Türk Mutfağı Haftası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Cumhurbaşkanlığının himayelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesiyle tüm iller ile büyükelçiliklerde 21-27 Mayıs'ta kutlanacak.

Bu kapsamda Edirne'de hazırlanan programda, sokak lezzetlerinin tanıtımına da yer verilecek. Bunlar arasında, kentin sevilen lezzetlerinden "tencere köfte" de yer alacak.

"KAHVALTI KÖFTESİ" OLARAK BİLİNİYOR

Kentte sabah saatlerinden itibaren satışa sunulması nedeniyle "kahvaltı köftesi" olarak da bilinen, börek ve simide alternatif arayanlar tarafından tercih edilen bu lezzet, Saraçlar Caddesi'nde davetlilerin beğenisine sunulacak.

Hafta kapsamında yemeğin sunumunu yapacak usta İsmail Uçar, AA muhabirine, tencere köftenin pişirilme yöntemiyle diğer köftelerden ayrıldığını söyledi.

Dana kıymadan yapılan köftenin şekil verildikten sonra haşlanıp yağda kısa süre kızartılarak hazırlandığını belirten Uçar, "Herkes bu köfteyi beğeniyor. Yanında Karaağaç acı biberi olmazsa olmazı." dedi.

Uçar, köfteyi hazırlamak için saat 03.30'da kalktığını, 08.00'de de seyyar arabasında satışa başladığını dile getirdi.

Bu lezzetin deneyen herkes tarafından sevildiğini ifade eden Uçar, "Köftenin yanına servis ettiğimiz soğan, domates, biber, salça ve kimyon ayrı bir lezzet veriyor. Müşterilerim genelde memur ve esnaftan oluşuyor." diye konuştu.

Uçar'ın tencere köftesi, çevre okullardaki öğrencilerin de öğle yemeği olarak tercihleri arasında yer alıyor.

İsmail Güner Ortaokulu öğrencilerinden Özay Bilar, birkaç aydır yediği köftenin ucuz ve lezzetli olduğunu, herkese tavsiye ettiğini belirtti.

Tencere köfte yarım ekmek arası 15 liradan satılıyor.