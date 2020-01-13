Elazığ mutfağına has 15 özel lezzet

Gömme

Bir tencereye kıyma konur suyu çekilinceye kadar kavrulur. Kavrulan kıymaya yemeklik doğranan soğanlar ve tereyağı eklenir. Soğan ve kıymalar yeterince kavrulduktan sonra tuz ilave edilir ve ocaktan alınır. Dövülmüş ceviz içleri harca eklenerek soğumaya bırakılır. Hamuru hazırlanırken una bir miktar tuz ve su ilave edilerek kulak memesi yumuşaklığında olmasına dikkat edilir. Derince bir tepsinin altı yağlanır. Hamurdan kalın bir yufka açılır ve tepsinin altına yerleştirilir. Üzerine hazırlanan iç harçtan bir miktar alınarak kaşık yardımı ile yayılır. Daha sonra yayılan harcın üzerine bir yufka daha açılarak serilir. Serilen yufkanın üzerine tekrar iç harçtan az bir miktar yayılır. Bu işlem tepsiye göre bir yufka bir harç olmak üzere 10-15 defa tekrarlanır. Son yufka serildikten sonra gömmenin üzeri kapatılır. Fırında üstü iyice kızarıncaya kadar pişirilir. Kızarınca fırından çıkartılıp en üstteki kalın yufka kaldırılır. Bıçak veya kaşık yardımı ile küçük küçük kazınarak, doğranır. Bir tavada kızdırılmış tereyağı hazırlanan gömmenin üzerine gezdirilir. Tabağa koymadan tepsi içerisinde servis yapılır. İsteğe bağlı olarak kıyma yerine kavurma da konabilir.