinyağı, limon suyu, kırmızı üzüm sirkesi, rendelenmiş sarımsak ve isteğinize göre tuzu ekleyerek karıştırın. Kuruttuğunuz ıspanak yapraklarını geniş bir salata kasesine alın. Avokado ve çilek dilimlerini ekleyin. Keçi peynirini tatlı-tuzlu uyumu elde etmek için ufaladıktan sonra salataya katın. Fındık içi ve susamı ekleyin. Salatanın sosunu ilave ettikten sonra tüm malzemeyi harmanlayın. Çörek otunu da ekledikten sonra bekletmeden servis edin.

ZENCEFİLLİ PİRİNÇ SALATASI

MALZEMELER

1 su bardağı pirinç

1 tatlı kaşığı tuz

1,5 su bardağı sıcak su

1,5 su bardağı haşlanmış bezelye

3 adet taze soğan (yeşil kısımları kullanılacak)

1/4 demet dereotu

Sosu için:

4 tatlı kaşığı rendelenmiş taze zencefil

1 tatlı kaşığı elma sirkesi

1 çay kaşığı toz şeker

1,5 adet limon suyu

1 tatlı kaşığı tuz

3 yemek kaşığı zeytinyağı

NASIL YAPILIR?